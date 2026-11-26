حذر «برنامج الأغذية العالمي» من الوضع الإنساني المتردي في السودان، مشيراً إلى أن هناك نقصاً حاداً في الغذاء، لكن لا يمكن تسميته «مجاعة».

وقال المدير القُطري في السودان، عبد الله الوردات، لـ«الشرق الأوسط»: «لا نستطيع أن نقول إن هناك مجاعة إلى الحد الذي يموت فيه الناس في الطرقات بسبب الجوع. نحن نتحدث عن وضع غذائي متأزم في مناطق النزاعات في إقليمي دارفور وكردفان ومناطق أخرى في السودان». وحذر الوردات من أن الأوضاع الإنسانية قد تزداد صعوبة جراء نقص التمويل الدولي.

وكانت الحكومة السودانية، نفت بشدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مزاعم دولية بوجود مجاعة في البلاد، مؤكدة أن الوضع الغذائي «مطمئن».

وجاء الموقف السوداني رداً على بيان مشترك أصدرته 32 دولة وشريكاً دولياً، من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، في الشهر نفسه، حذَّروا فيه من تدهور مقلق في الأمن الغذائي بالسودان، ومن احتمال حدوث مجاعة خلال الأشهر المقبلة، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتسهيل وصول المساعدات.

شح الأمطار

وفي السياق نفسه، أشار الوردات إلى نقص الغذاء في بعض المناطق التي يعتمد فيها السكان بشكل رئيسي على الزراعة بسبب شح الأمطار في الأشهر الماضية، ما أثر على الموسم الزراعي.

وقال إن «برنامج الأغذية العالمي» بحاجة إلى 520 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة للاستمرار في تقديم الدعم الإنساني الطارئ إلى أكثر من أربعة ملايين شخص في السودان.

وأوضح المسؤول الأممي أن التمويل المتوفر حالياً للبرنامج يكفي حتى فبراير (شباط) المقبل، وإذا لم يحصل على تمويل إضافي فقد يضطر إلى تقليص المساعدات الإنسانية عما يقرب من مليون ونصف المليون شخص في أنحاء البلاد بحلول مارس (آذار) المقبل.

وأكد الوردات أن الإدارة العليا لـ«برنامج الأغذية العالمي» على تواصل مستمر مع المانحين، مشيراً إلى أن «البرنامج» اضطر في وقت سابق إلى خفض المساعدات الإنسانية الطارئة عن نحو 900 ألف شخص بسبب عجز في التمويل الدولي.

وأفاد المدير القُطري بأن أولويات «برنامج الأغذية العالمي» تقديم العون الإنساني لأكثر من خمسة ملايين شخص، تم تصنيفهم تحت مظلة «انعدام أمن غذائي حاد». وقال: «بسبب قلة الموارد المالية لا نستطيع تقديم المساعدات لكل المحتاجين في السودان. نحن نركز على الناس الأكثر حاجة».

إقليم دارفور

المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي عبد الله الوردات (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بإقليم دارفور، غرب السودان، أشار المسؤول الأممي إلى أن «برنامج الأغذية العالمي» وزع مساعدات إنسانية لقرابة 2.3 مليون شخص في مخيمات النازحين، وعلى وجه الخصوص في معسكر «طويلة»، ما يمثل نصف المساعدات، إضافة إلى تقديم دعم إنساني شهرياً لنحو 32 ألف شخص داخل مدينة الفاشر، أكبر مدن الإقليم.

كما أوضح الوردات أن «برنامج الأغذية العالمي» قدم مساعدات إنسانية طارئة لأكثر من 87 ألف شخص في مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق في جنوب شرقي البلاد، التي تشهد تصاعداً في موجات النزوح، جراء المعارك الدائرة في مناطق مختلفة من الإقليم.

وذكر أن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق تُصعب وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين فيها، وتعريض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر، مشيراً إلى أن قوافل «برنامج الأغذية العالمي» تعرضت إلى 17 هجوماً في العام الحالي.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع» وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص بحسب تقديرات عاملين في مجال الإغاثة، وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.