قال مدعون عامون، اليوم الخميس، إن متدربة كندية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ألقي القبض عليها في بلجيكا، للاشتباه في قيامها بأنشطة تجسس، وستبقى في الحبس بانتظار البت في الاستئناف المقدم ضد أمر أصدرته محكمة بإطلاق سراحها، ووضعها تحت المراقبة الإلكترونية.

وذكر المدعون، عند اعتقالها في يوليو (تموز)، أنها كانت تعمل في المقر العسكري للحلف بالقرب من مدينة مونس، وأنها مواطنة كندية من أصل صيني يشتبه في أنها تتجسس لصالح دولة ثالثة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأفاد مكتب المدعي العام الاتحادي بأنه طعن في الحكم الذي أصدرته المحكمة يوم الثلاثاء. وأضاف أن المحكمة من المقرر أن تنظر في الطعن في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، وتصدر قرارها بشأن استمرار الحبس الاحتياطي من عدمه.

وأبلغت مصادر مطلعة على التحقيق «رويترز» أن المشتبه بها، التي عرفت باسم كلير زد، هي امرأة في الثلاثينات من عمرها، ويشتبه المحققون في أن نشاطها مرتبط بالصين.

ولم ترد المرأة على الرسائل المرسلة إلى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يعتقد أنها تخصها. ولم يرد محاموها على طلب للتعليق.

ولم ترد السفارة الصينية في بروكسل على طلب للتعقيب أرسل عبر البريد الإلكتروني.

وقال مكتب المدعي العام حينها إن المقر الرئيس للقيادة العليا لقوات الحلفاء في أوروبا، التابع لحلف الأطلسي، تقدّم ببلاغ لأجهزة المخابرات البلجيكية بعدما لاحظ موظفون سلوكاً مثيراً للقلق.

وذكر متحدث باسم المقر الرئيس في وقت سابق أنه لا مؤشرات على أن القضية قد أثّرت على جاهزية الحلف العملياتية، أو هيكل قيادته، أو مهامه الجارية.