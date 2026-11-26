قتل 11 شخصاً وأصيب 9 آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة على شاحنة تحمل مسافرين وبضائع بمدينة غبيش في ولاية غرب كردفان السودانية الخميس، وفق ما أفاد به مصدر طبي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المصدر الذي يعمل في مستشفى غبيش، طالباً عدم ذكر اسمه: «قتل 11 شخصاً وأصيب 9» من جراء الهجوم في الولاية الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع».

وتتحارب «قوات الدعم السريع» مع الجيش السوداني منذ أبريل (نيسان) 2023، في صراع دامٍ أودى بحياة عشرات الآلاف وشرّد الملايين داخل وخارج البلاد.

وأكد شاهد أن المسيّرة استهدفت «شاحنة كانت تقل 25 شخصاً إضافة إلى كميات من الصمغ العربي لبيعها في سوق غبيش».

وأفاد شاهد ثانٍ بأن المسيّرة استهدفت الحافلة بصاروخ.

واتهم تحالف «تأسيس»؛ الذراع السياسية لـ«قواتِ الدعم السريع» وحلفائها، الجيشَ بالوقوف وراء الهجوم الذي طال «عربة مدنية كانت تقل مواطنين في طريقها من سوق منعم إلى سوق غبيش» بالولاية.

واشتدت حدة القتال في المناطق الجنوبية من السودان؛ من ولايات كردفان غرباً إلى ولاية النيل الأزرق في الشرق، بعدما أحكم الجيش قبضته على وسط وشرق السودان في حين سيطرت «الدعم السريع» على إقليم دارفور في الغرب.

ويعتمد طرفا الحرب بشكل متصاعد على الطائرات المسيّرة القتالية التي أودت بحياة العشرات في عدد من الهجمات.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فقد قتلت هجمات المسيّرات أكثر من 1100 شخص في السودان خلال النصف الأول فقط من عام 2026.

ويوسع الجيش هجماته على ولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها «الدعم السريع»، في حين أعلنت الأخيرة تقدماً ميدانياً في ولاية النيل الأزرق بمحاذاة إثيوبيا بالشرق، التي يتنازع الطرفان السيطرة عليها.

وفي وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قتل هجوم بطائرة مسيّرة 15 شخصاً في قرية بولاية غرب كردفان، بينهم 4 أطفال خلال لعبهم كرة القدم، وفق حقوقيين.

والأربعاء، قضى 19 شخصاً في هجوم بمسيّرات، نُسب إلى «قوات الدعم السريع»، على منطقة سكنية في الدمازين بالنيل الأزرق، وفق مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية.