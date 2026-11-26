11 قتيلاً في هجوم بمسيّرة على شاحنة في غرب كردفان بالسودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346066-11-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
11 قتيلاً في هجوم بمسيّرة على شاحنة في غرب كردفان بالسودان
أشخاص قرب ولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
قتل 11 شخصاً وأصيب 9 آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة على شاحنة تحمل مسافرين وبضائع بمدينة غبيش في ولاية غرب كردفان السودانية الخميس، وفق ما أفاد به مصدر طبي «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المصدر الذي يعمل في مستشفى غبيش، طالباً عدم ذكر اسمه: «قتل 11 شخصاً وأصيب 9» من جراء الهجوم في الولاية الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع».
وتتحارب «قوات الدعم السريع» مع الجيش السوداني منذ أبريل (نيسان) 2023، في صراع دامٍ أودى بحياة عشرات الآلاف وشرّد الملايين داخل وخارج البلاد.
وأكد شاهد أن المسيّرة استهدفت «شاحنة كانت تقل 25 شخصاً إضافة إلى كميات من الصمغ العربي لبيعها في سوق غبيش».
وأفاد شاهد ثانٍ بأن المسيّرة استهدفت الحافلة بصاروخ.
واتهم تحالف «تأسيس»؛ الذراع السياسية لـ«قواتِ الدعم السريع» وحلفائها، الجيشَ بالوقوف وراء الهجوم الذي طال «عربة مدنية كانت تقل مواطنين في طريقها من سوق منعم إلى سوق غبيش» بالولاية.
واشتدت حدة القتال في المناطق الجنوبية من السودان؛ من ولايات كردفان غرباً إلى ولاية النيل الأزرق في الشرق، بعدما أحكم الجيش قبضته على وسط وشرق السودان في حين سيطرت «الدعم السريع» على إقليم دارفور في الغرب.
ويعتمد طرفا الحرب بشكل متصاعد على الطائرات المسيّرة القتالية التي أودت بحياة العشرات في عدد من الهجمات.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فقد قتلت هجمات المسيّرات أكثر من 1100 شخص في السودان خلال النصف الأول فقط من عام 2026.
ويوسع الجيش هجماته على ولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها «الدعم السريع»، في حين أعلنت الأخيرة تقدماً ميدانياً في ولاية النيل الأزرق بمحاذاة إثيوبيا بالشرق، التي يتنازع الطرفان السيطرة عليها.
وفي وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قتل هجوم بطائرة مسيّرة 15 شخصاً في قرية بولاية غرب كردفان، بينهم 4 أطفال خلال لعبهم كرة القدم، وفق حقوقيين.
والأربعاء، قضى 19 شخصاً في هجوم بمسيّرات، نُسب إلى «قوات الدعم السريع»، على منطقة سكنية في الدمازين بالنيل الأزرق، وفق مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية.
لم تكن العودة إلى العاصمة الخرطوم لكثير من الأسر نهاية لمعاناة النزوح واللجوء، بقدر ما كانت بداية لمواجهة أعباء جديدة في الحصول على مأوى صالح للسكن.
بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شراكة ليبية - أوروبية لتأمين الحدود البرية والبحرية لمواجهة التهريبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346085-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
شراكة ليبية - أوروبية لتأمين الحدود البرية والبحرية لمواجهة التهريب
جانب من اجتماع مصلحة الجمارك بغرب ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية مساء الأربعاء (مصلحة الجمارك)
وضعت مصلحة الجمارك بغرب ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية «EUBAM» خطوات لتطوير البنية التحتية لأبراج المراقبة الحدودية وبرامج التدريب الفني لمواجهة التهريب، إلى جانب بحث مقترح إنشاء غرفة عمليات مشتركة وتوفير الدعم اللوجستي للحدود البرية والبحرية.
وتناول الاجتماع، الذي ترأسه مدير إدارة مراقبة الحدود البرية اللواء الطاهر خير في المدينة الجمركية، مساء الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في تأمين ومراقبة الحدود البرية والبحرية، مع تركيز على تطوير البنية التحتية لأبراج المراقبة الحدودية الممتدة على الحدود الليبية - التونسية، وبحث احتياجاتها من أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيز، بما في ذلك تركيب كاميرات المراقبة وتحديثها لرفع كفاءتها التشغيلية.
واتفق الجانبان على التنسيق لتنظيم زيارة ميدانية إلى عدد من أبراج المراقبة في منطقة العسة، الواقعة في أقصى شمال غربي ليبيا بمحاذاة الحدود التونسية، وتشمل برج «بالشرف»، الذي استُكملت أعمال صيانته وزوّد بكاميرات مراقبة، إلى جانب برجي «طويلة الرتبة» و«القرادية»، وهي نقاط رصد ومراقبة حدودية تقع ضمن قطاع العسة على امتداد الشريط الحدودي مع تونس، وذلك لتقييم أوضاعها الفنية وتحديد متطلبات تطويرها وتجهيزها.
كما بحث المشاركون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في تأمين الحدود وتشغيل منظومات كاميرات المراقبة وصيانتها، بما يرفع كفاءة العناصر العاملة، ويعزز قدراتها الفنية والتشغيلية لمواكبة متطلبات العمل الأمني والتقني على الحدود.
كما شهد الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء غرفة مشتركة لمراقبة الحدود، تضم الجهات المعنية، ومنها وزارات الداخلية والدفاع ومصلحة الجمارك، بهدف توحيد جهود المتابعة، وتعزيز التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، نحو منظومة أكثر تكاملاً في إدارة الحدود ومراقبتها.
وامتدت المحادثات إلى بحث الاحتياجات التشغيلية لمنفذ «وازن» البري، وقسم مراقبة الحدود البرية في نالوت، وإمكانية صيانة بعض المرافق وتوفير المعدات والتجهيزات اللوجستية الداعمة لجاهزية هذه المواقع وتحسين أدائها.
وفي الشق البحري، استعرض الاجتماع الذي حضره مدير إدارة مراقبة السواحل البحرية احتياجات الإدارة وإمكانات توفير الدعم الفني واللوجستي لتطوير قدراتها وتعزيز منظومة مراقبة الشواطئ والسواحل الليبية، بما يدعم الجاهزية لتأمين المجال البحري.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية «EUBAM» والجهات الليبية المعنية، ومتابعة مسارات الدعم الفني والتدريب والصيانة والتجهيز، والعمل على تطوير قدرات المراقبة البرية والبحرية، لتعزيز التكامل المؤسسي وصون الأمن الوطني.
الجيش السوداني يعزز دفاعاته في الدمازين... وقوات «تأسيس» تتقدم نحو المدينةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346084-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%AD%D9%88
الجيش السوداني يعزز دفاعاته في الدمازين... وقوات «تأسيس» تتقدم نحو المدينة
موجات النزوح تزداد بوتيرة حادة فراراً من الحرب في كردفان والنيل الأزرق (مفوضية اللاجئين)
أعلنت مصادر عسكرية سودانية أن أكثر من 15 ألف مقاتل من الجيش يصلون إلى مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، في حين أعلنت قوات تحالف «تأسيس»، التي تقودها «قوات الدعم السريع»، التقدم من عدة محاور باتجاه المدينة، وسط تجدد المخاوف على المدنيين.
كما أعلن الجيش بسط سيطرته الكاملة على ولاية شمال كردفان ومحلياتها كافة، وخلو الولاية من «قوات الدعم السريع» بعد تحرير منطقة أم صميمة، غرب مدينة الأُبيّض، في حين أكدت حكومة ولاية شمال كردفان عودة نحو 80 في المائة من السكان إلى منازلهم في وحدة أم عشيرة الإدارية.
وتجددت المخاوف على المدنيين في الدمازين، بعدما أعلن تحالف «تأسيس» السيطرة على معسكر «مقنزا» والتقدم باتجاه المدينة التي لجأت إليها العائلات من مناطق اشتباكات أخرى في الإقليم.
وكان «تأسيس» قد دعا، يوم الاثنين الماضي، إلى السماح للمدنيين بمغادرة الدمازين والرصيرص، بالتزامن مع إعلانه السيطرة على منطقة سودا.
وقال «التحالف»، في بيان على موقعه الإلكتروني، يوم الخميس: «إن قواته تمكنت من السيطرة على منطقة ومعسكر مقنزا بإقليم النيل الأزرق، عقب معارك حاسمة ضد الجيش والقوات المتحالفة معه، ونشرت تعزيزات نوعية لتأمين المنطقة».
وأكد «التحالف» أن «تحرير مقنزا يُعد خطوة متقدمة ضمن العمليات العسكرية الواسعة التي تخطط لها قواته في إقليم النيل الأزرق، والهادفة إلى السيطرة على الإقليم والتقدم نحو أهداف استراتيجية أخرى».
وتشهد مناطق النيل الأزرق تصاعداً في حدة المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات «تأسيس»، خلال الأيام الماضية، وسط موجات نزوح واسعة للمدنيين نحو مناطق أكثر أمناً. ويشهد السودان حرباً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023.
هل استُهدفت سفينة إيرانية في بنغازي تحمل معدات إلكترونية لحفتر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346075-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%9F
هل استُهدفت سفينة إيرانية في بنغازي تحمل معدات إلكترونية لحفتر؟
صورة بالقمر الاصطناعي للسفينة الحربية الروسية «ميركوري» بعد تعرضها لهجوم بزوارق مسيَّرة (رويترز)
تحاشت سلطات شرق ليبيا التعليق على تقرير صحافي زعم تعرض سفينة شحن إيرانية لهجوم بطائرة مسيّرة في ميناء بنغازي، منتصف الأسبوع الحالي؛ لكن، فيما نفى مصدران ليبيان -أحدهما عسكري والآخر دبلوماسي سابق- وقوع الحادثة، أكدها مدير مركز «JSM» الروسي للأبحاث والدراسات.
وكانت صحيفة إيطالية قد زعمت أن السفينة الإيرانية «ألفان» تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة لم يؤدِّ إلى إغراقها، وأنها كانت تحمل معدات إلكترونية من الصين والهند، يُشتبه في أنها مخصصة للاستخدام العسكري في تشغيل الطائرات المسيّرة التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
ونقلت الصحيفة، عمّن وصفتهم بأنهم مراقبون، «ترجيحات بأن تكون وحدة أوكرانية نفّذت الهجوم خدمة للولايات المتحدة، في إطار ضغوط واشنطن على قيادة شرق ليبيا لوقف تلقي شحنات المعدات العسكرية من إيران».
الخط الإيراني للشحن البحري
وقال مصدر عسكري بشرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط»: «البلاد تعاني تداول الأخبار المكذوبة والمسرّبة للصحافة العالمية، خصوصاً في الأشهر الماضية»، نافياً ما تردد عن وقوع هجوم على سفينة إيرانية في بنغازي.
وتساءل: «لماذا لم تُعلن الولايات المتحدة عن الخبر حتى الآن إذا كانت هي من أوعزت بضرب تلك السفينة؟».
لكن الصحيفة الإيطالية قالت إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت السفينة، صباح اليوم التالي للهجوم عليها، وهي تنفذ مناورة بطيئة للانتقال من منطقة الرسو الخارجي إلى أحد أرصفة الميناء، في مؤشر إلى تعرضها لأضرار حالت دون استمرارها في وضعها السابق.
ويرى السفير الليبي السابق لدى سوريا، محمد المرداس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن خبر الهجوم على سفينة إيرانية «ملفق بالكامل»، ويُرجع ذلك إلى أنه «لم تكن هناك ضربات بطائرات مسيّرة؛ فكل الاستهداف كان عبر زوارق».
وقال المرداس: «الخط الإيراني إيريسل (IRISL) للشحن البحري التجاري يمر عبر ليبيا منذ تأسيسه؛ ولا أستبعد وجود سفينة تتبع هذا الخط داخل الميناء، فهذا أمر طبيعي؛ لكنني أؤكد أنه لا يوجد أي تعاون إيراني - ليبي فيما يخص التسليح أو غيره».
ولم تُعلن كييف مسؤوليتها عن استهداف السفينة الإيرانية، بخلاف الهجمات التي طالت السفينتين الروسيتين وأقرّ بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حين أعلن مسؤولية بلاده عن إغراق الطرَّاد الروسي «ميركوري» أمام السواحل الليبية، فيما وصفه بأنه «رد نموذجي على الحرب الروسية».
وقال زيلينسكي عبر منصة «إكس» عقب الهجوم: «قبالة سواحل ليبيا، استخدم مقاتلونا 7 زوارق مسيّرة أوكرانية. ورغم كل جهود العدو لإحباط الهجوم فقد أغرقنا الطراد الروسي (ميركوري)، وهو من أحدث سفنهم، ودخل الخدمة في عام 2023».
السفينة «ألفان»
ويذهب الدكتور آصف ملحم، مدير المركز الروسي «JSM» للأبحاث والدراسات في روسيا، إلى أنه تم استهداف السفينة الإيرانية «ألفان» عقب قصف الطراد الروسي «ميركوري» وسفينة الشحن الروسية «أنغارا»، ويشير إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقال ملحم في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن السفينة مملوكة لشركة الشحن الإيرانية الحكومية «IRISL» ورقمها في المنظمة البحرية الدولية «IMO 9165798»، ويبلغ طولها 167 متراً، وبُنيت عام 1998؛ لافتاً إلى أنها مدرجة منذ فترة طويلة على قائمة العقوبات الأميركية.
واستطرد قائلاً: «منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظلت (ألفان) راسية بالقرب من جزيرة تينيدوس، عند مدخل مضيق الدردنيل، لمدة شهر تقريباً. واعتقد مراقبون أميركيون للأسطول الإيراني أنها تنتظر فرصة لدخول ميناء روسي، وتتردد في عبور البحر الأسود بسبب تمركز قوات المشاة الأوكرانية؛ لكن السفينة لم تصل إلى وجهتها، بل عادت أدراجها إلى ليبيا ورست قبالة بنغازي».
وأشار إلى وقوع عمليات سابقة من هذه النوعية، وقال: «في 25 يوليو (تموز) الماضي شنّت طائرات مسيّرة أوكرانية بعيدة المدى غارة جوية على بحر قزوين، أُصيبت وقتها السفينة التجارية (آنّا)، وكانت راسية على بُعد 5 كيلومترات من مصب نهر الفولغا ومحملة بالحديد، وقُتل بحار واحد».
غير أن المصدر العسكري الليبي نفى «صحة كل ما قيل بشأن وجود هجوم على سفينة إيرانية في ميناء بنغازي البحري»، وقال: «هناك استهداف للقيادة العامة بالمعلومات من أطراف محلية، ودول محيطة»، دون مزيد من التوضيحات.
«انعكاس» للأحداث العالمية
وسبق أن قال سياسيون وأساتذة قانون ليبيون لـ«الشرق الأوسط» إن «تفجير السفينة الروسية في ميناء بنغازي مؤشر خطير، وانعكاس لما يجري حول العالم»، محذّرين من أنه «إذا لم يتم توحيد المؤسسات الوطنية الليبية فلن تكون هناك سيادة وطنية كاملة، وستكون ليبيا ساحة من ساحات الحرب العالمية».
ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تحالف رسمي معلن بين قائد «الجيش الوطني» الليبي وإيران، وفق رؤية السفير المرداس. وتقوم شبكة تحالفات حفتر الإقليمية والدولية المعلنة على قوى تتقاطع مصالحها في كثير من الأحيان مع السياسات الإيرانية في المنطقة، مثل مصر والإمارات وروسيا والولايات المتحدة.
وتتجاذب ليبيا تحالفات خارجية متباينة؛ إذ تعمل سلطات غرب البلاد على توسيع علاقاتها مع أوكرانيا، في مقابل علاقة تمتد بين شرق ليبيا وروسيا يتخللها دعم عسكري ولوجستي.
وكان وزير الخارجية في الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، قد أعلن عزم بلاده تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجمات التي تبنّتها أوكرانيا.
ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفناً في ميناء بنغازي والمياه الإقليمية الليبية بأنه «غير مقبول»، محذّرةً من تداعياته على أمن المنطقة واستقرارها.