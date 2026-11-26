انتزع الفتح فوزاً صعباً من ضيفه الرياض 1-0، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، بالأحساء، ضِمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 بتسديدة متقَنة أطلقها المغربي مراد باتنا من مسافة بعيدة سكنت الشباك.
وكشفت إحصاءات رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن باتنا وصل إلى هدفه 54 في 159 مباراة، وبات على بُعد 3 أهداف من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم دوريس سالومو الهدّاف التاريخي للفتح. وبهذا يحقق الفتح انتصاره الأول على ملعبه في «الدوري»، لهذا الموسم، والثاني إجمالاً، بعد تغلبه 3-2 على مضيفه الحزم، في الجولة التاسعة من المسابقة.
وارتفع رصيد الفتح إلى 9 نقاط في المركز 16، ويتجمد رصيد الرياض عند 12 نقطة في المركز 12.