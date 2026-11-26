انتزع الفتح فوزاً صعباً من ضيفه الرياض 1-0، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، بالأحساء، ضِمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء ‌هدف ⁠المباراة ​الوحيد في ⁠الدقيقة 70 بتسديدة متقَنة أطلقها المغربي مراد باتنا من مسافة بعيدة سكنت الشباك.

وكشفت إحصاءات رابطة الدوري السعودي للمحترفين ⁠أن باتنا وصل إلى ‌هدفه ‌54 في 159 ​مباراة، ‌وبات على بُعد 3 ‌أهداف من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم دوريس سالومو الهدّاف التاريخي للفتح. وبهذا ‌يحقق الفتح انتصاره الأول على ملعبه في ⁠«الدوري»، لهذا الموسم، والثاني إجمالاً، بعد تغلبه 3-2 على مضيفه الحزم، في الجولة التاسعة من المسابقة.

وارتفع رصيد الفتح إلى 9 نقاط في المركز 16، ويتجمد رصيد الرياض عند ​12 ​نقطة في المركز 12.