سجلت النسخة السادسة من بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز، التي انطلقت، الخميس، في ميدان الجنادرية بالرياض، نمواً لافتاً في أعداد الفرسان والفارسات السعوديين، بنسبة تقارب 95 في المائة، مقارنة بالنسخة الماضية، وسط توسع في المنافسات وتطوير للميادين والمرافق.

وارتفع عدد الفرسان والفارسات السعوديين إلى 176، بإجمالي 220 مشاركة على صهوة 275 جواداً، مقابل نحو 90 فارساً وفارسة في نسخة عام 2025.

وأظهرت القوائم الرسمية المعتمَدة من الاتحاد الدولي للفروسية مشاركة 135 فارساً وفارسة سعوديين في منافسات فئة النجمة الواحدة، و35 فارساً في فئة الثلاث نجوم، إلى جانب 50 مشاركة سعودية في الفئات السنية، موزعة بين الأشبال والناشئين والشباب وفئة تحت 25 عاماً.

ويعكس هذا النمو اتساع قاعدة ممارسي رياضة قفز الحواجز في السعودية، وتنامي مشاركة الفارسات السعوديات، في ظل البرامج التأهيلية التي ينفذها الاتحاد السعودي للفروسية، برئاسة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، وتكثيف البطولات المحلية والدولية، وإتاحة فرص الاحتكاك مع نخبة فرسان العالم.

ودفع ارتفاع أعداد المشاركين اللجنة المنظمة إلى استحداث شوط للمبتدئين للمرة الأولى، وزيادة عدد أشواط الفئات السنية، فضلاً عن إقامة بطولتين متزامنتين، مستفيدة من تطوير مرافق الجنادرية، التي انتقلت من ميدانين في النُّسخ السابقة إلى منظومة تضم 6 ميادين؛ تشمل ميدانين رئيسيين، وميدانين للإحماء، وميداناً مغلقاً، وآخر لتدريب الخيل «اللونج».

وعلى الصعيد البيطري، أتمّت اللجنة المختصة، الأربعاء، إجراءات الفحص الطبي والبيطري للجياد المشارِكة في منافسات الأسبوع الأول، مؤكدة جاهزيتها وخلوّها من أي ملاحظات صحية أو فنية تحُول دون مشاركتها.

وشملت الفحوصات التحقق من الهوية الرقمية للجياد، عبر مسح الشرائح الإلكترونية ومطابقتها مع جوازات السفر الرسمية وسجلات التطعيم الإلزامية في تطبيق الاتحاد الدولي للفروسية، إلى جانب الفحص السريري والحركي لتقييم الاتزان والسلامة البدنية.

وأوضح الدكتور أنس الحسن، رئيس اللجنة البيطرية في البطولة، أن عملية الفحص جرت وفق البروتوكولات المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية.

وقال الحسن: «نحرص في بطولة (قفز السعودية) على تطبيق أدق المعايير الصحية والفنية المعتمدة دولياً؛ للتأكد من الجاهزية البدنية الكاملة لكل جواد قبل دخوله الميدان. وتهدف هذه الإجراءات، في المقام الأول، إلى حماية سلامة الخيل والفرسان، وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة في كل الأشواط، خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده النسخة السادسة».

وأضاف أن تطور البنية التحتية ومرافق الإيواء والميادين في الجنادرية أسهم في تسهيل عمل الطواقم البيطرية وتوفير بيئة آمنة للخيول المشارِكة القادمة من 16 دولة.

وتتواصل منافسات الأسبوع الأول حتى السبت، بإقامة 20 شوطاً تتدرج ارتفاعات حواجزها من 100 إلى 150 سنتيمتراً في شوط الجائزة الكبرى، وسط مشاركة قياسية تضم 267 فارساً وفارسة، في حين تتجاوز القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 3.4 مليون ريال، على مدار 3 أسابيع.