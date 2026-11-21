اختُتمت السبت منافسات الحفل الـ32 من موسم سباقات الرياض، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل، بإقامة 12 شوطاً، تصدرتها كؤوس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر، والأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد العزيز، وسط منافسات شهدت تتويج عدد من الجياد في مختلف الأشواط.

وخطفت المهرة «متشعبة»، العائدة للأمير سيف الدين بن سعود بن عبد العزيز، الأضواء بعد فوزها بكأس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر في الشوط الحادي عشر، حيث سلّم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز الكأس إلى طاقم الإسطبل الفائز.

المهرة متشعبة توجت بكأس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر (الشرق الأوسط)

وفي الشوط الثاني عشر، تُوّج المهر «حيهم»، المملوك للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، بكأس الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، حيث تولّى الأمير فيصل بن خالد تسليم كأسه إلى طاقم الإسطبل، عقب فوز الجواد بالشوط الختامي للحفل.

وشهد الشوط العاشر فوز الجواد «سحاب الرياض»، المملوك للأمير تركي بن سعد بن عبد الله، بكأس الأمير محمد بن عبد العزيز، حيث سلّم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز الكأس إلى الأمير تركي بن سعد بن عبد الله.

وفي بقية الأشواط، حقق الجواد «قصص»، العائد لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، الفوز بالشوط التاسع لمسافة 1600 متر، بإشراف المدرب بدر سعود رزيق، وقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.

الأمير فيصل بن خالد يسلم كأسه إلى طاقم الإسطبل (الشرق الأوسط)

وفاز الجواد «يورد»، المملوك لتركي علي أبوثنين، بالشوط الثامن لمسافة 1600 متر، تحت إشراف المدرب عبد الله عوض، وبقيادة الخيال عبد الله الفيروز.

وفي الشوط السابع، انتزع الجواد «سي آر سفن»، العائد لإسطبل قيادة للسباقات، المركز الأول لمسافة 1600 متر، بإشراف المدرب رائد ابن عبود، وقيادة الخيال نواف المضياني.

وحقق الجواد «نيفر بيتر»، المملوك لعبد الإله عبد العزيز الموسى، الفوز بالشوط السادس لمسافة 1600 متر، تحت إشراف المدرب أحمد عبد الواحد، وبقيادة الخيال كاميلو أوسبينا، الذي سجل بذلك فوزه الثاني في الحفل بعد انتصاره في الشوط التاسع.

وفي الشوط الخامس، فاز الجواد «أفضل مهيمن»، العائد لإسطبل عاديات القائد، بسباق مسافة 1600 متر، بإشراف المدرب علي العميل، وقيادة الخيال نواف الفيروز.

أما الشوط الرابع، لمسافة 1400 متر، فشهد فوز الجواد «هيبة نجد»، المملوك لخالد محمد سعود المرعضي، تحت إشراف المدرب سلطان بن جلال، وبقيادة الخيال فواز الشمري.

وفي الشوط الثالث، حقق الجواد «دايموند إمبريال»، المملوك للشفيع محمد علي، المركز الأول لمسافة 1400 متر، بإشراف المدرب بدن السبيعي، وقيادة الخيال خالد الميموني.

المهر «حيهم» توج بكأس الأمير فيصل بن خالد (الشرق الأوسط)

وشهد الشوط الثاني فوز الجواد «زفزاف»، العائد للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بسباق مسافة 1200 متر، تحت إشراف المدرب سامي الحرابي، وبقيادة الخيال عبد الله العوفي.

وكان الجواد «متولع»، المملوك لمالك سعد أحمد العبد المنعم، قد افتتح انتصارات الحفل بفوزه بالشوط الأول لمسافة 1200 متر، بإشراف المدرب بسام الموسى، وقيادة الخيال أليكسس مورينو.

وبذلك أسدل نادي سباقات الخيل الستار على الحفل الثاني والثلاثين من موسم سباقات الرياض، بعد 12 شوطاً، شهدت تتويج الجياد «متشعبة» و«حيهم» و«سحاب الرياض» بالكؤوس الثلاثة الرئيسية للحفل.