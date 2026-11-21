فيصل بن خالد لـ«الشرق الأوسط»: شوط الأميرة «صيتة» تكريم لوالدتيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344112-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A
فيصل بن خالد لـ«الشرق الأوسط»: شوط الأميرة «صيتة» تكريم لوالدتي
الأمير فيصل بن خالد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»
قال الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، إن اختياره اسم والدته، الأميرة صيتة بنت فهد الدامر، للشوط المخصص للمهرات جاء كتكريم لها.
وقال الأمير فيصل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية. «سمّيت الشوط باسم والدتي تكريماً لها، رحمها الله أبارك للفائزين جميعاً»، متمنياً لمن لم يحالفهم الحظ أن يعوّضوا في السباقات المقبلة.
وتنافست الأمهار في سن السنتين على كأس الأميرة صيتة على مسافة 1600 متر، ضمن النسخة الخامسة من الحفل، مساء السبت، وشهد للمرة الأولى إقامة كأس الأمير محمد بن عبد العزيز إلى جانب الكأس التي تحمل اسم راعي الحفل.
توّج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الجواد «تحزيم»، العائد لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بكأس الأمير محمد بن سعود الكبير.
«الشرق الأوسط» (الرياض )
بندر بن خالد لـ«الشرق الأوسط»: القيادة حريصة على الارتقاء بسباقات الخيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344113-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%84
بندر بن خالد لـ«الشرق الأوسط»: القيادة حريصة على الارتقاء بسباقات الخيل
الأمير بندر بن خالد في أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»
أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أن تطوير الكؤوس ورفع قيمة الجوائز المالية يسهمان بصورة مباشرة في تعزيز المنافسة، والارتقاء بالمستوى الفني للجياد المشاركة، ورفع تصنيف السباقات السعودية بما يعزز جاذبيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل، رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن التطوير الذي شهدته بعض الكؤوس خلال الموسم الحالي، ومدى انعكاسه على المستوى الفني: «كما تعلمون، فإن القيادة، أيدها الله، تحرص على أن تكون رياضة سباقات الخيل في المملكة على أعلى مستوى، وهذا يتطلب رفع مستوى الجياد المشاركة، ولتحقيق ذلك لا بد أن تكون الجوائز ملائمة لهذا التوجه، وهو ما تحقق بالفعل خلال السنوات الست الماضية».
وأضاف: «النتيجة المباشرة لهذه الجوائز تتمثل في زيادة حدة المنافسة، وارتفاع مستوى الجياد المشاركة، وبالتالي رفع تصنيف السباقات نفسها، وهو ما ينعكس إيجاباً على سباقات الخيل في المملكة، ويجعلها أكثر جاذبية إقليمياً ودولياً».
️ | شاهدنا تطويراً في بعض الكؤوس هذا الموسم، فإلى أين يمتد أثره فنياً؟️ | الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل لـ«الشرق الأوسط»:- لرفع مستوى الجياد المشاركة، لا بد من أن تكون الجوائز ملائمة لهذا المطلب. والنتيجة المباشرة لمثل هذه الجوائز هي ارتفاع... pic.twitter.com/zcL1BGtzpR
وأشار رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل إلى أن كأس السعودية تتصدر هذه الجهود على المستوى الدولي، بوصفها إحدى مبادرات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى إبراز رياضة سباقات الخيل السعودية وفتح آفاق عالمية أمامها.
وقال: «كأس السعودية تتصدر هذه الجهود دولياً، وهي الأعلى عالمياً من حيث الجوائز المالية المقدمة. وقد كانت النتائج مفاجئة لنا؛ إذ أصبح السباق منذ عامه الأول مصنفاً ضمن سباقات الفئة الأولى، وهو أمر نادر الحدوث على مستوى العالم».
وشدد الأمير بندر بن خالد الفيصل على حرص النادي على مواصلة الارتقاء بالمستوى الفني للسباقات، بدعم ومتابعة مجلس الإدارة وجهود العاملين والعاملات في النادي، بالتوازي مع تطوير تجربة الحضور الجماهيري.
واختتم حديثه قائلاً: «نحرص على الاستمرار في رفع المستوى الفني للسباقات، إلى جانب جعل زيارة الميدان، سواء في الطائف أو الرياض، فعالية جاذبة للزوار وأكثر ملاءمة للأسرة، وهو ما يمكن ملاحظة تطوره من عام إلى آخر».
فيصل بن خالد لـ«الشرق الأوسط»: شوط الأميرة «صيتة» تكريم لوالدتيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344112-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A
فيصل بن خالد لـ«الشرق الأوسط»: شوط الأميرة «صيتة» تكريم لوالدتي
الأمير فيصل بن خالد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»
قال الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، إن اختياره اسم والدته، الأميرة صيتة بنت فهد الدامر، للشوط المخصص للمهرات جاء كتكريم لها.
وقال الأمير فيصل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية. «سمّيت الشوط باسم والدتي تكريماً لها، رحمها الله أبارك للفائزين جميعاً»، متمنياً لمن لم يحالفهم الحظ أن يعوّضوا في السباقات المقبلة.
وتنافست الأمهار في سن السنتين على كأس الأميرة صيتة على مسافة 1600 متر، ضمن النسخة الخامسة من الحفل، مساء السبت، وشهد للمرة الأولى إقامة كأس الأمير محمد بن عبد العزيز إلى جانب الكأس التي تحمل اسم راعي الحفل.
«متشعبة» و«حيهم» يتوجان بكأسي الأميرة صيتة والأمير فيصل بن خالدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344110-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%83%D8%A3%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
«متشعبة» و«حيهم» يتوجان بكأسي الأميرة صيتة والأمير فيصل بن خالد
الأمير فيصل بن خالد يسلم كأس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر للأمير سيف الدين بن سعود (الشرق الأوسط)
اختُتمت السبت منافسات الحفل الـ32 من موسم سباقات الرياض، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل، بإقامة 12 شوطاً، تصدرتها كؤوس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر، والأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد العزيز، وسط منافسات شهدت تتويج عدد من الجياد في مختلف الأشواط.
وخطفت المهرة «متشعبة»، العائدة للأمير سيف الدين بن سعود بن عبد العزيز، الأضواء بعد فوزها بكأس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر في الشوط الحادي عشر، حيث سلّم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز الكأس إلى طاقم الإسطبل الفائز.
وفي الشوط الثاني عشر، تُوّج المهر «حيهم»، المملوك للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، بكأس الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، حيث تولّى الأمير فيصل بن خالد تسليم كأسه إلى طاقم الإسطبل، عقب فوز الجواد بالشوط الختامي للحفل.
وشهد الشوط العاشر فوز الجواد «سحاب الرياض»، المملوك للأمير تركي بن سعد بن عبد الله، بكأس الأمير محمد بن عبد العزيز، حيث سلّم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز الكأس إلى الأمير تركي بن سعد بن عبد الله.
وفي بقية الأشواط، حقق الجواد «قصص»، العائد لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، الفوز بالشوط التاسع لمسافة 1600 متر، بإشراف المدرب بدر سعود رزيق، وقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.
وفاز الجواد «يورد»، المملوك لتركي علي أبوثنين، بالشوط الثامن لمسافة 1600 متر، تحت إشراف المدرب عبد الله عوض، وبقيادة الخيال عبد الله الفيروز.
وفي الشوط السابع، انتزع الجواد «سي آر سفن»، العائد لإسطبل قيادة للسباقات، المركز الأول لمسافة 1600 متر، بإشراف المدرب رائد ابن عبود، وقيادة الخيال نواف المضياني.
وحقق الجواد «نيفر بيتر»، المملوك لعبد الإله عبد العزيز الموسى، الفوز بالشوط السادس لمسافة 1600 متر، تحت إشراف المدرب أحمد عبد الواحد، وبقيادة الخيال كاميلو أوسبينا، الذي سجل بذلك فوزه الثاني في الحفل بعد انتصاره في الشوط التاسع.
وفي الشوط الخامس، فاز الجواد «أفضل مهيمن»، العائد لإسطبل عاديات القائد، بسباق مسافة 1600 متر، بإشراف المدرب علي العميل، وقيادة الخيال نواف الفيروز.
أما الشوط الرابع، لمسافة 1400 متر، فشهد فوز الجواد «هيبة نجد»، المملوك لخالد محمد سعود المرعضي، تحت إشراف المدرب سلطان بن جلال، وبقيادة الخيال فواز الشمري.
وفي الشوط الثالث، حقق الجواد «دايموند إمبريال»، المملوك للشفيع محمد علي، المركز الأول لمسافة 1400 متر، بإشراف المدرب بدن السبيعي، وقيادة الخيال خالد الميموني.
وشهد الشوط الثاني فوز الجواد «زفزاف»، العائد للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بسباق مسافة 1200 متر، تحت إشراف المدرب سامي الحرابي، وبقيادة الخيال عبد الله العوفي.
وكان الجواد «متولع»، المملوك لمالك سعد أحمد العبد المنعم، قد افتتح انتصارات الحفل بفوزه بالشوط الأول لمسافة 1200 متر، بإشراف المدرب بسام الموسى، وقيادة الخيال أليكسس مورينو.
وبذلك أسدل نادي سباقات الخيل الستار على الحفل الثاني والثلاثين من موسم سباقات الرياض، بعد 12 شوطاً، شهدت تتويج الجياد «متشعبة» و«حيهم» و«سحاب الرياض» بالكؤوس الثلاثة الرئيسية للحفل.