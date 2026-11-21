أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أن تطوير الكؤوس ورفع قيمة الجوائز المالية يسهمان بصورة مباشرة في تعزيز المنافسة، والارتقاء بالمستوى الفني للجياد المشاركة، ورفع تصنيف السباقات السعودية بما يعزز جاذبيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل، رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن التطوير الذي شهدته بعض الكؤوس خلال الموسم الحالي، ومدى انعكاسه على المستوى الفني: «كما تعلمون، فإن القيادة، أيدها الله، تحرص على أن تكون رياضة سباقات الخيل في المملكة على أعلى مستوى، وهذا يتطلب رفع مستوى الجياد المشاركة، ولتحقيق ذلك لا بد أن تكون الجوائز ملائمة لهذا التوجه، وهو ما تحقق بالفعل خلال السنوات الست الماضية».

وأضاف: «النتيجة المباشرة لهذه الجوائز تتمثل في زيادة حدة المنافسة، وارتفاع مستوى الجياد المشاركة، وبالتالي رفع تصنيف السباقات نفسها، وهو ما ينعكس إيجاباً على سباقات الخيل في المملكة، ويجعلها أكثر جاذبية إقليمياً ودولياً».

️ | شاهدنا تطويراً في بعض الكؤوس هذا الموسم، فإلى أين يمتد أثره فنياً؟️ | الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل لـ«الشرق الأوسط»:- لرفع مستوى الجياد المشاركة، لا بد من أن تكون الجوائز ملائمة لهذا المطلب. والنتيجة المباشرة لمثل هذه الجوائز هي ارتفاع... pic.twitter.com/zcL1BGtzpR — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 21, 2026

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل إلى أن كأس السعودية تتصدر هذه الجهود على المستوى الدولي، بوصفها إحدى مبادرات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى إبراز رياضة سباقات الخيل السعودية وفتح آفاق عالمية أمامها.

وقال: «كأس السعودية تتصدر هذه الجهود دولياً، وهي الأعلى عالمياً من حيث الجوائز المالية المقدمة. وقد كانت النتائج مفاجئة لنا؛ إذ أصبح السباق منذ عامه الأول مصنفاً ضمن سباقات الفئة الأولى، وهو أمر نادر الحدوث على مستوى العالم».

وشدد الأمير بندر بن خالد الفيصل على حرص النادي على مواصلة الارتقاء بالمستوى الفني للسباقات، بدعم ومتابعة مجلس الإدارة وجهود العاملين والعاملات في النادي، بالتوازي مع تطوير تجربة الحضور الجماهيري.

واختتم حديثه قائلاً: «نحرص على الاستمرار في رفع المستوى الفني للسباقات، إلى جانب جعل زيارة الميدان، سواء في الطائف أو الرياض، فعالية جاذبة للزوار وأكثر ملاءمة للأسرة، وهو ما يمكن ملاحظة تطوره من عام إلى آخر».