فيصل بن بندر يتوج «تحزيم» بكأس الأمير محمد بن سعود الكبير

توّج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الجواد «تحزيم»، العائد لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بكأس الأمير محمد بن سعود الكبير «كأس الوفاء»، عقب فوزه بالشوط العاشر من الحفل التاسع والعشرين لموسم سباقات الرياض، مساء الجمعة، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

أمير الرياض لدى وصوله مقر السباق ويبدو الأمير متعب بن عبدالله والأمير بندر بن خالد الفيصل (الشرق الأوسط)

وجاء فوز «تحزيم» بالكأس المصنفة ضمن كؤوس الفئة الثانية محلياً، والمخصصة لخيل الإنتاج المحلي السعودي بعمر أربع سنوات فأكثر، بعد تفوقه في السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر.

وعقب نهاية الشوط، سلّم أمير منطقة الرياض كأس البطولة إلى سعد بن مشرف، الرئيس التنفيذي لشركة نجد للسباقات، تتويجاً للإنجاز الذي حققه الجواد.

الجواد تحزيم خلال السباق (الشرق الأوسط)

وشهد السباق حضور الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل.