«كأس الأمير محمد بن سعود الكبير» يشعل منافسات سباقات الرياض

تتجه الأنظار إلى ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، الجمعة والسبت؛ حيث تتنافس نخبة الجياد على لقبي كأس الأمير محمد بن سعود الكبير «كأس الوفاء» (الفئة الثانية محلياً)، وكأس نادي سباقات الخيل (ليستد)، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من «موسم سباقات الرياض»، الذي يشهد إقامة 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية، وبجوائز مالية إجمالية تتجاوز مليوني ريال.

ويستضيف الميدان الحفلين التاسع والعشرين والثلاثين يومي 13 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وسط ترقب لمواجهات قوية، يتقدمها سباق كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، المقرر إقامته الجمعة على مسافة 2000 متر، بجائزة مالية تبلغ 500 ألف ريال، والمخصص لخيل الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكثر.

ويبرز الجواد «ونعمين»، الفائز بكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد للإنتاج المحلي، ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب؛ حيث يشارك بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، في مواجهة مرتقبة مع الجوادين «تحزيم» و«طاوي السهل»، اللذين يحملان شعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

كما تضم قائمة المنافسين الجواد «بدر السماوي»، بشعار عبد الإله عبد العزيز الموسى، و«الكمندان»، بشعار أبناء هيف بن محمد عبود القحطاني، في شوط يُنتظر أن يشهد منافسة قوية بين الجياد المشاركة.

وفي أمسية السبت، تتواصل المنافسات بإقامة كأس نادي سباقات الخيل (ليستد)، المخصص للخيل العربية الأصيلة، على مسافة 2000 متر، وبجائزة مالية تبلغ 150 ألف ريال.

ويتقدم الجواد «متوكل الخالدية»، بشعار إسطبلات الخالدية، قائمة المرشحين للمنافسة على الكأس، إلى جانب الفرس «الغبراء»، التي تشارك بشعار إسطبل شركة أبناء مبارك بن هندي الخالدي.