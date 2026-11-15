«عذبة» تحصد 5 ذهبيات في مهرجان مكة لجمال الخيل

قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إن استضافة المملكة لأبطال عالميين في سباقات الراليات المحلية، يعكس نجاح الفعاليات التي تنظمها، ويسهم في تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة للسائقين المحليين للاحتكاك بأصحاب الخبرة وصقل مواهبهم.

وأشار الأمير خالد بن سلطان، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب الحفل الختامي لرالي باها جدة «تويوتا 2026»، إن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سعيد بالمرحلة التي وصلت إليها البطولات المحلية، في ظل مشاركة أسماء وسائقين من أبطال العالم في فئتي السيارات والدراجات النارية.

وأضاف: «نحن في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سعداء جداً بهذه المرحلة التي وصلت إليها بطولاتنا المحلية، بوجود أسماء وسائقين وأبطال عالم في بطولاتنا المحلية، سواء على مستوى فئات السيارات أو الدراجات النارية، فهذا الشيء يعطي زخماً ومنافسة قوية في رالياتنا، وكوننا نستضيف أسماء كبيرة من أبطال العالم في بطولاتنا المحلية، فهذا يدل على نجاح الراليات والفعاليات بشكل عام التي تنظمها وتستضيفها المملكة».

وتابع: «هذا أيضاً يعطي فرصة للسائقين المحليين للاحتكاك بسائقين مخضرمين لديهم خبرة، لصقل مواهبهم وإعداد أنفسهم لمشوار حافل بالانتصارات للمملكة، وهذا يشعرنا بالفخر بأننا وصلنا إلى هذه المرحلة، ويعطينا دافعاً لتقديم الأفضل بما يليق بسمعة المملكة ومحبي وممارسي هذه الرياضة».

️| الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»، خلال الحفل الختامي لرالي باها جدة تويوتا 2026:– أشكر الجمهور المحب والمتابع.. المملكة العربية السعودية تنعم بالأمن والأمان، ومستمرون في تقديم كل ما نستطيع لخدمة... pic.twitter.com/PwWmX5IyVT — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 14, 2026

وحول أثر إنجازات السائقين السعوديين على طموحات الجيل الجديد، وإمكانية ظهور أسماء جديدة على منصات التتويج العالمية، أوضح أن هذه الإنجازات تمنح المتسابقين دافعاً معنوياً لمواصلة تحقيق النجاحات، مشيراً إلى أهمية الراليات المحلية في إعداد السائقين للبطولات الدولية.

وقال: «هذا الشيء بالتأكيد يعطي دافعاً معنوياً للمتسابقين، مثل يزيد الراجحي وغيره ممن حققوا بطولات عالمية، لمضاعفة الإنجازات. وأيضاً تبرز أهمية الراليات المحلية لبطلنا يزيد وأبطال آخرين مثل ناصر العطية، وكذلك كل من يأتي من خارج المملكة، إذ تمنحهم فرصة للاستعداد لبطولاتهم الدولية».

وأضاف: «هذا الشيء لمسناه في السنوات الأولى التي نظمنا فيها البطولة، لأن المملكة تستضيف أهم الراليات وأقواها، ووجودهم هنا في المملكة وتمرسهم على الأرضية التي تُقام عليها هذه الراليات مهم بالنسبة لهم. نحن سعداء بأننا قادرون على خدمة هذه الرياضة في مكان قريب منهم، يستطيعون من خلاله صقل مواهبهم وتجهيز أنفسهم للبطولات الدولية».

وفي رسالة إلى متابعي رياضة المحركات ومحبيها، وجّه الأمير خالد بن سلطان شكره للجمهور على المتابعة والحضور الدائم، مؤكداً استمرار الاتحاد في تقديم ما يخدم الرياضة والمهتمين بها، والحرص على التواصل معهم والاستماع إلى مقترحاتهم.

وقال: «أولاً أحب أن أشكرهم على المتابعة، وأقول لهم إن المملكة في أمن وأمان، ومستمرون في تقديم كل ما نستطيع في خدمة الرياضة وكل من يهتم بهذه الرياضة. وإن شاء الله نكون دائماً حريصين على أن نكون قريبين منهم، ونسمع اقتراحاتهم، ونقدم لهم ما يسعون من خلاله إلى اكتساب الخبرة أو التعلم على هذه الرياضة، واكتشاف مناطق جميلة وسياحية في المملكة. ونشكرهم على المتابعة، وإن شاء الله نعدهم دائماً بتقديم الأفضل، وبما يليق بهم وبسمعة المملكة».