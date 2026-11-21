وفاة صانع المجوهرات الإيطالي البارز باولو بولغاري عن 89 عاماًhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344111-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-89-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
بيعت بعض مقتنيات الأسرة العلوية في مزادات رسمية عام 1954، في حين أُودعت مقتنيات أخرى في صناديق حكومية بوصفها «أحرازاً».
منى أبو النصر (القاهرة)
وفاة صانع المجوهرات الإيطالي البارز باولو بولغاري عن 89 عاماًhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344111-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-89-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
الأفلام الإنسانية والتجارب المتفردة تحصد جوائز «القاهرة السينمائي»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344088-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
الأفلام الإنسانية والتجارب المتفردة تحصد جوائز «القاهرة السينمائي»
اللبنانية منال عيسى حازت جائزة أفضل ممثلة عربية (إدارة المهرجان)
أسدل مهرجان «القاهرة السينمائي» الستار على دورته الـ47، الجمعة، معلناً جوائز مسابقاته، التي جاءت متوازنة إلى حد كبير، وذهبت إلى أفلام تستحق وتجارب فنية متفردة، بحسب نقاد. وشهدت الدورة تنوعاً على مستوى الأفلام والفعاليات، من تكريمات ودروس سينمائية واحتضان لصناع أفلام شباب في خطواتهم الأولى، إلى جانب الانفتاح على برامج جديدة.
وشهد حفل الختام تكريم مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، ومنحه جائزة «الهرم الذهبي» لإنجاز العمر، التي أهداها إلى كل من عمل معهم، وبشكل خاص إلى صديق الطفولة والصبا والسينما، المخرج الراحل محمد خان.
وفي كلمته خلال الحفل، أشار الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، إلى نجاح رهانه على الجمهور، مؤكداً أن مبيعات تذاكر المهرجان خلال هذه الدورة بلغت 53 ألف تذكرة حتى الآن، بزيادة تجاوزت 10 آلاف تذكرة عن العام الماضي.
وأوضح أنه، بوصفه فناناً قادماً من خلفية سينمائية، يُدرك أهمية الجمهور في نجاح الفيلم، وأنه يتعامل مع المهرجان بوصفه فيلماً ينبغي أن يحظى بحضور أكبر عدد ممكن من الجمهور، لافتاً إلى القفزة التي حققتها صفحات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي في نسب المشاهدة.
وأعلن المخرج المغربي نبيل عيوش، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، فوز الفيلم النمساوي «أربعة ناقص ثلاثة»، للمخرج أدريان جويجينجر، بجائزة «الهرم الذهبي» لأفضل فيلم، كما فازت بطلته النمساوية فاليري باشنر بجائزة أفضل ممثلة، وكانت قد شاركت في بطولة الفيلم المصري «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي.
وفاز الممثل روبرت ستادلوبر بجائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ عن الفيلم نفسه، الذي يقدم حكاية شديدة العذوبة والإنسانية لأم تفقد أسرتها في حادث.
ولم يكن الفيلم النمساوي وحده الذي حصد أكثر من جائزة؛ إذ نافسه في ذلك الفيلم الوثائقي اللبناني «يوم الغضب... حكايات من طرابلس»، للمخرجة رانيا الرافعي، الذي فاز بجائزتي أفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم عربي طويل بالمهرجان.
كما فاز الفيلم البلجيكي الفرنسي «المراعي الصيفية»، للمخرجين نائل خليفي وليزا ديبوش، بجائزة أفضل فيلم عربي في مسابقة «آفاق السينما العربية»، فيما تقاسم جائزة أفضل سيناريو مع الفيلم المغربي «حتى الفجر»، للمخرج محمد زين الدين. وفازت الممثلة اللبنانية منال عيسى بجائزة أفضل ممثلة عن «المراعي الصيفية»، الذي جسدت فيه شخصية فتاة لبنانية تغادر مدينتها للعمل راعيةً للأغنام في جبال الألب.
وعدَّ الناقد الفني المصري خالد محمود أن جوائز المهرجان «انتصرت لقضايا إنسانية وتجارب شديدة الخصوصية»، مضيفاً، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك أفلاماً استحقت أكثر من جائزة، وكأن لجنة التحكيم رأت أنها الأجدر بالتقدير.
وأوضح أن أبرزها الفيلم النمساوي «أربعة ناقص ثلاثة»، الذي يطرح قصة أم تعمل مهرجة وتواجه مأساة الفقد بالبهجة، بعدما فقدت زوجها وطفليها في حادث، في وقت ينفضّ فيه العالم من حولها. وأشار إلى أن الفيلم يستحق الجوائز التي حصدها، كما أن الفيلم الوثائقي «يوم الغضب» يحمل روح الثورة اللبنانية، فيما يقدم «المراعي الصيفية»، الذي صُوّر في جبال الألب، رؤية بصرية لافتة.
3 جوائز للسينما المصرية
وحصدت السينما المصرية 3 جوائز، تمثلت في جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة «آفاق السينما العربية» عن فيلم «بنتك» للمخرجة سارة الشاذلي، وجائزة الجمهور عن فيلم «برلين» للمخرج أحمد عبد الله، في المسابقة الدولية، إلى جانب الجائزة البرونزية لأفضل فيلم، التي ذهبت إلى المخرجة أشجان الهمص عن فيلم «البرانية».
وأشار محمود إلى أن لجان التحكيم اختارت أعمالاً تنتمي إلى السير الذاتية، من خلال تجارب خاصة، سواء في فيلم «بنتك» لسارة الشاذلي، أو بصورة أكثر توسعاً في فيلم «البرانية»، رغم أنه أول أفلام المخرجة، وكذلك فيلم «برلين» الذي حاز جائزة الجمهور، مضيفاً أنه كان يتوقع أن يكون تجربة أكثر ثراءً للمخرج أحمد عبد الله.
وحصل المخرج الفرنسي رودي روزنبرغ على جائزة «الهرم الفضي» لأفضل مخرج عن فيلم «كلمات الحب»، فيما فازت المخرجتان المغربية ليلى مراكشي ودولفين أجو بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو عن فيلم «الفراولة».
وذهبت جائزة أفضل مساهمة فنية، مناصفةً، إلى ماريوس باندورا عن التصوير، وهندريك فان كيتس عن تصميم المناظر، وذلك عن الفيلم البلجيكي «هيسل 85»، الذي حاز أيضاً جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين «فيبرسي» لأفضل فيلم.
ومنحت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة جائزة أفضل فيلم للفيلم الصيني «أسرارنا»، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الهندي «كنا هنا»، كما منحت تنويهاً خاصاً للفيلم الفلسطيني «خيوط رقيقة».
وشهدت عروض برنامج «كلاسيكيات الأفلام المصرية المرممة» إقبالاً لافتاً، ونفدت تذاكرها مبكراً. وأعلن رئيس المهرجان خلال الحفل عرض الأفلام الثلاثين خلال إجازة منتصف العام الدراسي بسينما «ميامي» في وسط القاهرة، لتكون متاحة أمام الجمهور.
كما شهدت الدورة شراكة استراتيجية بين مهرجاني القاهرة والبحر الأحمر، وقّعها حسين فهمي وفيصل بالطيور، رئيسا المهرجانين. وتضمنت الشراكة استحداث جائزة، بدءاً من الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة، باسم «مهرجان البحر الأحمر»، تُمنح لفيلم متميز.
وأكدت مذكرة التفاهم توسيع التعاون في مجال البرمجة، من خلال عرض كل مهرجان مجموعة مختارة من أفلام المهرجان الآخر. وكان مهرجان البحر الأحمر قد عمل، منذ دورته الأولى، على ترميم أفلام من كلاسيكيات السينما المصرية، من بينها «الاختيار»، و«خلي بالك من زوزو»، و«نشيد الأمل»، و«عايدة»، و«غرام في الكرنك»، و«انتصار الشباب».
ووصفت فاطمة النوالي، رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة بأنها دورة مميزة وناجحة لمهرجان سينمائي عريق، يُعد محطة مهمة في العالم العربي وعلى مستوى المهرجانات الدولية.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنها، بصفتها مديرة مهرجان يختص بالفيلم العربي، تجد في «مهرجان القاهرة» فرصة للقاء صناع الأفلام العرب، واختيار بعض الأفلام لمهرجانها، والتعرف على نبض السينما العربية.
ولفتت إلى أن المستوى الفني للأفلام أصبح متميزاً، وأن التطور في التقنيات الجديدة أسهم في تضييق الفجوة التي كانت قائمة بين الأفلام العربية والعالمية.
غير أنها رأت أن بعض الأفلام العربية، في سعيها إلى نيل إعجاب صناديق الدعم الموجهة، تفقد كثيراً من خصوصيتها، ما أدى إلى تشابه بعض الموضوعات التي تطرحها، وفق قولها.
محمد فؤاد يستدعي حضوره السينمائي من بوابة «أمريكا شيكا بيكا»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344087-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7
محمد فؤاد يستدعي حضوره السينمائي من بوابة «أمريكا شيكا بيكا»
الفنان محمد فؤاد (فيسبوك)
عاود الفنان المصري محمد فؤاد الظهور في دائرة الضوء السينمائية من خلال حضور عرض خاص لفيلم «أمريكا شيكا بيكا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمناسبة تكريم مؤلف الفيلم الدكتور مدحت العدل، وأثار ظهور محمد فؤاد والتصريحات التي أدلى بها عقب ذلك بخصوص مشواره السينمائي وإمكانية اعتزاله الفن ضجة كبيرة.
وتصدر اسم محمد فؤاد «الترند» على «غوغل» بمصر، السبت، عقب تصريحه بأنه
لم يتوقع مدى تقدير الجمهور لمسيرته الفنية رغم ابتعاده عن السينما لسنوات، مضيفاً أنه شعر بأن تاريخه كبر بابتعاده عن جمهور السينما، وأنه أخذ مكانة لم يتصورها، وأنه إذا كان الابتعاد عن المجال سيضعه في هذه المكانة والقيمة والاحترام فهو مستعد لاعتزال الفن حالاً.
مؤكداً أنه خلال الفترة الماضية لم يجد ظروفاً مواتية لخوض تجارب جديدة في التمثيل، وأن الظروف خلال الفترة الماضية لم تكن مشجعة بما يكفي لخوض تجارب تمثيلية جديدة. بينما أبدى استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان «البيت ساكت»، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر.
ويرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين أن محمد فؤاد من المطربين الذين حظوا بنجومية كبيرة وكان هو وعمرو دياب يمثلان فرسي رهان الطرب الشبابي نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وإن كان دياب لم يقدم تجارب سينمائية تذكر بخلاف «آيس كريم في جليم» و«ضحك ولعب وجد وحب»، إلا أن فؤاد استمر في خوض تجارب سينمائية بعد فيلمه الجيد «أمريكا شيكا بيكا»، وقدم «إسماعيلية رايح جاي» عام 1997، وهو الفيلم الذي فتح الباب لجيل جديد من الكوميديانات مثل محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأيضاً أحمد السقا ليحظوا بفرص النجومية والبطولة المطلقة.
ويضيف سعد الدين لـ«الشرق الأوسط» أن «محمد فؤاد قدم بعد ذلك فيلم «حالة حب» مع أحمد حلمي ومي عز الدين، وحقق نجاحاً كبيراً، ولكنه منذ عام 2005 بدا كأنه لم يستوعب تغيرات ذائقة الجمهور، ولم يواكبها كما فعل عمرو دياب الذي سبق أبناء جيله بسنوات ضوئية.
وتابع أن «فؤاد تحدث عن الاعتزال للاحتفاظ بمكانته، لكنني أتمنى أن يعود للساحة الغنائية ولكن بجهد حقيقي ومكثف وليس اعتماداً على تاريخه الفني، من خلال تقديم أغنية كل 6 شهور على الأقل قريبة من ذائقة الجيل الجديد باختيار كلمات جديدة توكب العصر والجيل الحالي، بينما عودته للسينما ستكون صعبة في ظل التنافسية الموجودة حالياً».
وقدم محمد فؤاد منذ ألبومه الأول «في السكة» منتصف الثمانينات العديد من الألبومات الغنائية والأفلام والمسلسلات. وكان أول أفلامه «أمريكا شيكا بيكا» عام 1993 الذي يحكي قصة شباب يحلمون بالهجرة لأمريكا، ويواجهون مواقف عصيبة مع سمسار تهجير في رومانيا.
وترى الناقدة الفنية المصرية فايزة هنداوي أن «كثيراً من الفنانين الذين نجحوا بشكل كبير ثم تراجعوا تراودهم فكرة الاعتزال على أساس أن هذه الفكرة تحافظ على نجاحاتهم القديمة، وهي رؤية تستحق الاحترام، وبعض الفنانين ينفذونها، ولكن من وجهة نظري أن الفنان الحقيقي لا يحافظ على نجاحه بالغياب، ولكن بالتواجد بشكل قوي وتجارب مختلفة، مثلما نرى سميرة سعيد تعود كل فترة بتجربة موسيقية مختلفة وقوية».
وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «حضرت عرض (أمريكا شيكا بيكا) في القاهرة السينمائي قبل أيام، ووجدت الجمهور يستقبله بحنين ومحبة كبيرة وفرحة غامرة، فهذا لا يعني رسالة وداع لمحمد فؤاد، بل هي رسالة تحفيز كأن الجمهور يقول له قدم لنا أكثر... ما زلت في ذاكرتنا ونحبك، وأنت تستطيع، وقدم أيضاً أغاني ولكن مع اختيارات جديدة».
وتابعت أن تصريح الاعتزال جاء في لحظة قلق ربما، ولكنه لم يكن يقصده حقيقة بدليل أنه قال إنه يتمنى التعاون مرة أخرى مع مدحت العدل، وإنه يجهز لأغنية جديدة.
ويصف الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن تصريحات محمد فؤاد بأنها «نابعة من شعور عاطفي؛ لأن إعادة عرض فيلم «أمريكا شيكا بيكا» بمناسبة تكريم مدحت العدل، وحضور محمد فؤاد العرض أعاد له الكثير من ذكريات البدايات وزمن النجومية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا أظن أن تصريحاته بخصوص الاعتزال جادة؛ لأنه ما زال لديه الكثير ليقدمه».