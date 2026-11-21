عاود الفنان المصري محمد فؤاد الظهور في دائرة الضوء السينمائية من خلال حضور عرض خاص لفيلم «أمريكا شيكا بيكا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمناسبة تكريم مؤلف الفيلم الدكتور مدحت العدل، وأثار ظهور محمد فؤاد والتصريحات التي أدلى بها عقب ذلك بخصوص مشواره السينمائي وإمكانية اعتزاله الفن ضجة كبيرة.

وتصدر اسم محمد فؤاد «الترند» على «غوغل» بمصر، السبت، عقب تصريحه بأنه

لم يتوقع مدى تقدير الجمهور لمسيرته الفنية رغم ابتعاده عن السينما لسنوات، مضيفاً أنه شعر بأن تاريخه كبر بابتعاده عن جمهور السينما، وأنه أخذ مكانة لم يتصورها، وأنه إذا كان الابتعاد عن المجال سيضعه في هذه المكانة والقيمة والاحترام فهو مستعد لاعتزال الفن حالاً.

مؤكداً أنه خلال الفترة الماضية لم يجد ظروفاً مواتية لخوض تجارب جديدة في التمثيل، وأن الظروف خلال الفترة الماضية لم تكن مشجعة بما يكفي لخوض تجارب تمثيلية جديدة. بينما أبدى استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان «البيت ساكت»، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر.

ويرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين أن محمد فؤاد من المطربين الذين حظوا بنجومية كبيرة وكان هو وعمرو دياب يمثلان فرسي رهان الطرب الشبابي نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وإن كان دياب لم يقدم تجارب سينمائية تذكر بخلاف «آيس كريم في جليم» و«ضحك ولعب وجد وحب»، إلا أن فؤاد استمر في خوض تجارب سينمائية بعد فيلمه الجيد «أمريكا شيكا بيكا»، وقدم «إسماعيلية رايح جاي» عام 1997، وهو الفيلم الذي فتح الباب لجيل جديد من الكوميديانات مثل محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأيضاً أحمد السقا ليحظوا بفرص النجومية والبطولة المطلقة.

ويضيف سعد الدين لـ«الشرق الأوسط» أن «محمد فؤاد قدم بعد ذلك فيلم «حالة حب» مع أحمد حلمي ومي عز الدين، وحقق نجاحاً كبيراً، ولكنه منذ عام 2005 بدا كأنه لم يستوعب تغيرات ذائقة الجمهور، ولم يواكبها كما فعل عمرو دياب الذي سبق أبناء جيله بسنوات ضوئية.

وتابع أن «فؤاد تحدث عن الاعتزال للاحتفاظ بمكانته، لكنني أتمنى أن يعود للساحة الغنائية ولكن بجهد حقيقي ومكثف وليس اعتماداً على تاريخه الفني، من خلال تقديم أغنية كل 6 شهور على الأقل قريبة من ذائقة الجيل الجديد باختيار كلمات جديدة توكب العصر والجيل الحالي، بينما عودته للسينما ستكون صعبة في ظل التنافسية الموجودة حالياً».

محمد فؤاد مع مدحت العدل في «القاهرة السينمائي» (مهرجان القاهرة)

وقدم محمد فؤاد منذ ألبومه الأول «في السكة» منتصف الثمانينات العديد من الألبومات الغنائية والأفلام والمسلسلات. وكان أول أفلامه «أمريكا شيكا بيكا» عام 1993 الذي يحكي قصة شباب يحلمون بالهجرة لأمريكا، ويواجهون مواقف عصيبة مع سمسار تهجير في رومانيا.

وترى الناقدة الفنية المصرية فايزة هنداوي أن «كثيراً من الفنانين الذين نجحوا بشكل كبير ثم تراجعوا تراودهم فكرة الاعتزال على أساس أن هذه الفكرة تحافظ على نجاحاتهم القديمة، وهي رؤية تستحق الاحترام، وبعض الفنانين ينفذونها، ولكن من وجهة نظري أن الفنان الحقيقي لا يحافظ على نجاحه بالغياب، ولكن بالتواجد بشكل قوي وتجارب مختلفة، مثلما نرى سميرة سعيد تعود كل فترة بتجربة موسيقية مختلفة وقوية».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «حضرت عرض (أمريكا شيكا بيكا) في القاهرة السينمائي قبل أيام، ووجدت الجمهور يستقبله بحنين ومحبة كبيرة وفرحة غامرة، فهذا لا يعني رسالة وداع لمحمد فؤاد، بل هي رسالة تحفيز كأن الجمهور يقول له قدم لنا أكثر... ما زلت في ذاكرتنا ونحبك، وأنت تستطيع، وقدم أيضاً أغاني ولكن مع اختيارات جديدة».

وتابعت أن تصريح الاعتزال جاء في لحظة قلق ربما، ولكنه لم يكن يقصده حقيقة بدليل أنه قال إنه يتمنى التعاون مرة أخرى مع مدحت العدل، وإنه يجهز لأغنية جديدة.

ويصف الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن تصريحات محمد فؤاد بأنها «نابعة من شعور عاطفي؛ لأن إعادة عرض فيلم «أمريكا شيكا بيكا» بمناسبة تكريم مدحت العدل، وحضور محمد فؤاد العرض أعاد له الكثير من ذكريات البدايات وزمن النجومية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا أظن أن تصريحاته بخصوص الاعتزال جادة؛ لأنه ما زال لديه الكثير ليقدمه».