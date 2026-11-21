هيمنت لعبة الفيديو «جي تي إيه 6» التي أطلقت هذا الأسبوع بعد انتظار دام أكثر من عشرة أعوام، على منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات وحتى السياسة، في ظل إقبال هائل وفّر لها إيرادات بمليارات الدولارات منذ اليوم الأول لطرحها في الأسواق.

وحققت النسخة السادسة من لعبة «غراند ثيفت أوتو» إيرادات بلغت 3.79 مليار دولار في اليوم الأول لإطلاقها الخميس، بحسب ما أعلنت شركة «روكستار غيمز» الجمعة، واصفة ذلك بأنه أكبر إطلاق لأي منتج ترفيهي في التاريخ.

عمال يقفون أسفل لوحة إعلانية للعبة «جي تي إيه 6» في ميامي بفلوريدا (إ.ب.أ)

وهذا الرقم هو أكبر بخمسة أضعاف مما حققته النسخة السابقة (جي تي إيه 5) خلال أول 24 ساعة من إطلاقها عام 2013، الذي ناهز 800 مليون دولار.

كما يتجاوز إجمالي ما حققه «أفنجرز: إندغيم»، الفيلم الذي جمع أعلى إيرادات في السينما (نحو 2.9 مليار دولار).

وقالت «روكستار» إنها باعت 32.5 مليون نسخة من اللعبة قبل موعد الإصدار الرسمي، وهو أيضاً رقم قياسي.

وتتيح السلسلة للمستخدمين الخروج من عالم الواقع إلى مدينة متخيلة على نسق ميامي الأميركية، حيث يختبرون حياة أفراد العصابات، وتتاح لهم قيادة السيارات بسرعة ومواجهة من يشاؤون في الشارع، وصولاً إلى شنّ هجمات مسلحة والاشتباك مع عناصر الشرطة والجنود، وكل ذلك وسط محيط من المجرمين والمجانين والعاملات في مجال الجنس.

وطرحت اللعبة للشراء المسبق في يونيو (حزيران)، إلا أنه لم يكن متاحاً لمن ابتاعها أن يبدأ باللعب قبل منتصف ليل 18-19 نوفمبر (تشرين الثاني) في البلد، حيث يوجد.

وجاءت التقييمات الأولى للعبة إيجابية. ومنحها موقع «ميتاكريتيك» تقييم 99/100 غير المسبوق لأي لعبة.

وتُقدَّم «جي تي إيه 6» بوصفها أضخم وأفضل وأكثر واقعية من سابقاتها، وتدور أحداثها حول مغامرات ثنائي يحاولان النجاة في مدينة «فايس سيتي» حيث تنتشر الجريمة والفساد.

وسرعان ما تحوّل إطلاق اللعبة إلى ظاهرة عالمية، إذ ولّد عدداً من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يفوق ما شهدته بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وفقاً لمنصة الرصد والتحليل «فيزيبراين».

وأفادت المنصة بأن عدد المنشورات المرتبطة بهذه اللعبة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة من إطلاقها، تخطى 2.6 مليون رسالة.

لوك ستاريك يلعب لعبة «غراند ثفت أوتو 6» حيث تُعد نيوزيلندا أول دولة في العالم تتيح الوصول إليها (أ.ف.ب)

وفي فرنسا، استغلت شخصيات سياسية اللعبة لتوجيه رسائل في إطار الحملة للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.

ونشر رئيس الوزراء السابق والمرشح للانتخابات غابريال أتال فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، يظهر فيه كإحدى شخصيات اللعبة لكن في شارع بباريس، وهو يقول «سرقة سيارة أمر سيئ».

وحظي الفيديو سريعاً بمليون مشاهدة.

واستغل ناشطون اللعبة للدعوة إلى المشاركة في التظاهرات التي تشهدها فرنسا منذ أسابيع. ورفع مشاركون في احتجاجات السبت، لافتات مستوحاة من اللعبة، كتب على إحداها أن «سرقة العصر تحصل في الحياة الواقعية»، مع صور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من أثرياء البلاد.

وقام محتجون بخطوات مماثلة في ألمانيا وإيطاليا، بحسب ما أظهرت صور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت.

كما استغلت علامات تجارية منها صانع السيارات الياباني «تويوتا» وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية «برغر كينغ» إطلاق اللعبة، فنشرت إعلانات مستوحاة من هويتها البصرية، مستخدمة الألوان التي تتميز بها مثل الوردي والفيروزي والبرتقالي.

وتتبع قصة اللعبة شخصيتي جيسون ولوسيا، من لقائهما العابر خلال عملية توقيف نفّذتها الشرطة، وصولاً إلى عملية سطو فاشلة تنتهي بسجن لوسيا.

رجل يقف أمام شاشة تعرض دليلاً شاملاً للعبة «جي تي إيه 6» في متجر لألعاب الفيديو وذلك قبيل طرح اللعبة في الأسواق بولاية فلوريدا الأميركية (رويترز)

ويُروى جزء كبير من أحداث القصة من خلال مشاهد سينمائية طويلة تُقدّم تفاصيل الحبكة وتطوّر الشخصيات.

ويتحكم اللاعبون بشخصية جيسون، وهو جندي سابق يكسب رزقه من خلال تنفيذ مهام متفرقة لصالح عصابات محلية، تراوح بين استعادة شحنات مخدرات سقطت في البحر، وسرقة السيارات، وتحصيل الديون من المتخلّفين عن السداد.

وتلزم اللعبة مزاوليها بمتطلبات أكثر مقارنة بالإصدارات السابقة، إذ يتعين عليهم مراقبة مستوى الوقود في المركبات، والتعامل مع حضور أكبر للشرطة وقوات الأمن، وحتى القيام بأعمال صيانة وإصلاح للمنازل.

وأمضت «روكستار غيمز» نحو ثمانية أعوام في تطوير اللعبة، وأرجأت إطلاقها مرتين. وتعرضت الشركة لعملية قرصنة عام 2022، نُشرت خلالها على الإنترنت لقطات مسروقة منها.

لطالما وُجّهت إلى هذه السلسلة اتهامات بتمجيد العنف والجريمة، كما أصبحت رمزاً ثقافياً شعبياً للتمرد وكسر الأعراف السائدة، واشتهرت بسخريتها من الاختلالات في المجتمع الأميركي.