جمع عدد من طلاب جامعة ترانسيلفانيا، في مارس (آذار) الماضي، التواقيع لعريضة تدعو لإبطاء انتشار الذكاء الاصطناعي في جامعتهم، طالبوا فيها إدارة الجامعة بإلغاء تراخيص برامج الدردشة الآلية الممنوحة لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، والقيام بدلاً من ذلك باستثمار الأموال في «التعليم الذي يركز على الإنسان». ووقّع نحو ثلث طلاب الجامعة على العريضة.

مقاومة الجامعات للذكاء الاصطناعي تتصاعد

ورغم أن جامعة ترانسيلفانيا في ليكسينغتون بولاية كنتاكي، صغيرة جداً؛ إذ يقل عدد طلابها عن ألف طالب، فإن مقاومة طلاب الجامعات للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أميركا وفي العالم تصاعدت، ومن ضمنهم عدد متزايد من الرافضين لاستخدامه بتاتاً لأسباب تتعلق بالضمير الإنساني.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الطلاب الأميركيين يستخدمون برامج الدردشة الآلية في دراستهم. كما رحّب قادة الجامعات عموماً بالذكاء الاصطناعي، معتبرين إياه عنصراً أساسياً في إعداد الطلاب لسوق العمل.

لكن مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، يتزايد عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين يُطلقون تحذيراتٍ ويسعون للحدّ من انتشاره.

الإضرار بالبيئة وتعزيز أدوات الحروب... وانحسار الإبداع

يأتي جزء كبير من المعارضة من اليسار السياسي، ويركّز على كيفية إضرار الذكاء الاصطناعي بالبيئة، وتقليصه لسلطة العمال، أو استخدامه في الحروب. ومن أبرز الأصوات المعارضة طلاب الفنون، حيث يمثل الإبداع البشري الأساس، أو طلاب القانون، في ظلّ مواجهة شركات التكنولوجيا دعاوى قضائية بشأن انتهاكات محتملة لحقوق النشر والخصوصية.

لكن ثمة أيضاً مخاوف عميقة من أن يُؤثّر الذكاء الاصطناعي سلباً على تجربة الدراسة الجامعية نفسها، من خلال إلغاء الجهد المبذول من قبل الطلاب في التعلّم.

مطالب طلابية

ينشر المعارضون، من كاليفورنيا إلى سيدني إلى باريس، بياناتٍ تُحدّد مطالبهم: عدم شراكة الجامعات مع شركات الذكاء الاصطناعي، وعدم إلزام الأساتذة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الدروس أو التصحيح؛ والسماح للطلاب برفض إكمال الواجبات التي تتطلّب استخدام برامج الدردشة الآلية، دون أي تأثير على درجاتهم.

وفي جامعة كنتاكي، نجح باحثٌ يُعرّف نفسه بأنه إنساني في الحصول على إعفاء ديني من استخدام الذكاء الاصطناعي.

أليس بيتي الطالبة في جامعة ترانسيلفانيا جمعت تواقيع الطلاب المحتجين

وأشارت أليس بيتي الطالبة في جامعة ترانسيلفانيا التي جمعت التوقيعات إلى أنه، حتى قبل أن تُتيح الجامعة الوصول المجاني إلى روبوتات المحادثة التي اشترتها، كان الذكاء الاصطناعي منتشراً في كل مكان في الحرم الجامعي؛ فقد استخدمه الطلاب لتلخيص القراءات، وشرح مسائل الفيزياء، وكتابة منشورات ومقالات على منتديات النقاش، بدلاً من كتابتها بالطريقة التقليدية، بأنفسهم.

ورفضت متحدثة باسم جامعة ترانسيلفانيا طلباً لإجراء مقابلة، لكنها أوضحت أن للأساتذة حرية اختيار تبني الذكاء الاصطناعي، أو تقييد استخدامه، أو حظره تماماً في مقرراتهم الدراسية. وأضافت في رسالة بريد إلكتروني أن الطلاب سيواجهون تحديات أخلاقية وعملية تتعلق بالذكاء الاصطناعي في العالم الذي سيدخلونه بعد التخرج.

سياسات جامعية غامضة ومربكة

وقالت هوليس روبنز، أستاذة الأدب الإنجليزي في جامعة يوتا، التي تكتب كثيراً عن الذكاء الاصطناعي والتعليم، إن سياسات الجامعات الغامضة والمربكة بشأن الذكاء الاصطناعي ساهمت في ظهور حركة المعترضين ضميرياً. واقترحت أن تتوقف الجامعات عن تصحيح الواجبات المنزلية التي يسهل الغش فيها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن تغلق المقررات الدراسية عبر الإنترنت التي انتشرت فيها المخالفات الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أنه إذا اتخذت المؤسسات هذه الخطوات، فقد يصبح الطلاب أكثر حباً للاطلاع وتفاؤلاً بشأن هذه التقنية. وقالت: «هناك صمت مطبق حول هذه القضايا التقنية الكبرى. الطلاب يرون فقط تناقضاً من جانب الكبار، ولذا يخيب أملهم».

تقنية تُستخدم للانتحال والتهرب من الجهد الأكاديمي

بدأت جامعة جورجتاون في منح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إمكانية الوصول المجاني إلى منصة جيميناي في مارس (آذار) الماضي. في ذلك الوقت، وكما هو الحال في العديد من المؤسسات، سمحت الجامعة عموماً لكل أستاذ بوضع قواعده الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

إلا أن الطلاب طالبوا في مجموعات النقاش التي أجرتها الجامعة حول الذكاء الاصطناعي، بتوجيهات أوضح؛ فقد كانوا قلقين بشأن استنزاف القدرات المعرفية، والغش، وتقديم الذكاء الاصطناعي لمعلومات مضللة. ووفقاً للجامعة، أبدى 40 في المائة من الطلاب حذراً أو سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي، مقابل 25 في المائة أبدوا تفاؤلاً أو بعض التفاؤل.

ونشرت صحيفة طلاب جامعة جورجتاون افتتاحية تنتقد ترخيص برنامج "جيميناي"، بحجة أنه يدفع الطلاب ضمنياً نحو تقنية تُستخدم غالباً للانتحال والتهرُّب من الجهد الأكاديمي.

جامعة جورجتاون: يمتنع عدد من الطلاب عن استخدام الذكاء الاصطناعي

نهج جامعي جديد: توفير مساحات خالية من التكنولوجيا

وغيَّرت الجامعة هذا الخريف نهجها؛ ففي ظل رئيسها الجديد، إدواردو بينالفر، أعلنت عن تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس لوضع مبادئ أكثر وضوحاً بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي. وقال بينالفر في مقابلة صحافية إن جامعة جورجتاون ستسعى إلى جعل متطلبات المقررات الدراسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أكثر شفافية، وتوفير مساحات خالية من التكنولوجيا في الحرم الجامعي. وأضاف أن العروض الشفوية وحلقات النقاش والاختبارات الحضورية ستكتسب أهمية أكبر، لحماية الطلاب من «تغلغل هذه التكنولوجيا».

ومع ذلك، ستواصل الجامعة توسيع نطاق الوصول المجاني إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، التي يرى بينالفر أنها تحمل في طياتها إمكانات إيجابية. وقال: «لسنا مهتمين بدفع الناس لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق لا تتوافق مع قيمهم، لكنني بالتأكيد أشجعهم على التعرّف عليه».

«انتفاضة» التدريسيين الجامعيين

في المقابل، يقول العديد من الرافضين لاستخدام الذكاء الاصطناعي لأسباب ضميرية إنهم يحاولون تجنُّب الذكاء الاصطناعي التوليدي قدر الإمكان، فيحجبونه عن أجهزتهم ولا يجرّبونه في أعمالهم. وتُعدّ إميلي تاكر، المديرة التنفيذية لمركز الخصوصية والتكنولوجيا في كلية الحقوق بجامعة جورجتاون، رائدة في تنظيم مقاومة استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرم الجامعي.

وقد وقّعت أيضاً رسالة مفتوحة مع 1300 مُدرس آخر «يرفضون الدعوة إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس والجامعات، ويرفضون فكرة حتمية استخدامه».

وقالت إن طلاب القانون أخبروها بأنهم يخشون من أن يتخلفوا عن أقرانهم في الدراسة والعمل، إذا لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاجهم. لكن تاكر أشارت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يُضعف قدرة الطالب على قراءة وتحليل النصوص القانونية المعقدة، ويُعرّضه لخطر الاستشهاد غير الصحيح بالسوابق القضائية.

وأضافت تاكر، التي نادراً ما تستخدم الذكاء الاصطناعي بنفسها، مع أنها أقرت بأنه قد يُساعد في بعض المهام، مثل البحث عن معلومات مُحددة ضمن مجموعة كبيرة من الوثائق: «إنه غير مُجدٍ».

إعاقة التعلّم العميق

وفي جامعة كورنيل، وقّع شيمون إيدلمان، أستاذ علم النفس الحاصل على دكتوراه في علوم الحاسوب، أيضاً على الرسالة المُناهضة للذكاء الاصطناعي. وهو يترك للطلاب حرية الاختيار في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، مع تحذيره لهم من أنه قد يُعيق التعلّم العميق. وقال إنه شعر بخيبة أمل لرؤية إدارة جامعة كورنيل ترحِّب بالذكاء الاصطناعي بحفاوة، باعتباره «أداة أساسية»، بدلاً من التحذير بقوة أكبر من مخاطره.

وكانت الجامعة أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إتاحة الوصول المجاني إلى برامج الدردشة الآلية، وأدوات برمجة الذكاء الاصطناعي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

* خدمة «نيويورك تايمز».