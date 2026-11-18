يُقدم مطعم «إبيك ستيك» الفاخر الذي يقع قبالة مقر شركة «غوغل» في سان فرانسيسكو، طبقاً جديداً للزبائن: دجاج «مُستنبت»، مصنوع جزئياً من خلايا دجاج مُستنبتة في مفاعلات حيوية مختبرية، إلى جانب أطباقه المعتادة. وهو واحد من ثمانية مطاعم في كاليفورنيا تُقدم هذا الطبق، بالإضافة إلى بعض مطاعم الجامعات والمجمعات التجارية، بما في ذلك جامعة ستانفورد.

طبق بسعر مقبول

ويباع طبق «دجاج أبسايد المقلي على الطريقة الجنوبية» في مطعم إبيك بسعر 12 دولاراً. أما مطعم ووتربار المجاور للمأكولات البحرية الذي يملكه نفس الطاهي، فيُقدم نسخة من دجاج أبسايد بخمسة أنواع من التوابل بسعر 15 دولاراً. وفي مطعمي «تشيميلير» و«جيلي»، وهما من أشهر مطاعم الدجاج الكوري المقلي في لوس أنجليس وسان فرانسيسكو، يُباع دجاج كي-بوب المصنوع من اللحم الجديد بسعر 19 دولاراً.

دجاج مُستنبت من خلايا تنمو في المختبرات

وتقول شركة «أبسايد فودز»، وهي شركة ناشئة في منطقة خليج سان فرانسيسكو التي طورت هذا الدجاج المُستنبت، إنها حققت إنجازاً جديداً في توسيع نطاق إنتاجها، مما أسهَم في خفض سعره ليُصبح في مستوى سعر الدجاج المُربى في المزارع. ويشمل منتجها الجديد مزيجاً من الدجاج المُستنبت ومكونات نباتية مثل فول الصويا وزيت الزيتون.

وقد أمضت شركة أبسايد، التي انطلقت أعمالها عام 2015 وجمعت نحو 600 مليون دولار، سنوات في البحث والتطوير للحومها المُستزرعة - وهي لحوم تُنتج من دون تربية الحيوانات أو استخدام المسالخ، وذلك باستخدام خلايا حيوانية حقيقية تنمو في خزانات تُطلق عليها الشركة اسم «المُستزرعات».

لحوم الطيور والأسماك المستنبتة

وتعتبر الشركة واحدة من أكثر من 140 شركة تعمل في مجال اللحوم المستنبتة، إذ تطرح بضع شركات منتجاتها في الأسواق؛ منها شركة «فاو» Vow التي تبيع لحوم طائر السمان وكبد الإوز المُستنبتة في أستراليا، وشركة «وايلد تايب» Wildtype التي توفر سمك السلمون المُستنبت في عدد من المطاعم بالولايات المتحدة.

ومن الناحية النظرية، قد يسهم إنتاج اللحوم بهذه الطريقة في تقليل البصمة البيئية الهائلة للإنتاج الحيواني، وإن كان ذلك يعتمد على أسلوب التصنيع، بما في ذلك حجم الطاقة المستهلكة.

وقد شهد هذا القطاع نمواً بطيئاً، وواجهت بعض الشركات الأخرى صعوبات؛ إذ أوقفت شركة «غود ميت» عمليات الإنتاج التجاري في الولايات المتحدة خلال عام 2024. كما توقفت شركتان ناشئتان أخريان، وهما «ميت إيبل» و«بيليفر فودز» عن العمل في أواخر العام الماضي.

إنتاج واسع

ويقول الدكتور أوما فاليتي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أبسايد فودز» Upside Foods: «على مدى السنوات القليلة الماضية، كان التحدي الأكبر يتمثل في التشكيك الخارجي حول إمكانية نجاح هذا الأمر». وكانت الشركة قد حصلت عام 2023 على الموافقة التنظيمية على نسخة سابقة من منتجها المعتمد على خلايا الدجاج، الذي كان ينتج على نطاق ضيق. إذ كان على الزبائن حجز حصصهم مسبقاً -نظراً لمحدودية الكميات- لتناول هذا الطبق في مطعم وفّرَه لفترة مؤقتة، أو البحث عنه في فعاليات خاصة أُقيمت لمرة واحدة.

وتؤكد الشركة الآن أن الإنتاج على نطاق واسع قد بدأ بالفعل، فقد أنشأت خط إنتاج أكبر بكثير يضم خزانات بسعة 20 ألف لتر إلى جانب معداتها السابقة. ويشير «فاليتي» إلى أن هذه الخزانات -التي يبلغ ارتفاعها طابقين- تُعد «الأكبر من نوعها في العالم»، متفوقةً حتى على تلك المستخدمة في الصناعات الدوائية.

450 ألف كيلوغرام دجاج سنوياً

وتدعي الشركة أنها تمتلك القدرة على إنتاج أكثر من مليون رطل (نحو 450 ألف كيلوغرام) من «دجاج أبسايد» سنوياً، وذلك على مساحة تقل عن نصف أكر (الأكر 4047 متر مربع). وتنتج وحدة الاستنبات الواحدة ما بين 1500 إلى 2000 رطل من اللحم يومياً، ومن المقرر أن تبدأ عملية «الحصاد» التالية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويعمل مفتشون من وزارة الزراعة الأميركية في الموقع، مستخدمين إجراءً تنظيمياً جديداً تم تطويره خصيصاً لهذا النوع من المنتجات الغذائية.

خفض التكاليف

ويساعد التوسع في الإنتاج على خفض التكاليف، إذ باتت الشركة تصنع بنفسها مكوناً رئيسياً لغذاء الخلايا، وهو عنصر كان الحصول عليه من مصادر خارجية مكلفاً للغاية في السابق. كما خضع منتج الدجاج نفسه لعملية تطوير، فأصبح يتضمن الآن بعض المكونات النباتية؛ وهو ما يُسهم في تحسين قوام المنتج وقيمته الغذائية، فضلاً عن تقليل تكلفة إنتاجه. وقد رفضت الشركة الإفصاح عن النسبة الدقيقة لخلايا الدجاج المستنبتة مقارنة بالمكونات النباتية، مكتفيةً بالقول إن خلايا الدجاج المستنبتة تأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة المكونات، بعد الماء.

قطع كاملة ومكعبات وشرائح مفتتة... للمطاعم

وبالنسبة للمطاعم، يتوفر هذا الدجاج في هيئة قطع كاملة، أو مكعبات، أو شرائح مفتتة. ويقول «أولريش» -الذي عمل خلال الأشهر القليلة الماضية على تطوير وصفات لمطاعمه باستخدام منتجات «أبسايد فودز»، بدءاً من الحساء وصولاً إلى شطائر الدجاج المشوي- إن نكهة الدجاج تبدو خفيفة نظراً لكون المنتج مزيجاً من عدة مكونات، لكنه يصف القوام بأنه «رائع».. إذ يمكن تفكيكه إلى شرائح تماماً مثل صدر الدجاج؛ لأنه يحتوي على تلك الألياف المماثلة، كما يتمتع بقوام «حريري» للغاية.

هل سيقبل المستهلكون على الدجاج المستنبت؟

ويبقى السؤال الجوهري: ما مدى استعداد المستهلكين لتناوله؟ يواجه سوق اللحوم البديلة صعوبات منذ بضع سنوات، فمبيعات اللحوم النباتية في الولايات المتحدة تراجعت إلى نحو نصف ما كانت عليه في عام 2021. وفي ظل تزايد بحث المستهلكين عن مكونات «نظيفة» -أي بسيطة وطبيعية ومألوفة- تصبح عملية إقناعهم بمنتجات اللحوم المستزرعة أكثر صعوبة. وحتى مع اقتراب مذاقها من مذاق الدجاج التقليدي، فمن المرجح أن يظل المستهلكون ينظرون إليها كمنتج مختلف.

ويؤكد الطاهي أولريش أن القوام هو العنصر الأهم، قائلاً: «لقد تركز جهدي على ضبط القوام؛ لأن الناس يأكلون بأعينهم، وهو أمر قد يفوق في أهميته أحياناً حاسة التذوق ذاتها. فإذا لم يبدُ المنتج كالدجاج -أي إذا غاب المظهر المألوف- فإن حواس التذوق لدى المستهلك تتجه تلقائياً نحو توقع شيء آخر».

* مجلة «فاست كومباني».