تراجعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الخميس، رغم نجاح شركة «أنثروبيك» في تسعير اكتتابها العام الأولي عند مستوى قياسي، مع استمرار المخاوف بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي وقدرة شركات القطاع على تحقيق عوائد مجزية، إلى جانب تصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية بعد تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتترقب الأسواق بدء تداول أسهم «أنثروبيك»، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، في بورصة ناسداك، بعد أن جمعت 81 مليار دولار من طرحها العام الأولي، في أكبر اكتتاب في تاريخ أسواق الأسهم، وبقيمة تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار على أساس احتساب الأسهم المخففة بالكامل.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن إدراج الشركة يمثل اختباراً كبيراً للأسواق، ويبدو مرشحاً لتحقيق أداء إيجابي قوي، لكنه أشار إلى أن نجاح الطرح لن يبدد بالضرورة جميع المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ يرتبط جانب كبير منها بمسار نمو الاستثمارات المستقبلية.

وفي حين ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مع صعود عقود «ناسداك» بنحو 1 في المائة و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، اتجهت الأسهم الآسيوية إلى الهبوط، بقيادة شركات أشباه الموصلات الكبرى.

وتراجعت أسهم «تي إس إم سي» و«سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» بنحو 2 في المائة لكل منها، ليتراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 1 في المائة، فيما هبطت الأسهم التايوانية 3.8 في المائة.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.9 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له في سبعة أشهر، ومتجهاً نحو خسارة أسبوعية تقارب 6 في المائة، وهي الأكبر منذ أوائل مارس (آذار).

وتعرضت ثقة المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي للاهتزاز خلال الأسابيع الأخيرة، بفعل المخاوف من ضعف ربحية الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا، وحجم الديون المطلوبة لتمويل بناء مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.

كما لم تنجح التوقعات القوية التي أعلنتها شركة «إنفيديا» هذا الأسبوع في دعم معنويات السوق، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها مغادرة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ الأسبوع الماضي، فيما استبعد مجلس إدارة الشركة فكرة إعادة تعيينه.

وقالت أرمينا روزنبرغ، مديرة المحافظ الاستثمارية والشريكة المؤسسة في «مينوتور كابيتال»، إن اكتتاب «أنثروبيك» يمثل مؤشراً مفيداً لقياس شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي، لكنها شددت على أن إدراج شركة واحدة لن يحسم الجدل بشأن القطاع.

الدولار عند أعلى مستوى في 19 شهراً

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً، مدعوماً بتصريحات متشددة لمحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، عززت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول).

وقال والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن خفض التضخم يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، سواء عبر رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، أو استخدام البيان الصادر عقب الاجتماع لتهيئة الأسواق لمزيد من الزيادات.

وجاءت تصريحاته عقب بيانات تضخم أميركية تجاوزت التوقعات الأسبوع الماضي، ما دفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية. وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يسعرون احتمالاً يبلغ 90 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.92 نقطة، فيما استقر اليورو عند 1.0978 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، وبلغ الين الياباني 157.42 مقابل الدولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.31515 دولار.

وقال محللو «أو سي بي سي» في مذكرة إن توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية عوضت حتى الآن ضعف أسهم التكنولوجيا، وأبقت الدولار مدعوماً، مشيرين إلى أن استمرار التضخم وارتفاع عوائد السندات الأميركية يجعلان الرهان على تراجع العملة الأميركية سابقاً لأوانه.

وفي أستراليا، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.75 في المائة إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر، بعدما عززت بيانات الوظائف الضعيفة التوقعات بأن أسعار الفائدة هناك ربما بلغت ذروتها.

وفي أسواق الطاقة، ظلت أسعار النفط تحت الضغط مع تنامي التوقعات بتحول السوق إلى فائض في المعروض، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.58 في المائة إلى 91.47 دولار للبرميل، متجهة نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.