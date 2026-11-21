أسدل مهرجان «القاهرة السينمائي» الستار على دورته الـ47، الجمعة، معلناً جوائز مسابقاته، التي جاءت متوازنة إلى حد كبير، وذهبت إلى أفلام تستحق وتجارب فنية متفردة، بحسب نقاد. وشهدت الدورة تنوعاً على مستوى الأفلام والفعاليات، من تكريمات ودروس سينمائية واحتضان لصناع أفلام شباب في خطواتهم الأولى، إلى جانب الانفتاح على برامج جديدة.

وشهد حفل الختام تكريم مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، ومنحه جائزة «الهرم الذهبي» لإنجاز العمر، التي أهداها إلى كل من عمل معهم، وبشكل خاص إلى صديق الطفولة والصبا والسينما، المخرج الراحل محمد خان.

وفي كلمته خلال الحفل، أشار الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، إلى نجاح رهانه على الجمهور، مؤكداً أن مبيعات تذاكر المهرجان خلال هذه الدورة بلغت 53 ألف تذكرة حتى الآن، بزيادة تجاوزت 10 آلاف تذكرة عن العام الماضي.

وأوضح أنه، بوصفه فناناً قادماً من خلفية سينمائية، يُدرك أهمية الجمهور في نجاح الفيلم، وأنه يتعامل مع المهرجان بوصفه فيلماً ينبغي أن يحظى بحضور أكبر عدد ممكن من الجمهور، لافتاً إلى القفزة التي حققتها صفحات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي في نسب المشاهدة.

وأعلن المخرج المغربي نبيل عيوش، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، فوز الفيلم النمساوي «أربعة ناقص ثلاثة»، للمخرج أدريان جويجينجر، بجائزة «الهرم الذهبي» لأفضل فيلم، كما فازت بطلته النمساوية فاليري باشنر بجائزة أفضل ممثلة، وكانت قد شاركت في بطولة الفيلم المصري «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي.

وفاز الممثل روبرت ستادلوبر بجائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ عن الفيلم نفسه، الذي يقدم حكاية شديدة العذوبة والإنسانية لأم تفقد أسرتها في حادث.

ولم يكن الفيلم النمساوي وحده الذي حصد أكثر من جائزة؛ إذ نافسه في ذلك الفيلم الوثائقي اللبناني «يوم الغضب... حكايات من طرابلس»، للمخرجة رانيا الرافعي، الذي فاز بجائزتي أفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم عربي طويل بالمهرجان.

المخرجة الفلسطينية صابرين خوري نالت تنويهاً عن فيلم «خيوط رقيقة» (إدارة المهرجان)

كما فاز الفيلم البلجيكي الفرنسي «المراعي الصيفية»، للمخرجين نائل خليفي وليزا ديبوش، بجائزة أفضل فيلم عربي في مسابقة «آفاق السينما العربية»، فيما تقاسم جائزة أفضل سيناريو مع الفيلم المغربي «حتى الفجر»، للمخرج محمد زين الدين. وفازت الممثلة اللبنانية منال عيسى بجائزة أفضل ممثلة عن «المراعي الصيفية»، الذي جسدت فيه شخصية فتاة لبنانية تغادر مدينتها للعمل راعيةً للأغنام في جبال الألب.

وعدَّ الناقد الفني المصري خالد محمود أن جوائز المهرجان «انتصرت لقضايا إنسانية وتجارب شديدة الخصوصية»، مضيفاً، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك أفلاماً استحقت أكثر من جائزة، وكأن لجنة التحكيم رأت أنها الأجدر بالتقدير.

وأوضح أن أبرزها الفيلم النمساوي «أربعة ناقص ثلاثة»، الذي يطرح قصة أم تعمل مهرجة وتواجه مأساة الفقد بالبهجة، بعدما فقدت زوجها وطفليها في حادث، في وقت ينفضّ فيه العالم من حولها. وأشار إلى أن الفيلم يستحق الجوائز التي حصدها، كما أن الفيلم الوثائقي «يوم الغضب» يحمل روح الثورة اللبنانية، فيما يقدم «المراعي الصيفية»، الذي صُوّر في جبال الألب، رؤية بصرية لافتة.

3 جوائز للسينما المصرية

وحصدت السينما المصرية 3 جوائز، تمثلت في جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة «آفاق السينما العربية» عن فيلم «بنتك» للمخرجة سارة الشاذلي، وجائزة الجمهور عن فيلم «برلين» للمخرج أحمد عبد الله، في المسابقة الدولية، إلى جانب الجائزة البرونزية لأفضل فيلم، التي ذهبت إلى المخرجة أشجان الهمص عن فيلم «البرانية».

وأشار محمود إلى أن لجان التحكيم اختارت أعمالاً تنتمي إلى السير الذاتية، من خلال تجارب خاصة، سواء في فيلم «بنتك» لسارة الشاذلي، أو بصورة أكثر توسعاً في فيلم «البرانية»، رغم أنه أول أفلام المخرجة، وكذلك فيلم «برلين» الذي حاز جائزة الجمهور، مضيفاً أنه كان يتوقع أن يكون تجربة أكثر ثراءً للمخرج أحمد عبد الله.

مدير التصوير سعيد شيمي أهدى جائزته لرفيق مسيرته الراحل محمد خان (إدارة المهرجان)

وحصل المخرج الفرنسي رودي روزنبرغ على جائزة «الهرم الفضي» لأفضل مخرج عن فيلم «كلمات الحب»، فيما فازت المخرجتان المغربية ليلى مراكشي ودولفين أجو بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو عن فيلم «الفراولة».

وذهبت جائزة أفضل مساهمة فنية، مناصفةً، إلى ماريوس باندورا عن التصوير، وهندريك فان كيتس عن تصميم المناظر، وذلك عن الفيلم البلجيكي «هيسل 85»، الذي حاز أيضاً جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين «فيبرسي» لأفضل فيلم.

ومنحت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة جائزة أفضل فيلم للفيلم الصيني «أسرارنا»، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الهندي «كنا هنا»، كما منحت تنويهاً خاصاً للفيلم الفلسطيني «خيوط رقيقة».

وشهدت عروض برنامج «كلاسيكيات الأفلام المصرية المرممة» إقبالاً لافتاً، ونفدت تذاكرها مبكراً. وأعلن رئيس المهرجان خلال الحفل عرض الأفلام الثلاثين خلال إجازة منتصف العام الدراسي بسينما «ميامي» في وسط القاهرة، لتكون متاحة أمام الجمهور.

كما شهدت الدورة شراكة استراتيجية بين مهرجاني القاهرة والبحر الأحمر، وقّعها حسين فهمي وفيصل بالطيور، رئيسا المهرجانين. وتضمنت الشراكة استحداث جائزة، بدءاً من الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة، باسم «مهرجان البحر الأحمر»، تُمنح لفيلم متميز.

وأكدت مذكرة التفاهم توسيع التعاون في مجال البرمجة، من خلال عرض كل مهرجان مجموعة مختارة من أفلام المهرجان الآخر. وكان مهرجان البحر الأحمر قد عمل، منذ دورته الأولى، على ترميم أفلام من كلاسيكيات السينما المصرية، من بينها «الاختيار»، و«خلي بالك من زوزو»، و«نشيد الأمل»، و«عايدة»، و«غرام في الكرنك»، و«انتصار الشباب».

ووصفت فاطمة النوالي، رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة بأنها دورة مميزة وناجحة لمهرجان سينمائي عريق، يُعد محطة مهمة في العالم العربي وعلى مستوى المهرجانات الدولية.

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنها، بصفتها مديرة مهرجان يختص بالفيلم العربي، تجد في «مهرجان القاهرة» فرصة للقاء صناع الأفلام العرب، واختيار بعض الأفلام لمهرجانها، والتعرف على نبض السينما العربية.

ولفتت إلى أن المستوى الفني للأفلام أصبح متميزاً، وأن التطور في التقنيات الجديدة أسهم في تضييق الفجوة التي كانت قائمة بين الأفلام العربية والعالمية.

غير أنها رأت أن بعض الأفلام العربية، في سعيها إلى نيل إعجاب صناديق الدعم الموجهة، تفقد كثيراً من خصوصيتها، ما أدى إلى تشابه بعض الموضوعات التي تطرحها، وفق قولها.