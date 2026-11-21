نُظمت مظاهرات في فرنسا للسبت السادس على التوالي، احتجاجاً على غلاء المعيشة، وسط حراك اجتماعي تمدد إلى أنحاء أوروبا، غير أنه بدأ ينحسر.

وتظاهر الآلاف بعد ظهر السبت في باريس، وسط أجواء هادئة. ورُفعت أعلام ولافتات نقابية وحزبية في مسيرة شاركت فيها أيضاً منظمات تمثل طلاب المدارس والجامعات. كما رفع متظاهرون لافتات حملت عبارات رافضة لقانون، أُقرّ الجمعة، ويعتبر «استخدام قوات الأمن أسلحتها مشروعاً ما لم يثبت العكس».

متظاهر مقنع يقف أمام نيران مشتعلة في القمامة وسط احد الشوارع في نانت الفرنسية (أ.ف.ب)

ويندرج هذا «الفصل السادس» الذي دعت إليه حركة «السترات الصفراء»، وهي حركة احتجاج اجتماعي انطلقت في فرنسا عام 2018، في سياق دعوة نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن على المستوى الأوروبي إلى تحركات منسقة على مدى ثلاثة أيام بدأت الجمعة وتستمر حتى الأحد.

وقالت صوفي بينيه، الأمينة العامة لنقابة «الكونفدرالية العامة للعمل»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نجحنا منذ نهاية سبتمبر (أيلول) في إحداث تعبئة انتشرت الآن على المستوى الأوروبي، وهذا في غاية الأهمية. هذا قوي. إننا نعتزّ بذلك، وهذه التعبئة الأوروبية تغذّينا وتمنحنا القوة».

شرطي فرنسي يصوب سلاحا يطلق قذائف مطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مظاهرات في نانت (أ.ف.ب)

ويتزامن يوم التعبئة هذا مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة «السترات الصفراء» التي بدأت احتجاجاً على زيادة الضرائب على أسعار الوقود، وتطورت إلى احتجاجات واسعة النطاق على غلاء المعيشة، لتعاود الظهور في الخريف، في سياق التحركات المطلبية الحالية.

ومن الصعب التكهُّن بحجم الاحتجاجات الجديدة، غير أن التعبئة المسجلة في يومي السبت الأخيرين، التي بلغت أكثر من مئة ألف متظاهر بحسب السلطات، ونحو ضعف هذا العدد بحسب المنظمين، كانت أدنى منها عند انطلاق الحراك.

متظاهر يسير في اتجاه نيران مشتعلة في القمامة خلال المظاهرات في بوردو (أ.ف.ب)

وبحسب وزارة الداخلية، بدأت التحركات الاحتجاجية «بهدوء عموماً» و«بتراجع ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة»، إذ سُجّل عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 44 تحركاً في أنحاء البلاد، بمشاركة 2200 شخص خارج باريس، مقابل 9800 مشارك في التوقيت نفسه في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، و72 ألفاً و600 مشارك في 17 أكتوبر (تشرين الأول).

ففي سبت التعبئة الأول في 17 أكتوبر، خرج 565 ألف متظاهر إلى الشوارع في مظاهرات ترافقت مع أعمال عنف ونهب.

متظاهر يحمل مضرب راكيت ويقف وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع خلال المظاهرات في بوردو بفرنسا (أ.ف.ب)

وفيما يتواصل إغلاق بعض المدارس الثانوية في إطار الحراك الطلابي، تشمل المطالب المرفوعة مجموعة من القضايا، منها الخدمات الاجتماعية والأجور.

ودعت ثلاث نقابات، الجمعة، موظفي القطاع الخاص للانضمام إلى يوم جديد من الإضراب والتعبئة في القطاع العام مقرر في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، متهمة أرباب العمل بعرقلة المفاوضات حول الأجور.

كذلك تشهد فرنسا السبت وطوال الأسبوع المقبل مظاهرات ضد العنف بحق النساء.