كلَّفت إدارة الفيصلي، التونسي محمد دحمان، بمهمة تدريب الفريق خلال الفترة القادمة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بدءاً من مباراة الدرعية الخميس. وجاء تعيين التونسي الذي يعمل بمنصب «المدير الرياضي للنادي»، بعد اعتذار الإيطالي جيوفاني عن مواصلة مهمته.

جاء ذلك بعد صدور بيان رسمي من حساب نادي الفيصلي، الذي أعلن فيه عن قبول استقالة الإيطالي جيوفاني باتفاق الطرفين.

وأعرب الفيصلي عن خالص شكره وتقديره لجيوفاني على «الجهود الكبيرة والعمل الاحترافي الذي بذله، مثمنين النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق خلال فترة إشرافه الفنية، ومتمنين له دوام التوفيق».

وتؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أن هناك 3 مدربين على طاولة اللجنة الفنية للنادي، أحدهم مدرب سبق أن أشرف على الفريق في سنوات ماضية، ومدرب أوروبي، بالإضافة للمدرب الوطني سعد الشهري.