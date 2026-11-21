أعاد غياب السنغالي ساديو ماني عن مواجهة النصر والأهلي، الجمعة، بسبب ولادة طفله الثاني، فتح ملف العلاقة بين الالتزامات العائلية للاعبي كرة القدم المحترفين وواجباتهم تجاه أنديتهم، خصوصاً عندما تتزامن المناسبات الشخصية مع مباريات كبرى قد تؤثر نتائجها في المنافسة على الألقاب.

وغاب ماني عن المباراة التي خسرها النصر 1-3، بعدما رافق بعثة فريقه إلى جدة الخميس، قبل حصوله على موافقة الجهاز الفني لمغادرة المعسكر عقب ولادة طفله صباح الجمعة.

ودافع الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر، عن لاعبه، مؤكداً أن المناسبة العائلية تتقدم في أهميتها على كرة القدم، وهو موقف شهدت الملاعب الأوروبية حالات مماثلة له.

غاب ماني عن المباراة التي خسرها النصر 1-3 بعدما رافق بعثة فريقه إلى جدة الخميس (نادي النصر)

وتبرز واقعة الويلزي غاريث بيل مع توتنهام عام 2012، عندما غاب عن مواجهة تشيلسي بعدما دخلت شريكته مرحلة الولادة قبل المباراة بساعتين، ليخسر فريقه 2-4. وأكد المدرب أندريه فيلاش بواش احترامه لقرار اللاعب، الذي غاب أيضاً عن مواجهة ماريبور في الدوري الأوروبي للبقاء مع أسرته.

وفي عام 2008، اختار الإسباني تشابي ألونسو البقاء في إنجلترا بسبب اقتراب ولادة طفله الأول، بدلاً من السفر مع ليفربول لمواجهة إنتر ميلان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أثار خلافاً مع مدربه رافاييل بينيتيز.

أما الإنجليزي هاري كين، فغاب عن مواجهة توتنهام وأستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2017، بعدما أمضى ليلة دون نوم أثناء ولادة طفلته الأولى، وقرر المدرب ماوريسيو بوكيتينو إراحته، ليفوز فريقه بهدفين نظيفين.

وفي مايو 2013، حصل واين روني على إذن بالغياب عن مواجهة مانشستر يونايتد ووست بروميتش، التي انتهت بالتعادل 5-5، بسبب اقتراب ولادة طفله الثاني، رغم تزامن ذلك مع خلاف حول مستقبله مع النادي.

وسمح مانشستر يونايتد لحارسه ديفيد دي خيا بالسفر إلى إسبانيا لحضور ولادة طفلته عام 2021، ليغيب عن مباريات رسمية، بينها ديربي مانشستر.

وفي حالة استثنائية، منح بيب غوارديولا لاعبه ديفيد سيلفا حرية الغياب عن مانشستر سيتي أواخر 2017 بسبب الولادة المبكرة لابنه وظروفه الصحية الحرجة، مؤكداً أن الأسرة تتقدم على كرة القدم، حتى لو خسر الفريق نقاطاً.

وتكشف هذه الوقائع أن غياب اللاعبين بسبب ولادة زوجاتهم ليس أمراً غريباً على الكرة الأوروبية، حتى في المباريات الكبرى، وأن الأندية تعاملت مع هذه الظروف باعتبارها مسؤوليات عائلية تستحق التقدير، بصرف النظر عن نتائج المباريات، وهو ما يضع غياب ماني عن مواجهة الأهلي في سياق احترافي شهدته أندية أوروبية كبرى.