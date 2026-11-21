أجرت اليونان وقبرص وإسرائيل مناورة جوية وبحرية مشتركة في شرق البحر المتوسط، مما يعزز تعاونها العسكري الوثيق.
وأُجريت المناورة جنوب قبرص، بينما نفذت طائرات يونانية وإسرائيلية عمليات جوية معقدة جنوب جزيرة كريت.
ووصفت مصادر عسكرية التدريب بأنه إظهار لاستعداد عملياتي ورسالة إقليمية، حسب ما أوردته صحيفة «كاثيمريني» اليونانية اليوم السبت.
يشار إلى أنه في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، نفذت الفرقاطة اليونانية «أدرياس» وزورق الصواريخ التابع للبحرية الإسرائيلية «آي إن إس سوفا» وسفينة الدورية البحرية التابعة للحرس الوطني القبرصي «إيوانيديس» عملية جمع «صورة سطحية» ومواجهة تهديدات جوية وإجراء مناورات قتالية.
وقامت مقاتلتان يونانيتان من طراز «إف-16»، متمركزتان في قاعدة أندرياس باباندريو الجوية بمدينة بافوس، بمحاكاة تهديد جوي.
وقال مصدر عسكري رفيع المستوى إن وجود قطع بحرية وطائرات من الدول الثلاث في المنطقة يوفر ميزة تكتيكية، عبر تقليص وقت الاستجابة وتحسين قابلية التشغيل المشترك بين الأفراد والمعدات العسكرية.