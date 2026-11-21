أصابت «مقذوفات مجهولة المصدر» ناقلتَي نفط، اليوم (السبت)، في أثناء خروجهما من مضيق «هرمز»، بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وقالت الهيئة، في بيانين منفصلين، إن الناقلة الأولى أُصيبت في مؤخرتها، وأُصيبت الثانية في غرفة المحركات، مشيرة إلى أن أيّاً من الحادثين لم ترد بشأنه تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن. ووقع الحادثان قبالة مدينة خصب العُمانية. وفي وقت سابق، اليوم (السبت)، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مقذوفاً مجهولاً أصاب مؤخرة ناقلة كانت تبحر عبر مضيق «هرمز» باتجاه الخروج على بعد نحو 11 ميلاً بحرياً شمال خصب العمانية.

وأضافت الهيئة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، في حين لم يتضح الأثر البيئي للواقعة، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتقع خصب في شبه جزيرة مسندم العمانية عند مدخل مضيق «هرمز» الاستراتيجي الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط الخام العالمية قبل الصراع الأميركي - الإسرائيلي مع إيران. وتعطَّلت حركة الشحن عبر المضيق منذ تحرُّك إيران لإغلاق الممر المائي عقب اندلاع الصراع في 28 فبراير (شباط).

ومنذ اندلاع الحرب، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق «هرمز» الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، وتستهدف بانتظام السفن التي تحاول عبوره من دون إذنها. ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وهي تواكب ناقلات النفط التي تعبر المضيق.