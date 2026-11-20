ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن ناقلة نفط كانت تبحر عبر مضيق هرمز تعرضت لإصابة بجسم مجهول على بعد ثمانية أميال بحرية شمال خصب العمانية، مضيفة أن مسؤول أمن الشركة المشغلة للسفينة أبلغ عن اندلاع حريق على متنها.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية، وتجري السلطات تحقيقاً في الواقعة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» قولها، في بيان أمس (الخميس)، إن ناقلتي نفط «انفجرتا» و«تشتعل فيهما النيران» بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.

قبلها، أفادت البحرية الإيرانية، الأربعاء، بوقوع انفجارات على متن عدة سفن في مضيق هرمز.

وقال الجيش الإيراني إن أطقم السفن تجاهلت التحذيرات في أثناء إبحارها في مناطق محظورة، مع إيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها، مضيفاً أن السفن لم تكن قادرة على المناورة.

ويؤكد «الحرس الثوري» أنه يسيطر على المضيق، ويعتبر عبور السفن دون تنسيق انتهاكاً لاتفاق مع الولايات المتحدة. في المقابل، تؤكد واشنطن أنها تسيطر على المضيق.

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً مجدداً في عدد الهجمات على ناقلات النفط في المضيق، الذي أصبح محور الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران في الحرب الدائرة بينهما.