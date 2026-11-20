وصف زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل، الجمعة، إلغاء شهادة رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، بما يمنعه فعلياً من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنه «عمل جبان»، وعدَّ أن المعلومات التي سرّبتها الصحافة بهذا الشأن صحيحة، على الأرجح.

وكانت صحيفة «صباح»، المُوالية للحكومة، قد كشفت، الخميس، أن محكمة صادقت على قرار إبطال الشهادة الجامعية التي يحملها أكرم إمام أوغلو، ما يجعله غير مؤهل قانوناً للترشح للرئاسة.

وتناقلت وسائل إعلام أخرى هذه المعلومات لاحقاً.

وقال زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، رئيس حزب «يني»، إن «هذا دليل واضح على أنهم يخشونه، حتى وهو في السجن». ورأى أن هذا القرار يدل على «جبن» السلطة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أوزيل أنه لا يشكك في صحّة هذه الأنباء التي نقلتها الصحافة، واصفاً وسائل الإعلام الموالية للسلطات بأنها «أجهزة رصد للنظام».

وعدَّ نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب نفسه غوكهان غون آيدن، في تصريح، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تسعى إلى حرمان أكرم إمام أوغلو من الترشح؛ لأنه «قد يفوز بالانتخابات حتى من داخل سجنه».

وقال: «ما زالت أبواب المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مفتوحة»، مضيفاً: «لن تكون تركيا، بأي حال من الأحوال، دون مرشح للمعارضة».

وأُوقف أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) 2025، بتُهم فساد عدَّها مؤيدوه وكثير من المراقبين محاولة لإزاحة أقوى منافس لإردوغان.

وأدى توقيفه إلى اندلاع احتجاجات. وفي اليوم السابق لتوقيفه، ألغت جامعة إسطنبول شهادته، بدعوى أنه حصل عليها من طريق الاحتيال. وبعد ساعات قليلة، اقتحمت الشرطة منزله وقبضت عليه.

وتقرَّر حبسه احتياطياً في اليوم نفسه الذي أعلن فيه حزب الشعب الجمهوري ترشيحه للرئاسة، علماً بأنه كان آنذاك حزب المعارضة الرئيسي.

وبدأت المحاكمة بشأن شهادته، في سبتمبر (أيلول) 2025. وقال إمام أوغلو إنه درس في جامعة في «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة، ثم عادل شهادته من جامعة إسطنبول تماشياً مع القوانين.