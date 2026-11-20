حدّدت القاضية الفيدرالية الأميركية في نيويورك، كولين مكماهون، موعداً جديداً في فبراير (شباط) المقبل لمتابعة الإجراءات الأولية الخاصة بمحاكمة العضو في «كتائب حزب الله» العراقية محمد باقر الساعدي، المتهم بتوجيه مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، التي تتمركز فيها قاذفات أميركية، بعد جلسة عاصفة استمرت نحو ساعتين الخميس، أدت إلى إخراجه من قاعة المحكمة في مانهاتن.

وكانت القوى الأمنية التركية اعتقلت الساعدي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، في مايو (أيار) الماضي، واحتجزته لأسبوعين قبل تسليمه إلى السلطات الأميركية. ويقول المدعون الأميركيون إنه قائد في «كتائب حزب الله»، رغم أن المصادر العراقية تشير إلى أنه كادر متوسط في الفصيل الموالي لإيران في العراق.

يظهر الساعدي في رسم من داخل قاعة المحكمة وهو يشير بإبهامه للأعلى أثناء مثوله أمام القاضية كولين ماكماهون في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

ومثل الساعدي أمام القاضية مكماهون للردّ على قرار اتهامي أصدرته وزارة العدل، ثم جرى تعديله لتضمينه تهماً بتمرير رسائل مشفرة من داخل سجنه لتنسيق هجوم على قاعدة فيرفورد، التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، غرب إنجلترا.

وعندما طُلب منه الردّ على التهم، قال الساعدي عبر مترجم: «أنا رجل دولة، لست رجل أعمال»، مضيفاً: «أنا بريء من التهمة الموجهة إليّ». فردّت القاضية مكماهون بأنها ستعتبر ذلك إقراراً بـ«البراءة».

وحاول الساعدي مراراً مخاطبة القاضية مباشرة، فحذرته من أنه «ليس من الحكمة» أن يخاطبها، قبل أن يعلن أنه لم يعد يريد أن يمثله المحامون المعينون من المحكمة، وأن عائلته تسعى إلى توكيل محامين آخرين. وأشار إلى فريق الدفاع، صارخاً: «في هذه اللحظة، لم يعودوا يمثلونني». واقتادته عناصر الشرطة الفيدرالية خارج القاعة، وهو يواصل الصراخ.

بعد خروجه، طلبت مكماهون من وكلاء الدفاع إبلاغه أن لعائلته «حقاً مطلقاً» في توكيل محامين آخرين، وأجلت المواعيد النهائية في القضية، محددة 10 فبراير (شباط) المقبل موعداً لعودته إلى المحكمة.

الساعدي في رسم من داخل قاعة المحكمة وهو يُقتاد إلى خارجها بواسطة أحد ضباط المحكمة الفيدرالية عقب إثارته للشغب يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

نصوص دينية

وتمحورت الجلسة حول القيود المفروضة على الساعدي، بموجب «الإجراءات الإدارية الخاصة»، التي تحصر اتصالاته بأفراد أسرته المباشرين ومحاميه، بعدما رأت وزارة العدل أن تواصله مع الآخرين ينطوي على خطر كبير بوقوع وفيات أو إصابات جسدية خطيرة.

وأفاد وكلاء الدفاع أن الحكومة منعته من قراءة نصوص دينية بالعربية. كما اشتكى المحامي أندرو دالاك من منع موكله من تلقي تقارير إخبارية بالعربية من عائلته.

وردّ مساعد المدعي العام الأميركي جيفري كويل أن المواد التي أرسلتها العائلة تضمنت نصوصاً «تبرر الثأر الدموي».

غير أن القاضية قاطعته: «معذرة، هناك نصوص في الكتاب المقدس يمكن قراءتها بالطريقة نفسها». ومع أنها لم تُصدر حكماً رسمياً، رجحت أن تسمح بتسليمه كتباً دينية. ولفتت إلى أن كثيراً من المتهمين يسعون إلى توجيه التغطية الإعلامية، متسائلة: «ما الضرر في ذلك؟»

وأعلن الدفاع أنه سيطلب معاملة الساعدي كمقاتل في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وقال دالاك: «هذه ليست قضية تحاكم مدنياً»، مضيفاً أن موكله احتجز أسبوعين في سجن سري بتركيا قبل نقله إلى الولايات المتحدة من دون إجراءات تسليم، واصفاً ذلك بأنه «اختطاف».

القاضية كولين ماكماهون تترأس جلسة لمحاكمة محمد باقر سعد الساعدي المتهم بالمساعدة في خطط لميليشيات مدعومة من إيران يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

وكانت وزارة العدل كشفت في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عن قرار الاتهام المعدل، الذي يتهم الساعدي بالتآمر مع محسن مهاجري، العنصر في «الحرس الثوري» الإيراني، ومواطنه محمد علي الحسني، لاستهداف قاعدة فيرفورد.

ووفق الادعاء، تولى الحسني الإشراف على المراحل الأولى للمخطط، فأمر بمراقبة القاعدة ودفع أموالاً لتوفير شاحنات وبراميل وقود، وبقي على اتصال بالسائقين أثناء اقترابهم منها. أما الساعدي فاستخدم لغة مشفرة في مكالمات مع والدته وشقيقته في العراق لتحويل الأموال وإيصال رسائل بشأن «العمل»، في تعبير يقول المدعون إنه استخدم سابقاً للإشارة إلى الهجمات.

وفي مكالمة بتاريخ 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، قال لعائلته: «أعطوني المال حتى نتمكن من القيام بذلك». وبعد 3 أيام، رصدت الشرطة البريطانية 3 شاحنات مشبوهة تتجه نحو القاعدة، واعتقلت 7 رجال أطلقتهم لاحقاً بشروط مشددة بعد عدم العثور على متفجرات، قبل أن يُعاد اعتقال عدد منهم أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)

مقرب من سليماني

وينفي الدفاع هذه الاتهامات، إذ قال دالاك إن موكله «ينفي استخدام رسائل مشفرة»، وإن ما تستند إليه الحكومة «يعتمد على مجرد التخمين والتكهن».

واعتقل الساعدي أثناء سفره إلى تركيا، بعدما حاول استئجار شخص تبين أنه عميل سري لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة، ومنها كنيس في مانهاتن. ودفع في يونيو (حزيران) ببراءته من تهم التخطيط لما لا يقل عن 18 هجوماً في أوروبا تبنتها جماعة تُدعى «حركة أصحاب اليمين الإسلامية». ووصف نفسه حينها بأنه «أسير حرب».

ويقول المدعون إن السعدي عمل عن قرب مع قائد «قوة القدس» السابق الجنرال قاسم سليماني، الذي قُتل بغارة أميركية عام 2020، وإنه كان مقرباً من المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.