قال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، اليوم الخميس، إن روسيا «تشعر بارتياح» لضمانات أمنية على غرار «الناتو» بالنسبة لأوكرانيا، بهدف إنهاء الحرب التي تقترب من إتمام عامها الخامس.

وقال المبعوث الأميركي الآخر، ستيف ويتكوف، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ناقش ملف أوكرانيا وسبل إنهاء الحرب سلمياً خلال محادثاته الثلاثية مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ في وقت سابق اليوم الخميس.

واجتمع كوشنر وويتكوف مع الحلفاء الأوروبيين في برلين لمناقشة دعمهم لأوكرانيا.

وفي حال التوصل إلى اتفاق سلام، تطالب أوكرانيا بضمانات أمنية قوية بما يكفي لردع موسكو عن مهاجمتها مجدداً، وذلك في أعقاب الغزو الروسي الذي بدأ في 2022.

بوتين مع فريقه في موسكو خلال اجتماعه مع كوشنر وويتكوف (أ.ب)

وأشار كوشنر إلى أن ترمب أجرى اتصالاً بالقادة المجتمعين ضمن هذا التحالف بعد لقائه في الصين بنظيريه شي وبوتين، معرباً عن رغبته في إبرام اتفاق مع أوكرانيا «بوجود أوروبا بجانبه».

وصرح كوشنر: «نريد أن نتأكد أن كل ما نقوم به موحد، وأريد أيضاً أن أشدد على أن الرئيس ترمب يرغب في أن يبرم تسوية تكون أوروبا فيها بجانبه. هو لا يتطلع لفرض أي أمر بشكل أحادي». وأضاف المبعوث الأميركي أن مواقف الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا باتت تتقارب «أكثر فأكثر».