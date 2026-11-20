تثير موجة الأعطال التقنية الأخيرة في الولايات المتحدة قلقاً بشأن موثوقية البنية التحتية الرقمية، فيما تغذّي خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي هذا القلق عبر ترويج محتوى مثير للذعر ونظريات مؤامرة تربط اضطرابات متفرقة بسيناريوهات كارثية.

ووفق تحليل نشرته شبكة «سي إن إن»، استغل مؤثرون وحسابات على منصات مختلفة أعطال خدمات «مايكروسوفت» السحابية وتعطّل حركة الطيران لنشر تكهنات عن مخططات حكومية سرية وانقطاعات وشيكة للكهرباء.

شائعات تربط أحداثاً منفصلة

تداول مستخدمون مزاعم عن اختبار سري لشبكة الكهرباء وعطل في أنظمة متاجر «كوستكو»، وهي ادعاءات ينفيها التحليل. كما أُدرج اختبار روتيني لنظام الإنذار في حالات الطوارئ ضمن روايات المؤامرة، رغم تحديد موعده قبل أشهر.

وأكدت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أن الاختبار إجراء دوري يفرضه القانون، ولا يرتبط بانقطاع للكهرباء أو حالة طوارئ سرية.

وساهمت حسابات مؤثرة في تأجيج المخاوف، بينها الناشطة المقربة من الرئيس دونالد ترمب، لورا لومر، التي دعت متابعيها إلى سحب أموال نقدية.

كيف تعمل دائرة الخوف؟

تكافئ الخوارزميات المحتوى الذي يستقطب التفاعل. وحين يبدي المستخدم اهتماماً بمنشورات الأعطال، تعرض عليه مزيداً منها، بما قد يضخّم تصوّره لحجم المشكلة.

وقد يستفيد ناشرو المحتوى المثير للذعر من زيادة المشاهدات أو بيع مستلزمات الطوارئ أو الترويج لأجندات سياسية، ما يستدعي التدقيق في دوافعهم والأدلة التي يقدمونها.

تحديثات قد تسبّب اضطرابات

يتوقع كريس كريبس، المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية، استمرار بعض الاضطرابات خلال الأشهر المقبلة، موضحاً أن استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات يسرّع إصلاحها، لكن التحديثات نفسها قد تزعزع استقرار الأنظمة.

ويدعو التحليل إلى الاستعداد العملي، عبر الاحتفاظ بمستلزمات أساسية ونسخ ورقية من الوثائق المهمة، مع تجنّب الانجرار وراء التهويل والروابط غير المثبتة بين الأعطال.