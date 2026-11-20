أكد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، الجمعة، جاهزية المدافع الفرنسي ويليام ساليبا للعودة إلى صفوف الفريق خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعافيه من إصابة في الظهر تعرض لها خلال كأس العالم، فيما سيغيب لاعب الوسط مارتن زوبيمندي لعدة أسابيع بسبب إصابة في العضلات الخلفية للفخذ.

وكان ساليبا قد تعرض للإصابة خلال خسارة فرنسا أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم في يوليو (تموز) الماضي، قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي طويل، ويعود مؤخراً إلى أجواء المباريات.

وقال أرتيتا: «إنه جاهز، وحالته جيدة. خاض مباراتين، إحداهما رسمية والأخرى خلف أبواب مغلقة، وقدم أداءً جيداً للغاية».

ورغم غياب ساليبا، لم يتأثر آرسنال كثيراً على الصعيد الدفاعي، إذ نجح إزري كونسا، المنضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في فرض نفسه إلى جانب البرازيلي غابرييل في قلب الدفاع.

وكان ساليبا، البالغ 25 عاماً، إحدى الركائز الأساسية في تتويج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكن عودته لا تعني بالضرورة استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية على الفور، في ظل تألق الخط الخلفي للفريق الذي لم تستقبل شباكه سوى خمسة أهداف في مبارياته العشر الأولى بالدوري هذا الموسم.

في المقابل، تلقى أرسنال ضربة بغياب زوبيمندي، بعدما تعرض لاعب الوسط الإسباني لإصابة في العضلات الخلفية للفخذ خلال مواجهة إنجلترا في دوري أمم أوروبا، الأحد الماضي.

وأوضح أرتيتا: «لن يكون متاحًا. بدت الإصابة بسيطة في البداية، لكن الفحوص أكدت أنها ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع».

كما أشار المدرب الإسباني إلى أن بوكايو ساكا لا يزال بحاجة إلى نحو أربعة أسابيع إضافية للتعافي من إصابته.

ويدخل آرسنال، حامل اللقب، المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية، ليتصدر جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن برايتون، صاحب المركز الثاني.

وستشهد المباراة عودة البرازيلي برونو غيمارايش إلى ملعب «سانت جيمس بارك» للمرة الأولى منذ رحيله عن نيوكاسل في نهاية الموسم الماضي.

وأمضى لاعب الوسط البرازيلي أربعة مواسم ونصف الموسم مع نيوكاسل، وكان من أبرز ركائز الفريق الذي توّج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية عام 2025.

وأعرب أرتيتا عن توقعه أن يحظى غيمارايش باستقبال حافل من جماهير ناديه السابق، قائلاً: «كان لاعباً مؤثراً للغاية. انضم إلى النادي في مرحلة مهمة، وساهم في فترة شهدت تطوراً كبيراً للفريق. ما حققوه معاً كان مميزاً بالفعل».

ويحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، بعدما اكتفى بتحقيق انتصار واحد في مبارياته الست الأخيرة بمختلف المسابقات.

وختم أرتيتا: «لا تزال أمامنا حصة تدريبية أخرى هذا المساء لاستكمال التحضيرات. برونو يعرف هذا النادي جيداً، ونحن جاهزون للتحدي».