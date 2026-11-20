أقر الإسباني أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، بأن نظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، يتمتع بأفضلية تكتيكية قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، الأحد، ضِمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في ظل الغموض الذي يحيط بالأسلوب الذي سيعتمده مع فريقه الجديد.

وسيستهلّ بوكتينيو مشواره على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، بعدما ترك منصبه مدرباً للمنتخب الأميركي، ليخلف مايكل كاريك، الذي أُقيل من منصبه.

ولم يحظَ المدرب السابق لتوتنهام وتشيلسي بوقت كافٍ للعمل مع لاعبي يونايتد منذ وصوله إلى مانشستر، هذا الأسبوع، ما يضع إيراولا أمام حالة من الغموض بشأن النهج التكتيكي الذي سيعتمده الأرجنتيني على ملعب «أنفيلد».

وقال إيراولا، للصحافيين، الجمعة: «سبق أن واجهنا بعضنا بعضاً. بالطبع، هناك كثير من مبارياته في الدوري التي يمكننا مشاهدتها، وكذلك مبارياته مع المنتخب الأميركي، لكنهم لا يزالون يتمتعون بهذه الأفضلية الطفيفة».

وأضاف: «ليست لدينا معطيات كافية للتحضير للمباراة؛ لأن بإمكانهم اعتماد أساليب مختلفة لا نعرفها فعلياً. لقد عمل الجهاز الفني معهم، ولذلك سيكونون مستعدين جيداً، لكننا لا نملك المعلومات نفسها التي تتوافر لدينا عند مواجهة فِرق أخرى».

وسيكون على إيراولا التكيف سريعاً مع مُجريات اللقاء، إذ يستعد المدرب الإسباني لتعديل نهجه في حال فاجأه بوكتينيو بخياراته التكتيكية.

وأوضح: «ستكون بداية المباراة مهمة، بشكل خاص؛ لأن علينا التأقلم مع بعض الأمور، والتعامل معها بأسرع وقت ممكن».

وتابع: «في كل مرة يأتي فيها مدرب جديد، يرغب اللاعبون في إثبات أنفسهم. يحدث ذلك في كل مكان، لكننا ركزنا بصورة أكبر على أنفسنا وكيفية تحسين مستوانا».

ورغم رغبة إيراولا في معرفة خطط بوكتينيو مع عودته إلى الدوري الإنجليزي، انتقد المدرب الإسباني إقدام قناة على «يوتيوب» على استخدام طائرة مسيّرة لتصوير جزء من تدريبات مانشستر يونايتد، هذا الأسبوع.

وقال: «كانوا يرسلون إليّ اللقطات، أمس، لكن المهم في هذا الأمر هو أنه ينبغي ألا يكون قانونياً. حدث ذلك مع مانشستر يونايتد، لكنه قد يحدث معي خلال إحدى الحصص التدريبية مستقبلاً».

وأضاف: «لا يتعلق الأمر بالحصول على أفضلية، بل بحقيقة أن هناك سبباً يدفعنا إلى التدرب خلف أبواب مغلقة، وثمة أمور يجب احترامها».

ويحتل ليفربول، الذي لم يحقق أي انتصار على مانشستر يونايتد على أرضه منذ عام 2023، المركز الرابع في جدول الترتيب، في حين يقبع غريمه التقليدي في منطقة الهبوط، بعد أسوأ بداية له في الدوري منذ 40 عاماً.

وعن أهمية المواجهة، قال إيراولا: «بصراحةٍ، لا توجد مباريات أكبر من هذه. أشعر بأنني محظوظ لوجودي هنا، وممتنّ لكوني جزءاً من مثل هذه المواجهات».

وأضاف: «علينا أن ندرك أهمية المباراة والعوامل العديدة المحيطة بها، ومن بينها وصول مدربهم الجديد».

وختم: «المباراة مهمة إلينا من نواحٍ عدة؛ لأننا نريد تحسين نتائجنا على أرضنا، وستكون مواجهة الأحد أول فرصة متاحة لتحقيق ذلك».