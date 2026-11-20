حث الألماني فابيان هورزلر، مدرب برايتون، لاعبيه على استعادة التركيز سريعاً مع استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، في ظل تصاعد الترشيحات لنادي الساحل الجنوبي بالمنافسة على اللقب.

وجاءت فترة التوقف الدولي لتقطع الانطلاقة المذهلة لبرايتون هذا الموسم، بعدما صعد إلى المركز الثاني خلف آرسنال حامل اللقب، برصيد 22 نقطة من عشر مباريات.

ويحل برايتون ضيفاً على هال سيتي، الأحد، بعدما حقق ستة انتصارات في مبارياته السبع الأخيرة بالدوري، من بينها فوز عريض على آرسنال بثلاثية نظيفة، وانتصار خارج أرضه على مانشستر سيتي.

ويملك برايتون أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 26 هدفاً، فيما استقبلت شباكه سبعة أهداف فقط، ولا يتفوق عليه دفاعياً سوى آرسنال.

ووفقاً لشركة «أوبتا» المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، تبلغ فرص برايتون في التتويج باللقب 8.45 في المائة، وهو إنجاز من شأنه أن يشكل أكبر مفاجأة في الدوري الإنجليزي منذ تتويج ليستر سيتي عام 2016.

ويدرك هورزلر أن الحفاظ على زخم الانتصارات سيكون عاملاً أساسياً لمواصلة تألق فريقه.

وقال المدرب الألماني: «الأمر ليس سهلاً أبداً بعد فترة التوقف الدولي، لكننا تعاملنا معه بصورة جيدة للغاية في المرة الماضية، وآمل أن ننجح في ذلك مجدداً».

وأضاف: «من المهم جداً أن نعيد ترسيخ مبادئنا وأفكارنا في اللعب لدى اللاعبين، إذ يعتمدون أساليب وخططاً مختلفة مع منتخباتهم الوطنية. والآن علينا تذكيرهم بما جعلنا أقوياء وما سيجعلنا كذلك في المستقبل».

ورغم غزارته التهديفية، فإن اللافت في مسيرة برايتون هذا الموسم أن انتصاراته السبعة في الدوري جاءت جميعها دون أن تهتز شباكه.

وأسهم أسلوب هورزلر القائم على الضغط العالي في تصدّر برايتون قائمة الفرق الأكثر تنفيذاً للتحولات الهجومية من مناطق متقدمة بواقع 106 مرات، فضلاً عن كونه الأكثر استغلالاً للفرص وتسجيلاً للأهداف من الكرات الثابتة.

ويُعد هورزلر، البالغ 33 عاماً، أصغر مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم الإشادة الواسعة بأسلوبه التكتيكي، فإنه يعزو نجاح فريقه إلى إتقان أساسيات اللعبة.

وقال: «كرة القدم تتطور، وأنا أحاول تطوير الأمور وتعديلها، لكن في نهاية المطاف، لا تزال اللعبة كما كانت قبل 20 عاماً من حيث الركض والفوز بالالتحامات والضغط العكسي».

وأضاف: «لن أقول إننا نبتكر أو إنني أفعل أموراً استثنائية. أحاول فقط أن نتقن الأساسيات، وأن أعمل مع الجهاز الفني على تطوير لاعبي فريقي».