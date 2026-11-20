كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، الجمعة، أن الجناح الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا سيغيب عن الملاعب لنحو 4 أسابيع إضافية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ، وأبعدته عن المنافسات طوال الشهر الماضي.

وتعرض ساكا للإصابة في الدقائق الأولى من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين أمسك بفخذه الأيسر عقب تمريره الكرة.

وأوضح أرتيتا، عشية مواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن ساكا خضع لفحوصات طبية إضافية لتحديد مدى الإصابة.

وقال المدرب الإسباني: «إنه يتحسن بشكل جيد للغاية. يبدو أن فترة غيابه الإجمالية ستبلغ نحو 8 أسابيع، ما يعني أنه يحتاج إلى 4 أسابيع أخرى تقريباً. لا يزال أمامه بعض الوقت قبل العودة إلى الفريق».

كما كشف أرتيتا عن غياب لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي لـ«بضعة أسابيع»، إثر تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

في المقابل، تلقى آرسنال دفعة معنوية مع اقتراب المدافع الفرنسي ويليام ساليبا من العودة إلى المنافسات، بعدما شارك في مباراتين تدريبيتين، إثر غياب طويل بسبب إصابة في الظهر أبعدته عن الملاعب منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة.

وقال أرتيتا بشأن ساليبا: «نسعى إلى زيادة عدد دقائق مشاركته تدريجياً».

ويتصدر آرسنال، حامل اللقب، ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه برايتون، بعد مرور 10 مراحل من الموسم الحالي.