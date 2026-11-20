يقف الإسباني مارك ماركيز، دراج دوكاتي ومتصدر بطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي)، على أعتاب إنجاز تاريخي بمعادلة الرقم القياسي وإحراز لقبه الثامن في الفئة الأولى، عندما يخوض منافسات جائزة البرتغال الكبرى، وسط حرصه على الحفاظ على الأفضلية الكبيرة التي انتزعها بعد عودة استثنائية في النصف الثاني من الموسم.

وبعدما وجد نفسه متأخراً بفارق 102 نقطة في إحدى مراحل البطولة، نجح ماركيز في قلب المعادلة منذ تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم في جائزة المجر الكبرى في يونيو (حزيران) الماضي، ضمن الجولة الثامنة، ليشق طريقه بثبات نحو الصدارة.

ومنذ ذلك الحين، وسّع الدراج الإسباني الفارق إلى 60 نقطة أمام مواطنه خورخي مارتين، دراج أبريليا. ومع تبقي 74 نقطة متاحة خلال الجولتين الأخيرتين من الموسم، قد يحسم ماركيز اللقب مبكراً، السبت، في حال فوزه بسباق السرعة.

وقال ماركيز: «أشعر بأنني في حالة بدنية جيدة، كما أن تركيزي الذهني في أفضل حالاته. صحيح أننا في وضع مريح للغاية، لكن كل شيء ممكن في بطولة العالم».

وأضاف: «هناك رقم واحد يدور في ذهني، وهو 14 نقطة. أعلم أنني إذا حصلت على 14 نقطة فقط خلال الجولتين المتبقيتين، هنا وفي بلنسية، فلن يهم ما يحققه الآخرون».

ويتعين على ماركيز عدم خسارة أكثر من 23 نقطة من أفضليته أمام مارتين خلال الجولة الحالية لحسم اللقب في البرتغال، فيما سيخرج الإيطالي ماركو بيتسيكي، زميل مارتين في أبريليا، رسمياً من دائرة المنافسة إذا أحرز ماركيز نقطة واحدة فقط.

وعن الاستراتيجية التي قد يعتمدها في البرتغال، قال ماركيز: «إذا نظرت إلى ترتيب البطولة، فقد يبدو من المنطقي اعتماد أسلوب دفاعي».

واستدرك: «لكن لا يمكنك الدفاع عن صدارتك وأنت في وسط المجموعة. المطلوب هو الانطلاق بشكل طبيعي وخوض سباقك المعتاد، ثم نرى ما ستؤول إليه الأمور».

في المقابل، يتمسك مارتين بآماله في تأجيل حسم اللقب إلى الجولة الختامية في بلنسية، من خلال تقليص الفارق مع ماركيز إلى 36 نقطة أو أقل بنهاية منافسات البرتغال.

وحتى في حال تساوي الدراجين في رصيد النقاط بنهاية الموسم، فسيذهب اللقب إلى ماركيز بفضل تفوقه في عدد الانتصارات بسباقات الجائزة الكبرى.

وقال مارتين، الذي سينتقل إلى فريق ياماها عام 2027: «فيما يتعلق بالبطولة، لم يعد الأمر بين يدي بالكامل. ما يمكنني فعله هو السعي إلى الفوز وتقديم أفضل مستوى ممكن وحصد أكبر عدد من النقاط».

وأضاف: «هدفي ليس تعويض الفارق مع مارك، لأن ذلك يبدو شبه مستحيل حالياً، بل الفوز بالسباق».

وتابع: «فزت هنا للمرة الأخيرة عام 2024، وأشعر بأن هذه الحلبة تناسب أسلوبي ويمكنني أن أكون سريعاً عليها. هذا ما أركز عليه الآن، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث».