«جائزة قطر للموتو جي بي»: ماركيز يفوز بسباق السرعة ويقترب من لقب العالم

فاز مارك ماركيز، متسابق دوكاتي، بسباق سرعة مثير ضمن جائزة قطر الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية السبت، ويمكن للبطل الحالي أن يحرز لقب البطولة مرة أخرى في سباق الأحد بعد أن احتل أقرب منافسه، خورخي مارتين، المركز الثالث.

واحتل فابيو دي جيانانتونيو، الفائز بلقب 2023، المركز الثاني في سباق السرعة الذي توقف في البداية بعدما تعرض فرانشيسكو بانيايا، متسابق دوكاتي، لحادث مؤلم وغادر الحلبة محمولاً على محفة.

كان ماركيز وماركو بيتسيكي يتنافسان على الصدارة، لكن متسابق أبريليا تعرض لحادث لم ينهِ السباق بالنسبة له فحسب، بل قضى أيضاً على آماله الضئيلة في المنافسة على لقب البطولة.

وبفارق 49 نقطة في الصدارة، يمكن لماركيز الآن الفوز بلقب البطولة للمرة الثامنة، معادلاً الرقم القياسي، إذا فاز بسباق الأحد ولم يحرز مارتين أي نقاط.