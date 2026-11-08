بانيايا يعود إلى إيطاليا لإجراء عملية جراحية

قال فريق دوكاتي، الأحد، إن درَّاجه الإيطالي فرانشيسكو بانيايا سيعود إلى إيطاليا، اليوم، لإجراء عملية جراحية عقب تعرُّضه إلى كسر مزدوج في قدمه اليمنى خلال سباق السرعة لجائزة قطر الكبرى للدراجات النارية «موتو جي بي»، السبت.

وقال الفريق الإيطالي في بيان: «تعرض فرانشيسكو بانيايا، خلال حادث سقوطه أمس (السبت)، في سباق السرعة لجائزة قطر الكبرى إلى كسر مزدوج في عظمتَي المشط الرابعة والخامسة بالقدم اليمنى. وسيعود إلى إيطاليا بعد ظهر اليوم (الأحد) للخضوع لتدخل جراحي بهدف تثبيت هذه الإصابة. ومن المتوقَّع أن تُجرى العملية بين غدٍ (الاثنين) والثلاثاء».

وكان بطل العالم في فئة موتو جي بي مرتين (2022 و2023) تعرض لحادث سقوط عنيف، السبت، في المنعطف الأخير من اللفة الأولى لسباق السرعة.

فبعد أن اصطدم به من الخلف الإسباني فيرمين ألديغير (دوكاتي - غريسيني)، اندفع فوق مقود دراجته، قبل أن يسقط بقوة على الحلبة، وينتهي به الأمر في المنطقة الحصوية.

ورغم أنه لم يفقد الوعي عقب الحادث، فقد جرى نقله على حمالة؛ ما أدى إلى إيقاف السباق مؤقتاً.

وتشكل الإصابة ضربة قوية لبانيايا الذي يمر بموسم صعب، لكنه كان يقدم نهاية أسبوع واعدة في قطر حتى وقوع الحادث، كما تمثل انتكاسة لفريق دوكاتي الذي يخوض صراعاً متقارباً مع أبريليا على لقب الصانعين.

ولم تُحدد بعد مدة غياب السائق الإيطالي الذي سيغادر دوكاتي للانضمام إلى أبريليا اعتباراً من الموسم المقبل.

وبعد جائزة قطر الكبرى الأحد، الجولة العشرين من الموسم، ستتبقى مرحلتان فقط؛ الأولى بعد أسبوعين في البرتغال، والثانية في فالنسيا الإسبانية، في عطلة نهاية الأسبوع التالية.

ويحتل بانيايا حاليا المركز التاسع في ترتيب بطولة العالم، بعدما سجَّل أربعة مراكز ثالثة في سباقات الجائزة الكبرى وفوزاً واحداً في سباق سرعة، وذلك في يونيو (حزيران) بجمهورية التشيك.