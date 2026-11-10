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الرياضة

تيدي رينر: من بساط الجودو إلى حلم الإليزيه... هل يروّض «التيدي بيل» السياسة الفرنسية؟

تيدي رينر (أ.ف.ب)
تيدي رينر (أ.ف.ب)
TT
TT

تيدي رينر: من بساط الجودو إلى حلم الإليزيه... هل يروّض «التيدي بيل» السياسة الفرنسية؟

تيدي رينر (أ.ف.ب)
تيدي رينر (أ.ف.ب)

لم تعد حدود طموح الأسطورة الفرنسي تيدي رينر تنتهي عند حدود بساط التاتامي الذي تسيّد عليه لسنوات طويلة كأحد أعظم الرياضيين في تاريخ الألعاب الأولمبية والحديثة.

الرجل الذي لُقب بـ «تيدي بيل» لضخامته وابتسامته الودودة، يثير خلف الكواليس همسات وتحليلات تتجاوز تصنيفه الرياضي، لتضعه في خانة البديل الوطني المحتمل لقيادة فرنسا في المستقبل، متسلحاً بشعبية جارفة عابرة للأحزاب والخلفيات الإثنية.

وفي بلد يعيش مخاضاً سياسياً مستمراً ويبحث عن شخصيات توحيدية تجمع شتات الشارع، يبدو أن العملاق الأسمر يمهد لطريق فريد ينقله من حصد الذهب الأولمبي إلى خوض غمار المعركة الرئاسية، متسلحاً بكاريزما نادرة وقدرة على قيادة الجماهير.

نجم الجودو تيدي رينر يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا (أ.ف.ب)

من جزر غوادلوب إلى قمة المجد العالمي

وُلد تيدي رينر في أبريل (نيسان) من عام 1989 في بوانت-آه-بيتر بجزر غوادلوب التابعة للسيادة الفرنسية في منطقة الكاريبي، ونشأ في باريس حيث بدأت موهبته الفذة تتشكل منذ الطفولة.

يبلغ رينر من العمر 37 عاماً، ويصل طوله إلى نحو المترين وأربعة سنتيمترات، بوزن يتجاوز المائة وأربعين كيلوغراماً، وهي بنية جسدية هائلة جعلت منه كابوساً لمنافسيه في فئة الوزن الثقيل لأكثر من عقد ونصف.

ينحدر رينر من أصول كاريبية أفريقية، ويمثل الوجه المشرق لفرنسا المتعددة الثقافات، وهو النموذج الذي لطالما تفاخرت به الجمهورية في المحافل الدولية كرمز للاندماج والنجاح القادم من أقاليم ما وراء البحار.

خزائن مرصعة بالذهب وأرقام قياسية عصيَّة على الكسر

لاعب الجودو تيدي رينر (أ.ف.ب)

تتحاكى الأرقام عن مسيرة رينر الرياضية بوصفها إعجازاً حقيقياً في عالم الدفاع عن النفس، فهو يحمل في جعبته إرثاً أسطورياً يتضمن 11 بطولة عالم في الجودو، و5 ميداليات ذهبية أولمبية حققها عبر مسيرته الطويلة التي بلغت ذروتها في أولمبياد باريس، ليصبح الرياضي الأكثر تتويجاً في تاريخ هذه الرياضة.

إلى جانب هذه الألقاب العالمية والأولمبية، يمتلك رينر 5 بطولات أوروبية وسجلاً خالياً من الهزائم امتد لنحو عشر سنوات متتالية حقق خلالها أكثر من 150 انتصاراً متتالياً، وهي الأرقام التي منحت أسطورته طابعاً من الهيبة والوقار وجعلت منه بطلاً قومياً تتسابق النخب السياسية على التقاط الصور معه ونيل دعمه.

السياسة على الطريقة الرياضية... لماذا يطمح للإليزيه؟

الدوافع التي قد تقود تيدي رينر نحو قصر الإليزيه تنبع من حاجة فرنسا الراهنة إلى بطل شعبي يتجاوز الاستقطاب الحزبي الحاد بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي والوسط المتآكل، حسبما صرح به عبر حسابه على «إكس».

يرى المؤيدون لفكرة ترشحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن رينر يمتلك القدرة على توحيد الفرنسيين وإعادة إحياء قيم «الجمهورية والمواطنة» من منظور عملي يبتعد عن الآيديولوجيات الجامدة، مستفيداً من خبرته الإدارية وشبكته الواسعة كرجل أعمال ناجح و«سفير للنوايا الحسنة».

وأضاف في تصريحاته أن رغبته الضمنية أو تطلعاته السياسية تعتمد على فلسفة واضحة، وهي نقل قيم الانضباط، والعمل الجماعي، والتغلب على الأزمات من عالم الرياضة إلى أروقة الحكم، لتقديم نموذج قيادي جديد يعتمد على الفاعلية والقبول الشعبي الجارف.

لاعب الجودو تيدي رينر في قصر الإليزيه 5 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

تحديات البساط السياسي المليء بالأشواك

رغم الشعبية الكاسحة التي يتمتع بها رينر، فإن الانتقال من بساط الجودو إلى معترك السياسة الفرنسية المعقد ليس بالأمر الهين، فالجمهورية الخامسة اعتادت على قادة تخرجوا في المدارس الوطنية للإدارة والمعاهد السياسية المرموقة.

ويواجه مشروع رينر السياسي تساؤلات جدية حول افتقاره للخبرة التشريعية والدبلوماسية، والتعامل مع ملفات معقدة مثل الاقتصاد، والضرائب، والسياسات الخارجية، والهجرة.

ومع ذلك، فإن المراهنين على العملاق الأسمر يرون في عفوية خطابه وقربه من الطبقات العاملة والمهمشة في ضواحي المدن الكبرى سلاحاً قادراً على إسقاط أعتى السياسيين التقليديين، تماماً كما كان يفعل بخصومه على حلبات الجودو العالمية.

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تيدي رينر: من بساط الجودو إلى حلم الإليزيه... هل يروّض «التيدي بيل» السياسة الفرنسية؟

تيدي رينر (أ.ف.ب)
تيدي رينر (أ.ف.ب)
TT
TT

تيدي رينر: من بساط الجودو إلى حلم الإليزيه... هل يروّض «التيدي بيل» السياسة الفرنسية؟

تيدي رينر (أ.ف.ب)
تيدي رينر (أ.ف.ب)

لم تعد حدود طموح الأسطورة الفرنسي تيدي رينر تنتهي عند حدود بساط التاتامي الذي تسيّد عليه لسنوات طويلة كأحد أعظم الرياضيين في تاريخ الألعاب الأولمبية والحديثة.

الرجل الذي لُقب بـ «تيدي بيل» لضخامته وابتسامته الودودة، يثير خلف الكواليس همسات وتحليلات تتجاوز تصنيفه الرياضي، لتضعه في خانة البديل الوطني المحتمل لقيادة فرنسا في المستقبل، متسلحاً بشعبية جارفة عابرة للأحزاب والخلفيات الإثنية.

وفي بلد يعيش مخاضاً سياسياً مستمراً ويبحث عن شخصيات توحيدية تجمع شتات الشارع، يبدو أن العملاق الأسمر يمهد لطريق فريد ينقله من حصد الذهب الأولمبي إلى خوض غمار المعركة الرئاسية، متسلحاً بكاريزما نادرة وقدرة على قيادة الجماهير.

نجم الجودو تيدي رينر يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا (أ.ف.ب)

من جزر غوادلوب إلى قمة المجد العالمي

وُلد تيدي رينر في أبريل (نيسان) من عام 1989 في بوانت-آه-بيتر بجزر غوادلوب التابعة للسيادة الفرنسية في منطقة الكاريبي، ونشأ في باريس حيث بدأت موهبته الفذة تتشكل منذ الطفولة.

يبلغ رينر من العمر 37 عاماً، ويصل طوله إلى نحو المترين وأربعة سنتيمترات، بوزن يتجاوز المائة وأربعين كيلوغراماً، وهي بنية جسدية هائلة جعلت منه كابوساً لمنافسيه في فئة الوزن الثقيل لأكثر من عقد ونصف.

ينحدر رينر من أصول كاريبية أفريقية، ويمثل الوجه المشرق لفرنسا المتعددة الثقافات، وهو النموذج الذي لطالما تفاخرت به الجمهورية في المحافل الدولية كرمز للاندماج والنجاح القادم من أقاليم ما وراء البحار.

خزائن مرصعة بالذهب وأرقام قياسية عصيَّة على الكسر

لاعب الجودو تيدي رينر (أ.ف.ب)

تتحاكى الأرقام عن مسيرة رينر الرياضية بوصفها إعجازاً حقيقياً في عالم الدفاع عن النفس، فهو يحمل في جعبته إرثاً أسطورياً يتضمن 11 بطولة عالم في الجودو، و5 ميداليات ذهبية أولمبية حققها عبر مسيرته الطويلة التي بلغت ذروتها في أولمبياد باريس، ليصبح الرياضي الأكثر تتويجاً في تاريخ هذه الرياضة.

إلى جانب هذه الألقاب العالمية والأولمبية، يمتلك رينر 5 بطولات أوروبية وسجلاً خالياً من الهزائم امتد لنحو عشر سنوات متتالية حقق خلالها أكثر من 150 انتصاراً متتالياً، وهي الأرقام التي منحت أسطورته طابعاً من الهيبة والوقار وجعلت منه بطلاً قومياً تتسابق النخب السياسية على التقاط الصور معه ونيل دعمه.

السياسة على الطريقة الرياضية... لماذا يطمح للإليزيه؟

الدوافع التي قد تقود تيدي رينر نحو قصر الإليزيه تنبع من حاجة فرنسا الراهنة إلى بطل شعبي يتجاوز الاستقطاب الحزبي الحاد بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي والوسط المتآكل، حسبما صرح به عبر حسابه على «إكس».

يرى المؤيدون لفكرة ترشحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن رينر يمتلك القدرة على توحيد الفرنسيين وإعادة إحياء قيم «الجمهورية والمواطنة» من منظور عملي يبتعد عن الآيديولوجيات الجامدة، مستفيداً من خبرته الإدارية وشبكته الواسعة كرجل أعمال ناجح و«سفير للنوايا الحسنة».

وأضاف في تصريحاته أن رغبته الضمنية أو تطلعاته السياسية تعتمد على فلسفة واضحة، وهي نقل قيم الانضباط، والعمل الجماعي، والتغلب على الأزمات من عالم الرياضة إلى أروقة الحكم، لتقديم نموذج قيادي جديد يعتمد على الفاعلية والقبول الشعبي الجارف.

لاعب الجودو تيدي رينر في قصر الإليزيه 5 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

تحديات البساط السياسي المليء بالأشواك

رغم الشعبية الكاسحة التي يتمتع بها رينر، فإن الانتقال من بساط الجودو إلى معترك السياسة الفرنسية المعقد ليس بالأمر الهين، فالجمهورية الخامسة اعتادت على قادة تخرجوا في المدارس الوطنية للإدارة والمعاهد السياسية المرموقة.

ويواجه مشروع رينر السياسي تساؤلات جدية حول افتقاره للخبرة التشريعية والدبلوماسية، والتعامل مع ملفات معقدة مثل الاقتصاد، والضرائب، والسياسات الخارجية، والهجرة.

ومع ذلك، فإن المراهنين على العملاق الأسمر يرون في عفوية خطابه وقربه من الطبقات العاملة والمهمشة في ضواحي المدن الكبرى سلاحاً قادراً على إسقاط أعتى السياسيين التقليديين، تماماً كما كان يفعل بخصومه على حلبات الجودو العالمية.

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الرياضة

تسريبات إقالة مدرب «الفراعنة» تثير جدلاً في الشارع المصري

حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)
حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)
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تسريبات إقالة مدرب «الفراعنة» تثير جدلاً في الشارع المصري

حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)
حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)

أشعلت تسريبات إعلامية متداولة بشأن مستقبل المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، حالة واسعة من الجدل بين الجماهير المصرية، في وقت استعداد المنتخب لاستحقاقات مهمة على المستوى القاري.

وفي حين لم تصدر قرارات رسمية بشأن رحيل المدرب، فإن مجرد تداول أنباء عن إمكانية إقالته من منصبه فتح نقاشاً واسعاً حول تجربته، ومدى أحقية استمراره عقب أزمات متلاحقة رياضية وأسرية أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي مؤخراً.

وقاد حسام حسن، برفقة توأمه إبراهيم، مدير المنتخب، منتخب بلادهما إلى ثمن النهائي في كأس العالم 2026، في إنجاز تاريخي غير مسبوق، ومن قبلها، نجحا في قيادة بلادهما إلى المربع الذهبي بكأس أمم أفريقيا بالمغرب العام الماضي.

وقبل أسابيع جدد الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع «التوأم حسن» لقيادة منتخب مصر حتى 2030.

وبينما نفى إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، وجود أي أزمة من الأساس، رداً على الأنباء المتداولة بشأن مستقبل الجهاز الفني للمنتخب؛ فإن منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى ساحة سجال بين مؤيدين لقرار الإقالة دافعين بتعدد أزمات المدرب، ورافضين لها، مؤكدين رفضهم القاطع لربط الحياة الأسرية والشخصية بالقرارات الفنية.

حسام حسن خلال إحدى الحصص التدريبية لمنتخب مصر(الاتحاد المصري لكرة القدم)

كانت الأيام الأخيرة قد شهدت تصعيداً قانونياً في الأزمة الشخصية القائمة بين حسام حسن وطليقته دان آدم، بعد الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير وتعدد الأزواج، ما أثار ضجة في مصر، وعلى خلفية ذلك قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، منع ظهور حسام حسن على جميع الوسائل الإعلامية.

وأثارت تسريبات حول إقالة التوأم حسن حالة من التفاعل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما صعد باسم حسام حسن لقوائم الأكثر تصدراً.

ورأى مؤيدو قرار الإقالة أن استقرار المنتخب الوطني هو الغاية الأهم، وأن سمعة الكرة المصرية أكبر بكثير من أي اسم أسطوري.

وأشار أصحاب هذا الرأي إلى أن حسام حسن استنفد رصيد الدعم الجماهيري الكبير الذي تمتع به طوال الفترة الماضية عقب المونديال، نظراً لما وصفوه بـ«التجاوزات السلوكية غير المقبولة».

وعدّ المنتقدون أن هذه الأزمات سهلت على أصحاب القرار اتخاذ خطوات حاسمة ضد المدير الفني، مؤكدين أن الحفاظ على هيبة قميص المنتخب يتطلب وقفة رادعة.

على النقيض، رأى تيار آخر أن ما حققه حسام حسن من نتائج كروية يجب أن يُقدّر، مؤكدين رفضهم القاطع لربط الحياة الأسرية والشخصية بالإدارة الفنية للمنتخب المصري.

واستشهد أصحاب هذا الرأي بمسيرة «التوأم حسن» لاعبين ثم مهمتهما مع المنتخب، واصفين إياهما بـ«أخلص وأطهر الكوادر التي خدمت الكرة المصرية»، ومرددين هتافات مثل: «يا جبل ما يهزك ريح»، «كل الدعم للعميد».

وفي ظل الغموض الذي يغلف الموقف الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري، يرى الناقد الرياضي، محمد الهليس، أن الكواليس تشير إلى أن قرار الإقالة اتخذ بالفعل لاعتبارات أخلاقية وانضباطية وليس فنية، حيث إن اتحاد الكرة يرى منصب مدرب مصر يتجاوز حدود الوظيفة الكروية، وسبق له أن حذر حسام حسن بعد بيان من المجلس الأعلى للإعلام في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي حث الاتحاد على تحمل مسؤوليته تجاه المدرب، موضحاً أن «الاتحاد انتظر من المدرب وضع حد لأزماته، لكنها تطورت حتى وصل لقرار منع حسام حسن من الظهور إعلامياً، وما قبله من تصريحات عائلية وخلافات مع لاعبين».

ويبيّن الهليس لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤشرات تذهب إلى أن رئيس اتحاد كرة القدم، هاني أبو ريدة، ينتظر التصويت الجماعي ورؤية المدير الفني للاتحاد لحسم التوقيت والموقف النهائي للمدرب.

علاقة حسام حسن بقائد «الفراعنة» محمد صلاح أثير حولها الكثير من التكهنات (الاتحاد المصري لكرة القدم)

ويوضح الناقد الرياضي أنه إذا تم اتخاذ قرار بالإقالة في المرحلة الحالية فسوف يحمل مكاسب وخسائر محتملة؛ قائلاً: «أعتقد أن المكاسب ستكون في خلق بيئة جديدة سليمة بين اللاعبين ومع العناصر التي اشتبك معها المدرب، وفك ارتباط مسمى مدرب مصر بأزمات عائلية، أما الخسائر فستكون في فقدان مدرب مصري اكتسب خبرة مونديالية مميزة، وأعاد اكتشاف المنتخب فنياً محققاً نتائج مميزة من المفترض أن تكون بداية لإنجازات كبرى».

ويرى الناقد مصطفى صابر، أن تسريب أنباء إقالة مدرب «الفراعنة» في هذا التوقيت تحديداً يثير علامات استفهام، وقد يكون انعكاساً لحالة الجدل والضغوط المحيطة بالمنتخب، أو محاولة لجس نبض الشارع الرياضي، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «في كل الأحوال، مثل هذه التسريبات لا تخدم حالة الاستقرار، والأفضل أن تكون القرارات المتعلقة بالمنتخب واضحة ورسمية بعيداً عن التكهنات».

ويتابع: «التسريبات في هذا الوقت تشير إلى قرب إقالة حسام حسن، لكن حتى هذه اللحظة الترجيحات تشير إلى استكمال مهمته مع المنتخب».

وحول تفسيره لانقسام الشارع الرياضي حول قرار إقالة حسام حسن، يوضح أن الانقسام لم يعد مرتبطاً بالنتائج الفنية فقط، بل امتد إلى طريقة إدارة حسام حسن للأزمات، خاصة ما أُثير بشأن علاقته بالقائد محمد صلاح والحارس محمد الشناوي، وهما من أهم قادة المنتخب، إلى جانب انتقال أزماته الأسرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وهو ما أثّر على صورته أمام قطاع من الجماهير.

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القادسية يقسو على الرياض بسداسية ويعزز صدارته للدوري السعودي

رايندرز سجل هاتريك في المباراة (تصوير: مشعل القدير)
رايندرز سجل هاتريك في المباراة (تصوير: مشعل القدير)
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القادسية يقسو على الرياض بسداسية ويعزز صدارته للدوري السعودي

رايندرز سجل هاتريك في المباراة (تصوير: مشعل القدير)
رايندرز سجل هاتريك في المباراة (تصوير: مشعل القدير)

قسا القادسية على مضيفه الرياض بسداسية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز الهولندي تيجاني رايندرز هدف التقدم في الدقيقة 18، ثم أضاف عبد الله آل سالم هدفاً ثانياً في الدقيقة 37، وعاد رايندرز ليضيف الثالث ويعزز تقدم القادسية في الدقيقة 56.

وأضاف الفرنسي البديل محمدو سانغاري هدفاً رابعاً للضيوف في الدقيقة 67، بعد 3 دقائق فقط من مشاركته بديلاً على حساب آل سالم.

وأوضح المكسيكي خوليان كينيونيس الهدف الخامس في الدقيقة 87، قبل أن يعزز رايندرز التقدم ويكمل السداسية في الدقيقة 89 ليكمل الانتصار العريض، ويسجل «هاتريك».

واعتلى القادسية صدارة الترتيب مؤقتاً برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، بفارق الأهداف عن النصر الوصيف وحامل اللقب، الذي لعب 11 مباراة، بينما يأتي الهلال ثالثاً بـ27 نقطة ولعب 10 مباريات فقط.

وبخسارته اليوم تجمد رصيد الرياض عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

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