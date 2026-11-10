تيدي رينر: من بساط الجودو إلى حلم الإليزيه... هل يروّض «التيدي بيل» السياسة الفرنسية؟

لم تعد حدود طموح الأسطورة الفرنسي تيدي رينر تنتهي عند حدود بساط التاتامي الذي تسيّد عليه لسنوات طويلة كأحد أعظم الرياضيين في تاريخ الألعاب الأولمبية والحديثة.

الرجل الذي لُقب بـ «تيدي بيل» لضخامته وابتسامته الودودة، يثير خلف الكواليس همسات وتحليلات تتجاوز تصنيفه الرياضي، لتضعه في خانة البديل الوطني المحتمل لقيادة فرنسا في المستقبل، متسلحاً بشعبية جارفة عابرة للأحزاب والخلفيات الإثنية.

وفي بلد يعيش مخاضاً سياسياً مستمراً ويبحث عن شخصيات توحيدية تجمع شتات الشارع، يبدو أن العملاق الأسمر يمهد لطريق فريد ينقله من حصد الذهب الأولمبي إلى خوض غمار المعركة الرئاسية، متسلحاً بكاريزما نادرة وقدرة على قيادة الجماهير.

نجم الجودو تيدي رينر يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا (أ.ف.ب)

من جزر غوادلوب إلى قمة المجد العالمي

وُلد تيدي رينر في أبريل (نيسان) من عام 1989 في بوانت-آه-بيتر بجزر غوادلوب التابعة للسيادة الفرنسية في منطقة الكاريبي، ونشأ في باريس حيث بدأت موهبته الفذة تتشكل منذ الطفولة.

يبلغ رينر من العمر 37 عاماً، ويصل طوله إلى نحو المترين وأربعة سنتيمترات، بوزن يتجاوز المائة وأربعين كيلوغراماً، وهي بنية جسدية هائلة جعلت منه كابوساً لمنافسيه في فئة الوزن الثقيل لأكثر من عقد ونصف.

ينحدر رينر من أصول كاريبية أفريقية، ويمثل الوجه المشرق لفرنسا المتعددة الثقافات، وهو النموذج الذي لطالما تفاخرت به الجمهورية في المحافل الدولية كرمز للاندماج والنجاح القادم من أقاليم ما وراء البحار.

خزائن مرصعة بالذهب وأرقام قياسية عصيَّة على الكسر

لاعب الجودو تيدي رينر (أ.ف.ب)

تتحاكى الأرقام عن مسيرة رينر الرياضية بوصفها إعجازاً حقيقياً في عالم الدفاع عن النفس، فهو يحمل في جعبته إرثاً أسطورياً يتضمن 11 بطولة عالم في الجودو، و5 ميداليات ذهبية أولمبية حققها عبر مسيرته الطويلة التي بلغت ذروتها في أولمبياد باريس، ليصبح الرياضي الأكثر تتويجاً في تاريخ هذه الرياضة.

إلى جانب هذه الألقاب العالمية والأولمبية، يمتلك رينر 5 بطولات أوروبية وسجلاً خالياً من الهزائم امتد لنحو عشر سنوات متتالية حقق خلالها أكثر من 150 انتصاراً متتالياً، وهي الأرقام التي منحت أسطورته طابعاً من الهيبة والوقار وجعلت منه بطلاً قومياً تتسابق النخب السياسية على التقاط الصور معه ونيل دعمه.

La résignation n'est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l'heure est venue de prendre ses responsabilités.⁰⁰Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027. ⁰⁰#TeddyRiner2027 #Présidentielle2027 #LaFrancequonveut pic.twitter.com/nM7rTfyTrH — Teddy Riner (@teddyriner) November 9, 2026

السياسة على الطريقة الرياضية... لماذا يطمح للإليزيه؟

الدوافع التي قد تقود تيدي رينر نحو قصر الإليزيه تنبع من حاجة فرنسا الراهنة إلى بطل شعبي يتجاوز الاستقطاب الحزبي الحاد بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي والوسط المتآكل، حسبما صرح به عبر حسابه على «إكس».

يرى المؤيدون لفكرة ترشحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن رينر يمتلك القدرة على توحيد الفرنسيين وإعادة إحياء قيم «الجمهورية والمواطنة» من منظور عملي يبتعد عن الآيديولوجيات الجامدة، مستفيداً من خبرته الإدارية وشبكته الواسعة كرجل أعمال ناجح و«سفير للنوايا الحسنة».

وأضاف في تصريحاته أن رغبته الضمنية أو تطلعاته السياسية تعتمد على فلسفة واضحة، وهي نقل قيم الانضباط، والعمل الجماعي، والتغلب على الأزمات من عالم الرياضة إلى أروقة الحكم، لتقديم نموذج قيادي جديد يعتمد على الفاعلية والقبول الشعبي الجارف.

لاعب الجودو تيدي رينر في قصر الإليزيه 5 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

تحديات البساط السياسي المليء بالأشواك

رغم الشعبية الكاسحة التي يتمتع بها رينر، فإن الانتقال من بساط الجودو إلى معترك السياسة الفرنسية المعقد ليس بالأمر الهين، فالجمهورية الخامسة اعتادت على قادة تخرجوا في المدارس الوطنية للإدارة والمعاهد السياسية المرموقة.

ويواجه مشروع رينر السياسي تساؤلات جدية حول افتقاره للخبرة التشريعية والدبلوماسية، والتعامل مع ملفات معقدة مثل الاقتصاد، والضرائب، والسياسات الخارجية، والهجرة.

ومع ذلك، فإن المراهنين على العملاق الأسمر يرون في عفوية خطابه وقربه من الطبقات العاملة والمهمشة في ضواحي المدن الكبرى سلاحاً قادراً على إسقاط أعتى السياسيين التقليديين، تماماً كما كان يفعل بخصومه على حلبات الجودو العالمية.