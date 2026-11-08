«جائزة قطر للموتو جي بي»: بيتسيكي يفوز بالسباق... ويؤجّل تتويج ماركيز بلقب العالم

فاز ماركو بيتسيكي متسابق «أبريليا» بسباق جائزة قطر الكبرى بعدما تصدره من البداية الأحد، ليحرم مارك ماركيز من حسم لقب بطولة العالم للدراجات النارية تحت الأضواء في حلبة لوسيل الدولية، بعد أن احتل متسابق «دوكاتي» المركز الثاني.

كان ماركيز بحاجة إلى الفوز بالسباق، على أن ينهي خورخي مارتين السباق خارج نطاق النقاط ليحصد لقبه الثامن في الفئة الأولى، لكن منافسه من فريق «أبريليا» احتل المركز السابع، ليستمر صراع اللقب حتى الجولة قبل الأخيرة من الموسم في البرتغال.

سباق مثير لـ«الموتو جي بي» شهدته حلبة لوسيل بالدوحة (رويترز)

ويتصدر ماركيز الترتيب بفارق 60 نقطة عن مارتين قبل جائزة البرتغال الكبرى في بورتيماو، في حين يتأخر بيتسيكي بفارق 74 نقطة.

واحتل راؤول فرنانديز، متسابق «تراكهاوس»، المركز الثالث، في حين جاء زميله في الفريق آي أوجورا في المركز الرابع. وكان بيدرو أكوستا، متسابق «كي تي إم»، في الصراع على مركز بمنصة التتويج في بداية السباق، لكن مشاكل في ضغط الإطارات أجبرته على التراجع ليحتل المركز السادس.