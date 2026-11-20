واصل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثالث عالمياً، عروضه القوية في البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس، المقامة في مدينة تورينو الإيطالية، بعدما تغلب على الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف السادس عالمياً، بنتيجة 6-4 و6-1، الجمعة، في ختام منافسات دور المجموعات.

وضرب ألكاراس موعداً مع الأميركي بن شيلتون، المصنف الرابع عالمياً، في الدور نصف النهائي، السبت.

وحقّق الإسباني البالغ 23 عاماً انتصاره الثالث توالياً في تورينو، والثاني عشر على التوالي عموماً، بعدما توّج بلقبي دورتي فيينا وباريس.

وقال ألكاراس، عقب المباراة: «التحدي الآن ليس داخل الملعب، بل خارجه. سأبذل كل ما بوسعي لتحسين حالتي البدنية والاستعداد ليوم غد (السبت). أمامي نصف يوم مهم جداً، سأقضيه مع فريقي، واختصاصي العلاج الطبيعي».

وأضاف: «سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أنني أقوم بأمور رائعة. لقد شعرت بأنني في حالة ممتازة على أرض الملعب اليوم».

ولم تظهر على ألكاراس علامات التأثر بالإصابة في العضلات الخلفية للفخذ، التي تعرض لها خلال مواجهته مع الروسي دانييل ميدفيديف، الأربعاء، رغم خوضه المباراة برباط كبير على فخذه اليسرى.

وبفضل تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات، ضمن ألكاراس الصدارة ليواجه شيلتون، وصيف المجموعة الأخرى، الذي يتدرب حالياً تحت إشراف الإسباني خوان مارتين فيريرو، المدرب السابق لألكاراس.

وستُحسم البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى المربع الذهبي مساء الجمعة، عندما يلتقي الأميركي فرانسيس تيافو مع ميدفيديف في ختام دور المجموعات.

وسيواجه الفائز منهما الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالمياً، الذي أنهى بدوره دور المجموعات بالعلامة الكاملة، محققاً 3 انتصارات في 3 مباريات.