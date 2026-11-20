أكد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، الجمعة، اتخاذ إجراءات لمنع لاعبي الفريق من تسريب أخبار التشكيلة والإصابات دون قصد، من خلال اختياراتهم في لعبة كرة القدم الافتراضية «فانتازي فوتبول».

وأشارت تقارير إلى أن أرتيتا، الذي قاد آرسنال إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، منع لاعبيه من إدراج أنفسهم أو زملائهم ضمن تشكيلاتهم الافتراضية، بعدما اختار الجناح اليوناني كريستوس تزوليس نفسه قائداً لفريقه الافتراضي قبل مواجهة ليفربول في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان تزوليس غائباً عن الملاعب منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب إصابة في العضلات الخلفية للفخذ، ليشكل اختياره نفسه في التشكيلة الافتراضية مؤشراً على جاهزيته للعودة، قبل إعلان النادي ذلك رسمياً.

وقال أرتيتا للصحافيين، الجمعة، عشية مواجهة نيوكاسل يونايتد: «كريستوس وأفراد الفريق، وحتى أطفالي، يسألونني باستمرار عن التشكيلة لأنهم يريدون معرفتها».

وأضاف: «السرية بالغة الأهمية؛ لأنها تتعلق بالثقة وبما تحاول القيام به، ويجب أن تظل هذه الأمور طي الكتمان. سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات دخلت بالفعل حيز التنفيذ، أجاب أرتيتا بالإيجاب.

وكان تشيلسي قد واجه مشكلة مماثلة الشهر الماضي، بعدما أفادت تقارير بأن حسابات في «فانتازي فوتبول» مرتبطة بموظفين في النادي استبعدت المهاجم البرازيلي جواو بيدرو من تشكيلاتها، قبل إعلان النادي رسمياً غيابه بسبب إصابة في الفخذ.