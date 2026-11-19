رفض الجمهوريون في ​مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، تشريعاً يُلزم الرئيس دونالد ترمب بإنهاء ‌الحرب ‌في ​إيران ‌أو ⁠الحصول ​على موافقة الكونغرس ⁠على استمرارها مؤيدين بذلك الرئيس بعد أسابيع من هزائمهم ⁠الساحقة في انتخابات ‌التجديد ‌النصفي، ​التي ‌تُعزى في ‌معظمها إلى استياء الأميركيين من الصراع.

وجاء التصويت بنتيجة 48 مقابل 51 بعد أن أقرّ مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون الإجراء نفسه في سبتمبر (أيلول). ورغم أن المحاولة رمزية في معظمها، فقد أجبر الديمقراطيون على إجراء تصويتات بشأن الحرب في مجلسي الكونغرس مراراً وتكراراً هذا العام في أثناء حملاتهم الانتخابية ضد الحرب.

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين من فرجينيا: «الشعب الأميركي سئم من ذلك. الشعب الأميركي سئم أيضاً من ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وأشياء أخرى ارتفعت وعاقبت الأميركيين منذ الحرب».

ورغم إقرارهم بأن أسعار الوقود المرتفعة أضرّت بهم سياسياً، جادل الجمهوريون بأن هذه التصويتات تشتيت للانتباه. وقال السيناتور الجمهوري تيم شيهي من مونتانا قبل التصويت إنه ينبغي على الولايات المتحدة «إنجاز المهمة، وحماية هذه الأمة وحماية حلفائنا».

وصوّت الجمهوريون في مجلس الشيوخ سوزان كولينز من ولاية ماين، وليزا موركوفسكي من ألاسكا، وراند بول من كنتاكي، لصالح القرار. وقد خسرت كولينز إعادة انتخابها في وقت سابق من هذا الشهر.

وصوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا مع الجمهوريين لعرقلة القرار، وكذلك فعل السيناتور توم تيليس، الجمهوري من نورث كارولينا، بعد أن انحاز إلى الديمقراطيين في تصويتات سابقة.

وعقد مجلس الشيوخ أكثر من اثني عشر تصويتاً لإنهاء الحرب، فشل معظمها. وقد أقرّ مجلس الشيوخ قراراً لإنهاء الصراع في يونيو (حزيران)، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عكسوا مسارهم بسرعة في اليوم التالي بعد أن وبّخهم ترمب خلال غداء مغلق.

ورغم أن القرار لم يكن ليُحال إلى الرئيس لتوقيعه، فإن إقراره يُقصد به أن يكون بياناً قوياً، وإن كان رمزياً، من الكونغرس وتوبيخاً للإجراءات العسكرية للإدارة.

يمنح الدستور الكونغرس سلطة إعلان الحرب، لكنه يمنح الرئيس أيضاً سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة للانخراط في بعض الإجراءات العسكرية. وقد سعى قانون سلطات الحرب، الذي أُنشئ في أعقاب صراع فيتنام، إلى وضع حد زمني أكثر تحديداً لسلطة الرئيس، بحيث يتطلب موافقة الكونغرس على الإجراءات العسكرية المستمرة بعد 60 أو 90 يوماً.