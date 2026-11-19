في احتفالية رسمية بمقر الكونغرس الأميركي، أشاد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بالإرث التاريخي للرئيس المصري الراحل أنور السادات، خلال مراسم منحه الميدالية الذهبية للكونغرس، الأربعاء، في أرفع تكريم مدني يقدمه المشرّعون الأميركيون، مشيداً بشجاعته في تجاوز عقود من الحروب والعداء بين مصر وإسرائيل، وداعياً قادة العالم اليوم إلى استلهام تجربته في اختيار السلام رغم المخاطر السياسية والشخصية.

وقال جونسون إن الميدالية الذهبية، التي يعود تاريخ منحها إلى تكريم جورج واشنطن من جانب الكونغرس، تمثل أعلى تعبير عن التقدير الذي يمكن أن يقدمه الكونغرس.

وأشار إلى أن الاحتفالية تتزامن تقريباً مع الذكرى التاسعة والأربعين لزيارة السادات التاريخية إلى إسرائيل عام 1977، حين أصبح أول رئيس دولة عربية يقوم بهذه الخطوة، رغم الانتقادات والمخاطر التي واجهها.

واستعاد جونسون خطاب السادات أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1977، حين دعا المصريين والإسرائيليين إلى الوقوف معاً «بشجاعة الأبطال» لبناء صرح عظيم للسلام، يكون منارة للأجيال المقبلة.

وأضاف أن كلمات السادات ورؤيته للتعاون والحوار لا تزالان، بعد نحو نصف قرن، مصدر إلهام للقادة، مشيراً إلى أن زيارته التاريخية مهّدت لاتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، ثم معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية التي وُقّعت في البيت الأبيض عام 1979.

وربط جونسون بين تلك المعاهدة والتحولات اللاحقة في المنطقة، بما فيها اتفاقيات أبراهام، عادَّاً أن السلام الذي أسسه السادات ظل صامداً طوال عقود، ومهّد الطريق لتوسيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن كلمة «الشجاعة» هي الأكثر تعبيراً عن إرث السادات، قائلاً إنها شجاعة تحدت عقوداً من العداء، وكسرت دائرة الحروب، وتجاوزت المظالم التاريخية سعياً إلى هدف أكبر. وأكد أن تجربة السادات تظل دليلاً على ما يمكن تحقيقه عندما يمتلك القادة الإرادة السياسية للعمل المشترك واختيار السلام.

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون يلقي كلمة خلال حفل منح السادات الميدالية الذهبية للكونغرس (إ.ب.أ)

وأشاد السيناتور الديمقراطي السابق، بن كاردين، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الذي كان من أبرز الداعمين لتكريم السادات، في كلمته بانتقال الرئيس المصري من ساحات القتال إلى صناعة السلام، واصفاً إياه بأنه قائد اختار المصالحة رغم ما تحمله من مخاطر شخصية وسياسية.

وأشار كاردين إلى أن السادات فقد شقيقه في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، لكنه لم يسمح للخسارة الشخصية بأن تدفعه إلى الانتقام، واختار بدلاً من ذلك فتح الطريق أمام السلام بين شعبين أنهكتهما الحروب. ورأى أن زيارته للقدس عام 1977 ومفاوضات كامب ديفيد جسّدتا شجاعة استثنائية، مشيراً إلى أنه دفع حياته ثمناً لمبادئه. واستحضر العبارة التي أراد السادات أن تُكتب على قبره: «عاش من أجل السلام ومات من أجل المبادئ».

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون يقدم الميدالية الذهبية لجمال السادات نجل الرئيس المصري الراحل أنور السادات (أ.ف.ب)

ووصف النائب الجمهوري، داريل عيسى، الرئيس المصري الراحل بأنه قائد صاحب رؤية استطاع تحويل فكرة السلام واقعاً، رغم المعارضة التي واجهها. وأكد أن معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية أصبحت إحدى ركائز التحالفات والشراكات الأميركية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومناقشتهما مستقبل جهود السلام في المنطقة.

مصر وأميركا والاستقرار الإقليمي

وفي كلمته باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري، أكد عبد العاطي أن تكريم السادات يعكس إدراكاً أميركياً لأهمية الشجاعة السياسية في صنع السلام، مشدداً على أن مصر ستظل شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة وقوة رئيسية للاستقرار الإقليمي.

وربط وزير الخارجية المصري بين إرث السادات والتحديات الراهنة في غزة، مؤكداً أن تحقيق سلام دائم يتطلب مساراً سياسياً يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وكرامة. وجدَّد رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين، وتمسكها بحقهم في البقاء على أرضهم وإعادة إعمار مجتمعاتهم. وأشار عبد العاطي إلى الجهود المصرية بالتعاون مع إدارة الرئيس دونالد ترمب والشركاء الإقليميين لإنهاء الحرب، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يكتمل دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

أما جمال السادات، الذي تسلم الميدالية باسم عائلته، فاستعاد الجوانب الإنسانية من شخصية والده، ودور والدته جيهان السادات في دعمه خلال رحلة السلام، رغم إدراكها المخاطر التي أحاطت بقراراته. وأعرب عن امتنان عائلة السادات للرئيس السيسي، مشيداً بدوره في جهود التفاوض واحتواء النزاعات، وبقناعته بأن تعايش الشعوب في سلام أفضل من استمرار الحروب. كما وجّه الشكر إلى أعضاء الكونغرس الذين دعموا تشريع التكريم، وإلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي وقّع التشريع عام 2018.

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون يقدم ميدالية الكونغرس الذهبية تكريماً للسادات لنجله جمال السادات (إلى اليسار) ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ب)

وتعود جهود التكريم إلى عام 2017، عندما بدأت تحركات داخل الكونغرس، كان كاردين من أبرز المشاركين فيها، لإقرار تشريع يمنح السادات الميدالية الذهبية. وفي أغسطس (آب) 2018، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون، قبل أن يوقّعه الرئيس دونالد ترمب في 13 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه؛ تقديراً لإنجازات السادات ومساهماته في تحقيق السلام. ونص التشريع على أن تتولى وزارة الخزانة الأميركية تصميم الميدالية وسكّها، وأن تُسلّم إلى أرملة السادات، جيهان السادات، أو أقرب أفراد أسرته. ورغم الكشف عن تصميم الميدالية في دار سك العملة الأميركية في سبتمبر (أيلول) 2019، فقد تأخرت مراسم تسليمها رسمياً، قبل أن يتسلمها جمال السادات خلال احتفالية الأربعاء.

موسيقى عبد الوهاب

وأضفت فرقة مشاة البحرية الأميركية، المعروفة باسم «The President's Own»، طابعاً مصرياً على المراسم بعزف مقطوعة «ليلة حب» للموسيقار محمد عبد الوهاب، التي اشتهرت بصوت أم كلثوم، في لفتة جمعت بين التكريم السياسي والتراث الثقافي المصري داخل قاعة التماثيل بمبنى الكابيتول.

وكان الرئيس السيسي قد أعرب عن بالغ تقديره للكونغرس الأميركي، مؤكداً عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أن تكريم السادات يجسّد قيمة السلام وإمكانية تحقيقه متى توافرت الإرادة السياسية والشجاعة في اتخاذ القرار، داعياً إلى استحضار روح السلام في مواجهة الصراعات الراهنة.

وامتدت الاحتفالات إلى مقر السفارة المصرية في واشنطن، حيث أقام السفير محمد حمدي الملا حفل استقبال بالمناسبة، حضره وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، والدكتور حسام بدراوي، ورجل الأعمال شفيق جبر، إلى جانب عدد من أعضاء الكونغرس وممثلي السلك الدبلوماسي المصري والأميركي والعربي وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

وعكست مراسم التكريم والاحتفال بالسفارة استمرار المكانة التي يحتلها السادات في العلاقات المصرية - الأميركية، في حين حملت كلمات المشاركين رسالة تتجاوز استعادة الماضي، مفادها أن الشجاعة السياسية التي صنعت السلام قبل نحو نصف قرن تظل مطلوبة اليوم لإنهاء النزاعات التي تهدد استقرار الشرق الأوسط.