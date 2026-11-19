عكست مجريات ونتائج القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين أولويات الأطراف في أول لقاء من نوعه استضافته مدينة شنجن الصينية، واستمر لتسعين دقيقة. وخرج الزعماء بعد القمة التي وصفت بأنها «تاريخية» ببيان ختامي وجيز حدد نقاط التلاقي، وتجنب الإشارة إلى عناصر خلافية.

وغاب ملف أوكرانيا عن الوثيقة الختامية للقمة، لكنه كان حاضراً في اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب قبل انعقاد القمة الثلاثية، وأكد الكرملين أن الطرفين بحثا مواجهة «العراقيل» التي تعترض جهود التسوية، من دون الإشارة مباشرة إلى مواقف أوروبا، وأوكرانيا.

ترمب يتحدث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد التقاط الصورة التذكارية (إ.ب.أ)

ولم تحمل مجريات القمة جديداً، أو خروجاً عن التوقعات التي سبقتها. وكان لافتاً أن الدبلوماسية الصينية تعمدت أن يجتمع الزعماء الثلاثة على طاولة مستديرة، في مشهد رمزي قالت الصحافة الحكومية الروسية إنه يعكس تساوي «قادة الدول العظمى وهم يبحثون مستقبل العالم».

وسحبت القمة الثلاثية الأضواء من الحدث الذي اجتمع القادة على هامشه، وهو منتدى التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). وبدا في مستهلها أن الزعماء الثلاثة حددوا أولوياتهم في المناقشات، واستغرقت الكلمات الافتتاحية للزعماء عشر دقائق، وشكلت الجانب المعلن من اللقاء قبل أن تستمر أعمال القمة خلف أبواب مغلقة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنجن الصينية (أ.ب)

مجريات القمة

وافتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ القمة بتأكيد «الأهمية القصوى للقاء الأول من نوعه في التاريخ»، وعده «حدثاً ذا أهمية بالغة، وغير مسبوقة». وأكد على أنه «عندما تتفق القوى الكبرى يسود السلام في العالم، وعندما تتصارع تسود الفوضى». وقال الزعيم الصيني إن «على الصين وروسيا والولايات المتحدة أن تتعاون في حل المشكلات العالمية، وأن تعمل معاً على ضمان السلام والاستقرار في العالم بأسره».

وفي إشارة إلى ملف التسلح النووي الذي كان واحداً من المحاور الأساسية للاجتماع، أكد شي ضرورة حظر الأسلحة النووية بالكامل، وتدميرها. وكان لافتاً، خلافاً لحديث الرئيسين الأميركي والروسي بعد ذلك، أن شي تجنب التطرق إلى الملف الأوكراني، في انسجام مع مواقف سابقة له أعلن فيها رفض مناقشة هذا الملف بغياب الأطراف المعنية الأخرى، وخصوصاً أوروبا.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنجن بمقاطعة غوانغدونغ في الصين (أ.ب)

بدوره استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمته الافتتاحية بالإعراب عن الامتنان للصين على «تنظيم هذا الاجتماع التاريخي الأول من نوعه».

وأكد أن البلدان الثلاثة يمكنها المساهمة في تعزيز الاستقرار العالمي إذا ما تعاونت بشكل بناء. وشدد بوتين على أن «ما يوحد دولنا ليس فقط صفة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، بل المسؤولية المشتركة عن حفظ السلم والأمن الدوليين».

وقال إن مصالح موسكو وبكين وواشنطن تتقاطع في تسوية النزاعات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، مضيفاً أن الأطراف الثلاثة «تشترك في مواجهة تهديدات العصر، كالإرهاب الدولي، والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

وأكد ثقته في أن شعوب روسيا والصين وأميركا قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار عالمياً، عبر شراكة بناءة تقوم على الاحترام المتبادل، والمساواة، وتوازن المصالح.

وبدأ الرئيس دونالد ترمب حديثه بالإشادة بالقيادة الصينية، وتنظيم اللقاء، وقال: «نحن نصنع التاريخ، ولدينا الكثير لنناقشه، وقد ناقشنا الكثير بالفعل».

واستغل المناسبة لمهاجمة سلفه مجدداً، وقال إن القادة السابقين لم يبذلوا جهداً للانفتاح على الحوار. وأعلن رغبته في مناقشة القضايا التي تهم العالم، ملاحظاً المسؤولية الخاصة التي يتحملها قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا عن الحفاظ على الحوار بشأن القضايا «التي تمس الكوكب بأكمله».

وتطرق سريعاً إلى الموضوع الأوكراني، مؤكداً ضرورة مناقشته، وزاد أن «الحوار مهم، والسلام لم يتحقق يوماً بالامتناع عن المفاوضات». كما تطرق إلى الملف الإيراني، مؤكداً أن بلاده «لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ويصعب على الدول التخلص من الأسلحة النووية بعد حصولها عليها». وأكد ترمب أن اللقاء الثلاثي «يوفر فرصاً جديدة لحل مجموعة من القضايا بالغة الأهمية».

الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع ثلاثي في ​​فيلا كيلين وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنجن بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين (أ.ف.ب)

كما هاجم محكمة الجنايات الدولية، وقال إنه «من المهم حماية سيادة دولنا من المنظمات العالمية التي خرجت عن السيطرة». وكان لافتاً أن هذا الموضوع الذي تتطابق فيه مواقف روسيا والولايات المتحدة والصين انعكس في بنود البيان الختامي.

البيان الختامي

وعكست صياغة البيان التي تم التوافق بشأنها، بعد مناقشات استمرت خلال اليومين الماضيين، درجة التلاقي بين القوى الثلاثة، وجاءت لهجته محايدة في بعض العناصر، كما تجنب الإشارة إلى ملفات خلافية مباشرة. كما غاب الملف الأوكراني نهائياً عن البيان.

ونشر الكرملين النص الكامل للوثيقة، وجاء فيها أن «الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب أكدوا في ختام قمتهم في الصين اليوم التزام بلدانهم بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، والأمن الدولي».

ترمب وشي قبل قمة ثلاثية تاريخية مع نظيرهما الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

وأكد أن «روسيا والصين والولايات المتحدة ستجري حواراً للحد من المخاطر النووية، ومنع الانتشار النووي». وأكد القادة أنه «لا منتصر في الحرب النووية، ويجب ألا تندلع أبداً». وشددوا على التزامهم الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، والأمن الدولي.

وأكد القادة أهمية استقرار إمدادات الطاقة. وأعلنوا في بيانهم أن روسيا والصين والولايات المتحدة تخطط لزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة لصالح جميع الدول. كما اتفق القادة وفقاً للبيان على أنه «لا ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة إساءة استخدام ولايتها القضائية».

وأقر قادة روسيا والصين والولايات المتحدة أهمية احترام حصانة المسؤولين الحكوميين. وأعرب بوتين وشي جينبينغ وترمب عن التزامهم بإصلاح الأمم المتحدة، لكي تتمكن من الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات العالمية. وتبادل القادة وفقاً للوثيقة «وجهات النظر حول الوضع الدولي الراهن، وأعربوا عن التزامهم بالاستقرار الاستراتيجي، والأمن الدولي».

ووصف بوتين في مؤتمر صحافي أعقب القمة اللقاء بأنه «صفحة جديدة في تاريخ الدبلوماسية». وقال إنه ناقش مع الزعيمين إمكانية إصلاح الأمم المتحدة، ومنع انتشار الأسلحة النووية، وقضايا الأمن الدولي بمعناها الواسع. كما تم خلال الاجتماع بحث قضايا ضمان حرية الملاحة، ووصف النقاش بأنه كان «صريحاً، وشفافاً، ومفيداً».

الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع ثلاثي في ​​فيلا كيلين وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنجن بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين (رويترز)

وزاد أن الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة معقد، ويتضمن العديد من آليات التوازن، وأدوات الحفاظ على ميزان القوى السياسية، لكنه أعرب عن ثقته في أن ترمب «يسعى بصدق لحل نزاع أوكرانيا، ولإحياء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة».

وأكد بوتين أن «هناك تفاهماً متبادلاً، وليس من السهل إبرام اتفاقيات نهائية في العلاقات مع الولايات المتحدة، لكن موقف إدارة ترمب يبعث على التفاؤل».

ورأى أن «الأفضل في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وجود اتفاقيات يصعب تنفيذها من عدم وجود اتفاقيات أصلاً». وتطرق إلى إصلاح الأمم المتحدة، وقال إن عليها أن تعمل وفقاً للواقع العالمي. وأكد أنه «من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية تتجاوز مسؤولياتها». وأكد أنه «لم يتوقع أحد تقريباً حرية تبادل الآراء خلال الاجتماع الثلاثي، لكن شي جينبينغ نجح في تهيئة الأجواء لذلك».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة جماعية قبيل عقد اجتماع ثلاثي على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ - أبيك» بمقر الإقامة «كيلين غواندونغ» الحكومي بمدينة شنجن الصينية (إ.ب.أ)

وفي إشارة إلى مستوى التقارب مع واشنطن في الملف الأوكراني، قال بوتين إنه «خلال اجتماعي مع ترمب استذكرنا انقلاب كييف باعتباره أصل النزاع في أوكرانيا».

ورأى أن «مطالب روسيا إنشاء نظام أمني أوروبي أمر قانوني» مضيفاً أن بلاده مستعدة لخوض نقاشات في هذا الأمر. لكنه هاجم في الوقت ذاته أوكرانيا، وأوروبا، وقال إنهما «ليستا مستعدتين بعد للتوصل إلى حل وسط للنزاع»، مؤكداً أن بلاده وافقت على الحل الوسط الذي اقترحته الولايات المتحدة في أوكرانيا، لكن «سلطات كييف لا تريد وقف القتال، لأنها ستضطر عندئذ إلى إجراء الانتخابات».

بوتين وترمب

وسبق القمة الثلاثية اجتماعات ثنائية للقادة. وعقد الرئيسان الروسي والأميركي اجتماعاً استمر نحو أربعين دقيقة، وجرى خلف أبواب مغلقة. وقال ترمب في مستهله إنه يتطلع بشغف إلى محادثة مثمرة، مؤكداً أن علاقته مع بوتين «ممتازة»، وممتدة لسنوات. وأعرب عن ثقته في أن لقاءه ببوتين قد يثمر عن «الكثير من الأمور الرائعة»، مشيراً إلى أن العلاقات الجيدة الممتدة لسنوات مع الرئيس الروسي قد تحقق نتائج إيجابية.

وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.

صورة جماعية للمشاركين في قمة «تحالف الراغبين» في برلين الخميس (رويترز)

وعن الجانب الأميركي شارك وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت. وأكد دميترييف بعد الاجتماع أن الرئيسين يتجهان نحو تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، رغم محاولات تعطيل مساعيهما.

وقال إن الحوار بين الزعيمين «مهم للغاية»، وهما عازمان على التوصل إلى حل سلمي لنزاع أوكرانيا. وأضاف أن أطرافاً أوروبية تحاول عرقلة هذا الحوار، وأن جهات عدة تسعى للحيلولة دون استمراره، فيما العالم بأسره يتابع هذا الحوار. وأكد أن التواصل بين الرئيسين مهم لتطوير العلاقات بين البلدين، وتسوية النزاع في أوكرانيا، وتطوير العلاقات الروسية - الأميركية، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.