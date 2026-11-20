على حد تعبير المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فإن الفرص المتاحة لتدريب فريق مانشستر يونايتد تبدو نادرة. وبالنسبة له، ربما. لكن في الواقع، كان منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد متاحاً بشكل متكرر خلال أكثر من عقد من التراجع، حيث فشل مدرب تلو الآخر في إعادة الأيام الخوالي للنادي الذي يمتلك 20 لقباً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعدّ بوكيتينو ثامن مدير فني دائم يتولى المهمة منذ اعتزال أسطورة النادي سير أليكس فيرغسون ورحيله عن مانشستر يونايتد في عام 2013. ويتولى بوكيتينو قيادة الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» في واحدة من أحلك فتراته منذ ذلك الحين؛ إذ يقبع الفريق في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أسوأ بداية له منذ 40 عاماً. ويمتلك مانشستر يونايتد 8 نقاط حالياً، بعدما حقق فوزاً وحيداً مقابل 5 تعادلات و4 هزائم، خلال مبارياته العشر الأولى هذا الموسم في المسابقة العريقة، ليوجد في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

لذا، عندما صرح، هذا الأسبوع، بأنه سيغير حظوظ فريقه الجديد، فقد كان ذلك بمثابة خبر سار للجماهير التي سئمت العيش في ظل أندية مثل مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتشيلسي. وفي الوقت ذاته، قوبل هذا التصريح بشيء من الحذر والتشكيك، نظراً لسلسلة الإخفاقات التي عانى منها النادي على مدى سنوات طويلة. وعندما أشار داماركوس بيسلي، المحلل في شبكة «تي إن تي» التلفزيونية، إلى أن «مانشستر أصبحت زرقاء، وستظل دائماً زرقاء»، في إشارة إلى هيمنة مانشستر سيتي مؤخراً، جاء رد بوكيتينو متحدياً. وقال بوكيتينو: «مستحيل. سترون بأنفسكم. امنحوني الوقت، وسيتغير كل ذلك».

لكن الوقت ليس دائماً رفاهية متاحة لمدربي مانشستر يونايتد، فقد أُقيل مايكل كاريك الأسبوع الماضي، بعد أقل من 6 أشهر على توقيعه عقداً جديداً مع إدارة النادي لمدة عامين. ودفع كاريك ثمن سلسلة من النتائج المخيبة، مما جعل واحداً من أعرق الأندية في العالم يواجه خطر الانزلاق نحو معركة تفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب). أما سلفه، البرتغالي روبن أموريم، فقد استمر في منصبه مديراً فنياً لمانشستر يونايتد لمدة 14 شهراً، فيما أُقيل ديفيد مويز، الذي تولى المهمة الصعبة بخلافة فيرغسون، بعد 11 شهراً فقط من عقده الذي كان يمتد لـ6 سنوات، وذلك في عام 2014.

تسببت نتائج مانشستر سيتي الهزيلة خلال الفترة الأخيرة في تراجعه إلى المركز الثالث (رويترز)

وبناء على ذلك، ربما لا يكون الوقت في صالح بوكيتينو، خصوصاً أنه يواجه تحدياً شاقاً في مباراته الأولى؛ إذ يحل فريقه ضيفاً على الغريم اللدود ليفربول، الأحد. وبالتأكيد، ليس هذا هو الخصم المثالي لمدرب يحتاج لبداية قوية في مسيرته مع الفريق. وكم تود جماهير ملعب «أنفيلد» أن تلحق به أول هزيمة لمدرب يونايتد الجديد، ونظراً لوصول بوكيتينو إلى مانشستر الأربعاء فقط، فقد أتيحت له فرصة ضئيلة لنقل أفكاره إلى اللاعبين الذين تولى قيادتهم مؤخراً. وأقصى ما يمكن أن يأمله يونايتد هو ما يعرف بـ«دفعة المدرب الجديد»؛ أي أن يؤدي تغيير المدير الفني لتحسن مؤقت على الأقل، ويدفع اللاعبين، الذين ظهروا بمستوى باهت للغاية هذا الموسم، لتقديم أداء أفضل.

وسبق أن نجح هذا الأمر بالفعل مع كاريك عندما تولى المهمة بشكل مؤقت في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ إذ قاد الفريق في مباراته الأولى إلى الانتصار على مانشستر سيتي بنتيجة 2 - صفر، وفي الثانية الفوز على آرسنال، الذي توج باللقب لاحقاً، بنتيجة 3 - 2. وأسهمت تلك النتائج بشكل كبير في حصول كاريك على عقد طويل الأمد، وشكلت حجر الأساس لمسيرة يونايتد، التي انتهت باحتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبالتأكيد، يتمنى بوكيتينو انطلاقة قوية مماثلة، لكن المصير الذي انتهى إليه كاريك يجب أن يكون بمثابة تحذير بأن الصبر والوقت في يونايتد لهما حدود. وتعدّ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد أشد المنافسات حدة في كرة القدم الإنجليزية، وهي مواجهة تستحق المتابعة دائماً، فكيف إذا تزامنت مع وجود مدرب جديد على رأس الفريق؟ ويوجد ليفربول في المركز الرابع حالياً في ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، عقب تحقيقه 5 انتصارات مقابل 3 تعادلات وخسارتين خلال مشواره في البطولة هذا الموسم.

وبخلاف بوكيتينو، ستكون الأضواء مسلطة خلال اللقاء، على الألماني الدولي فلوريان فيرتز، الذي قدم أداء لافتاً خلال فترة التوقف الدولي، حيث سجل 3 أهداف في مباراتين مع منتخب بلاده. كما كان فيرتز حاضراً أيضاً في قائمة المسجلين خلال فوز ليفربول 3 - 1 على كريستال بالاس، قبل فترة التوقف الأخيرة. وبعد بداية غير مستقرة في البطولة، يأمل ليفربول في أن يكون نجم خط الوسط قد بدأ أخيراً في التأقلم مع الفريق الأحمر وإثبات قدراته. ويسابق ليفربول الزمن من أجل لحاق الهولندي فيرجيل فان دايك بتشكيلة الفريق في المباراة، بعدما غاب عن قائمة المنتخب البرتقالي، بسبب ما وصف بأنه «مشكلة بدنية».

من ناحية أخرى، يستضيف مانشستر سيتي، الذي تلقى 3 هزائم متتالية في البطولة، فريق فولهام، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، السبت. ولا بديل أمام فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، إذا أراد الحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب، الذي فقده في الموسمين الأخيرين، وعدم الابتعاد مبكراً عن هذا الصراع. وتسببت نتائج مانشستر سيتي الهزيلة في الفترة الأخيرة، في تراجعه إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف آرسنال، الذي يتربع على القمة، فيما يبتعد بفارق نقطة واحدة خلف برايتون، صاحب المركز الثاني. والمثير أن مانشستر سيتي حقق انطلاقة مثالية في البطولة هذا الموسم، عقب فوزه في لقاءاته السبعة الأولى، لكنه انهار بشكل مفاجئ ليخسر أمام كل من أستون فيلا وبرايتون ونوتنغهام فورست.

إيراولا يتطلع لمواصلة انطلاقة ليفربول (أ.ف.ب)

في المقابل، يخرج آرسنال لملاقاة نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، والذي يأمل في الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة لطريق الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره. ومنذ خسارته القاسية صفر - 3 أمام مضيفه برايتون في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، لم يعرف آرسنال سوى لغة الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، حيث تغلب على ليدز يونايتد ونوتنغهام فورست وإيفرتون وليفربول وهال سيتي.

وأكّد المدرب الإسباني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، أن المدافع الفرنسي وليام صليبا بات جاهزاً للعودة، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، في حين يستمر ابتعاد بوكايو ساكا لنحو شهر إضافي. ولم يشارك قلب الدفاع صليبا الذي كان يعاني من مشكلة في الظهر، منذ خسارة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم أمام إسبانيا التي توجت لاحقاً باللقب في يوليو (تموز). وأوضح المدرب الإسباني للصحافيين أن ساكا يحرز تقدماً جيداً، لكنه سيبقى على الأرجح خارج المنافسات لـ4 أسابيع أخرى. وكان جناح إنجلترا قد استبدل مبكراً خلال تعادل «المدفعجية» مع بايرن ميونيخ الألماني 2 - 2 في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن دوري أبطال أوروبا بعد تعرضه لإصابة في الفخذ.

بوكيتينو يبدأ حقبته مع مانشستر يونايتد باختبار صعب في أنفيلد (أ.ب)

وتشهد المرحلة العديد من اللقاءات المهمة الأخرى، حيث يلعب تشيلسي، صاحب المركز الخامس بـ16 نقطة مع ضيفه ليدز يونايتد، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة، السبت. من جانبه، يطمح برايتون لمواصلة وجوده مع الكبار، الأحد، حينما يلاقي مضيفه هال سيتي، صاحب المركز الثالث عشر، الذي لم يحقق أي انتصار في البطولة منذ فوزه 1 - صفر على مضيفه كوفنتري سيتي، في 28 أغسطس (آب) الماضي. وخلال مسيرته في البطولة، حقق برايتون 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد وخسارتين، تحت قيادة مديره الفني الألماني فابيان هورزيلر.

كما يلتقي أستون فيلا، الذي ربما يفقد خدمات نجمه السويسري يوهان مانزامبي، بسبب إصابته في ربلة الساق، مع ضيفه سندرلاند، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) في اليوم ذاته.

ويرغب أستون فيلا في استعادة اتزانه مرة أخرى، عقب تعادله في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة، وهو ما جعله يتراجع إلى المركز العاشر برصيد 13 نقطة. ويواجه توتنهام هوتسبير ضيفه إيبسويتش تاون، ويلتقي كوفنتري سيتي مع كريستال بالاس، وبورنموث مع نوتنغهام فورست، في اليوم نفسه، بينما تختتم مباريات المرحلة بلقاء برنتفورد مع ضيفه إيفرتون، يوم الاثنين المقبل.