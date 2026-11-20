تشيلسي يسعى لاستعادة توازنه أمام ليدز وسط أزمة الإصاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343690-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B2-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
تشيلسي يسعى لاستعادة توازنه أمام ليدز وسط أزمة الإصابات
الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (رويترز)
أكد الإسباني تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، استمرار غياب جواو بيدرو وماكسنس لاكروا وريس جيمس عن صفوف الفريق، عندما يستضيف ليدز يونايتد، السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضِمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى جانب غياب جوريل هاتو وجيمي جيتنز.
وفي ظل تأثير الإصابات على انطلاقة تشيلسي، هذا الموسم، شدد ألونسو على ضرورة تقاسم لاعبي الفريق مسؤولية تسجيل الأهداف لتعويض غياب المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.
وقال ألونسو، خلال مؤتمر صحافي: «ليس المهاجمون وحدهم من يستطيعون التسجيل. يمكننا التسجيل من الكرات الثابتة، وعن طريق المدافعين ولاعبي الوسط، وبالتأكيد يتطلب الأمر عملاً جماعياً».
ويدخل تشيلسي المواجهة سعياً لاستعادة توازنه بعدما تعرّض لهزيمتين في مبارياته الثلاث الأخيرة، في حين تُشكل عودة الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، ولاعب الوسط الإكوادوري موزيس كايسيدو، دفعة معنوية وفنية مهمة للفريق.
نفى الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، أن تكون القضية المتعلقة بالمخالفات المالية للنادي وراء تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.
«الشرق الأوسط» (لندن)
ماريسكا: لاعبو السيتي لا يتأثرون بـ«الضجيج» المحيط بالناديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343723-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A
ماريسكا: لاعبو السيتي لا يتأثرون بـ«الضجيج» المحيط بالنادي
ماريسكا استبعد أن تكون القضية قد أثّرت على الحالة الذهنية للاعبيه (نادي مانشستر سيتي)
أكد الإيطالي إنزو ماريسكا أن لاعبي مانشستر سيتي لا يشغلون بالهم بالجدل الدائر حول قضية المخالفات المالية التي تلاحق النادي، مشدداً على أن تركيز الفريق ينصبّ على وضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية واستعادة نغمة الانتصارات.
وكان سيتي قد استهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بصورة مثالية، محققاً الفوز في مبارياته السبع الأولى، قبل أن يتلقى ثلاث هزائم متتالية، ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق ست نقاط عن المتصدر آرسنال.
ولا يزال النادي، المتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عشر مرات، ينتظر صدور القرار النهائي بشأن العقوبات المحتملة على خلفية إدانته بارتكاب أكثر من 100 مخالفة للوائح المالية الخاصة بالدوري الممتاز. وفي المقابل، يواصل سيتي نفي ارتكاب أي مخالفات، بعدما استأنف الحكم الصادر بحقه.
لكن ماريسكا استبعد أن تكون هذه القضية قد أثّرت على الحالة الذهنية للاعبيه، وذلك قبل مواجهة فولهام، السبت، على «ملعب الاتحاد».
وقال المدرب الإيطالي: «لا أعتقد أن اللاعبين يفكرون كثيراً في هذه المسألة. وإذا أردنا ربط الضجيج المحيط بالنادي بالهزائم، فعلينا أن نتذكر مباراة أستون فيلا خارج أرضنا، حيث أُتيحت لنا فرص عديدة للتسجيل، وكذلك مواجهة برايتون على ملعبنا، التي كان فيها حارس المرمى أفضل لاعب في المباراة».
وأضاف: «أما في مباراة نوتنغهام فورست (التي خسرناها 1-3)، فقد سنحت لإرلينغ (هالاند) فرصة إدراك التعادل 2-2. لذلك، لا أعتقد أن اللاعبين منشغلون بهذا الضجيج».
وأقرّ ماريسكا بضرورة تحسين أداء فريقه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن سيتي لم يكن يقدم مستويات مثالية حتى خلال فترة انتصاراته.
وأوضح قائلاً: «بشكل عام، نحن نسيطر على مجريات اللعب في معظم الأوقات. لكن هناك لحظات نفقد فيها السيطرة، وعندها يتعيّن علينا فهم الأسباب والعمل على معالجة الأخطاء وتقديم أداء أفضل».
وأشار المدرب السابق لتشيلسي الذي تولى قيادة سيتي خلفاً للإسباني بيب غوارديولا خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى أن الفترة التي قضاها مع الفريق لا تزال قصيرة، مؤكداً أن مشروعه مع النادي يقوم على رؤية طويلة الأمد.
وقال في هذا السياق: «ربما ننسى قليلاً الفترة التي قضيناها معاً. فنحن لم نعمل معاً لفترة طويلة، ولهذا أستطيع أن أرى بوضوح أن العمل الذي نقوم به يومياً بدأ يُؤتي ثماره».
وتابع: «هذا أمر إيجابي ويمنحني شعوراً رائعاً. كما أن العمل الذي نقوم به يساعد اللاعبين على تطوير مستواهم، ويُسهم في جعل الفريق أكثر قوة وتماسكاً. بالنسبة إليّ، نحن لا نزال في بداية مشروع طويل الأمد».
ويستمد سيتي بعض التفاؤل من سجله اللافت أمام فولهام، إذ حقّق الفوز في آخر 20 مواجهة بين الفريقين في مختلف المسابقات.
وعلّق ماريسكا على هذا الرقم قائلاً: «لم أكن أعلم أن سلسلة الانتصارات بلغت 20 مباراة، وآمل أن نرفعها إلى 21. إنها سلسلة طويلة، ونتمنى أن نواصل تحقيق الانتصارات أمامهم».
إنتر ميلان يخوض اختباراً صعباً في ضيافة أتالانتاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343720-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7
لاعبو إنتر ميلان وفرحة الفوز على كومو مفاجأة الموسم في المرحلة الماضية (إ.ب.أ)
يسعى لاتسيو المتصدر إلى العودة إلى سكة الانتصارات عندما يستضيف ليتشي، السبت، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وكانت الكرة الإيطالية قد تلقت خبراً سيئاً بعد خروج المنتخب من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب احتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، لكنه كان قد حقق فوزاً مهماً على فرنسا 3 - 1 في الجولة قبل الأخيرة، قبل أن يخسر 1 - 4 أمام بلجيكا في الجولة الأخيرة. وتعود البطولة وسط صراع محتدم ومشتعل على قمة جدول الترتيب لا يفصل فيه بين المتصدر وصاحب المركز الثالث سوى نقطتين فقط.
ويمني فريق العاصمة، المتصدر برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام إنتر حامل اللقب ونقطتين أمام جاره روما الثالث، النفس بألا تؤثر فترة التوقف الدولية على زخمه، قبل مواجهة ليتشي الذي يمر بفترة تراجع في النتائج. وحقق لاتسيو 9 انتصارات وتعادلين في أول 11 مباراة له في الدوري هذا الموسم، وهو واحد من 4 أندية فقط لم تتعرض لأي هزيمة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى قبل انطلاق هذه المرحلة. ويستند تألق لاتسيو إلى صلابته الدفاعية؛ إذ لم تستقبل شباكه سوى 9 أهداف، وهو أفضل سجل دفاعي في الدوري هذا الموسم. ويأمل النادي في العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله مع مضيفه نابولي 1 - 1 قبل فترة التوقف. كما يعول رجال المدرب جينارو غاتوزو على سجلهم الرائع على ملعبهم «الأولمبيكو»، بعدما حققوا 5 انتصارات في آخر 6 مباريات في الدوري (تعادل واحد).
في المقابل، استغل ليتشي فترة التوقف لمحاولة فهم أسباب تراجع نتائجه، بعدما دخلها على وقع 3 هزائم متتالية قبل تعادله مع تورينو 1 - 1 في المرحلة الحادية عشرة. ولم يعرف فريق المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو طعم التعادل في مبارياته الـ14 السابقة بجميع المسابقات (6 انتصارات و8 هزائم)، لذا فإن الخروج بنقطة من هذه المباراة سيعد نتيجة إيجابية، خصوصاً أنه يحتل المركز الرابع عشر بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط. وسيكون على دي فرانشيسكو إيجاد الكلمات المناسبة لتحفيز لاعبيه؛ إذ لم يحقق ليتشي سوى فوز واحد في آخر 5 مباريات خارج أرضه (تعادل واحد و3 هزائم)، كما أن سجله الشخصي أمام لاتسيو خلال آخر 10 مواجهات بصفته مدرباً، يخلو من أي انتصار (تعادلان و8 هزائم).
ويملك روما فرصة انتزاع المركز الثاني من إنتر ولو مؤقتاً عندما يحل ضيفاً على بارما، السبت. وسمحت سلسلة من 3 انتصارات متتالية في الدوري لروما، سجل خلالها 12 هدفاً، بتقليص الفارق إلى نقطتين عن جاره لاتسيو، ما أبقى آمال جماهيره قائمة بإحراز أول لقب دوري منذ 25 عاماً. وتعزز هذه الطموحات حقيقة أن روما لم يسبق له أن سجل هذا العدد من الأهداف في أول 11 مباراة من موسم في الدوري، بعدما بلغ رصيده 31 هدفاً.
إنتر لمواصلة الصحوة
يخوض إنتر، حامل اللقب، اختباراً لا يخلو من صعوبة، الأحد، في ضيافة جاره أتالانتا الثاني عشر. وسيحاول رجال المدرب الروماني كريستيان كيفو استثمار فوزهم على كومو، مفاجأة الموسم، بثنائية نظيفة ومواصلة الصحوة بتحقيق الفوز الثاني على التوالي منذ خسارتهم أمام جاره ميلان التي أزاحتهم عن الصدارة. لكن المهمة لن تكون سهلة أمام أتالانتا الذي يسعى إلى استعادة مستواه في المواسم السابقة، خصوصاً أنه سيدخل مواجهة الأحد بمعنويات عالية عقب إيقافه سلسلة من 4 مباريات دون انتصار (تعادلان وخسارتان) بفوز على مونتسا 1 - 0 في المرحلة الحادية عشرة.
ويلتقي نابولي مع ضيفه تورينو وبينهما فارق لا يتجاوز نقطة واحدة قبل انطلاق هذه المرحلة، وهي حالة لم تحدث سوى مرة واحدة منذ بداية موسم 1994 - 1995. ويبحث الفريقان عن استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة متطابقة من 3 مباريات متتالية من دون فوز في مختلف المسابقات (تعادل واحد وهزيمتان). وتعادل نابولي 1 - 1 مع لاتسيو قبل فترة التوقف الدولي، لكنه يدخل هذه الجولة متأخراً بفارق 9 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى. وسجل نابولي رقماً سلبياً غير مسبوق في عهد مالكه أوريليو دي لورينتيس، بعدما اكتفى بـ5 انتصارات فقط في أول 15 مباراة رسمية هذا الموسم (3 تعادلات و7 هزائم). وهذه المرة الأولى التي يحقق فيها هذا العدد الهزيل من الانتصارات في هذه المرحلة من الموسم منذ استحواذ دي لورينتيس على النادي.
وجاء اثنان من تعادلاته الثلاثة في آخر مباراتين على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، لذلك سيسعى رجال ماسيميليانو أليغري إلى العودة إلى الفوز، خصوصاً أن نابولي لم يتعادل في 3 مباريات متتالية على أرضه ضمن الدوري منذ فبراير (شباط) 2010. أما تورينو، فتعادل بدوره مع ليتشي 1 - 1 قبل فترة التوقف، ممدداً سلسلته من دون انتصار إلى 3 مباريات. ويلعب السبت أيضاً كومو مع كالياري، على أن يلتقي الأحد يوفنتوس مع فينيتسيا، وبولونيا مع أودينيزي، وساسوولو مع جنوا، وميلان مع فروزينوني. وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء مونتسا مع فيورنتينا.
بوكيتينو يستهل مهمته الشاقة مع مانشستر يونايتد بصدام ناري ضد ليفربول
لم يعرف آرسنال سوى لغة الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة (أ.ب)
على حد تعبير المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فإن الفرص المتاحة لتدريب فريق مانشستر يونايتد تبدو نادرة. وبالنسبة له، ربما. لكن في الواقع، كان منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد متاحاً بشكل متكرر خلال أكثر من عقد من التراجع، حيث فشل مدرب تلو الآخر في إعادة الأيام الخوالي للنادي الذي يمتلك 20 لقباً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويعدّ بوكيتينو ثامن مدير فني دائم يتولى المهمة منذ اعتزال أسطورة النادي سير أليكس فيرغسون ورحيله عن مانشستر يونايتد في عام 2013. ويتولى بوكيتينو قيادة الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» في واحدة من أحلك فتراته منذ ذلك الحين؛ إذ يقبع الفريق في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أسوأ بداية له منذ 40 عاماً. ويمتلك مانشستر يونايتد 8 نقاط حالياً، بعدما حقق فوزاً وحيداً مقابل 5 تعادلات و4 هزائم، خلال مبارياته العشر الأولى هذا الموسم في المسابقة العريقة، ليوجد في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).
لذا، عندما صرح، هذا الأسبوع، بأنه سيغير حظوظ فريقه الجديد، فقد كان ذلك بمثابة خبر سار للجماهير التي سئمت العيش في ظل أندية مثل مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتشيلسي. وفي الوقت ذاته، قوبل هذا التصريح بشيء من الحذر والتشكيك، نظراً لسلسلة الإخفاقات التي عانى منها النادي على مدى سنوات طويلة. وعندما أشار داماركوس بيسلي، المحلل في شبكة «تي إن تي» التلفزيونية، إلى أن «مانشستر أصبحت زرقاء، وستظل دائماً زرقاء»، في إشارة إلى هيمنة مانشستر سيتي مؤخراً، جاء رد بوكيتينو متحدياً. وقال بوكيتينو: «مستحيل. سترون بأنفسكم. امنحوني الوقت، وسيتغير كل ذلك».
لكن الوقت ليس دائماً رفاهية متاحة لمدربي مانشستر يونايتد، فقد أُقيل مايكل كاريك الأسبوع الماضي، بعد أقل من 6 أشهر على توقيعه عقداً جديداً مع إدارة النادي لمدة عامين. ودفع كاريك ثمن سلسلة من النتائج المخيبة، مما جعل واحداً من أعرق الأندية في العالم يواجه خطر الانزلاق نحو معركة تفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب). أما سلفه، البرتغالي روبن أموريم، فقد استمر في منصبه مديراً فنياً لمانشستر يونايتد لمدة 14 شهراً، فيما أُقيل ديفيد مويز، الذي تولى المهمة الصعبة بخلافة فيرغسون، بعد 11 شهراً فقط من عقده الذي كان يمتد لـ6 سنوات، وذلك في عام 2014.
وبناء على ذلك، ربما لا يكون الوقت في صالح بوكيتينو، خصوصاً أنه يواجه تحدياً شاقاً في مباراته الأولى؛ إذ يحل فريقه ضيفاً على الغريم اللدود ليفربول، الأحد. وبالتأكيد، ليس هذا هو الخصم المثالي لمدرب يحتاج لبداية قوية في مسيرته مع الفريق. وكم تود جماهير ملعب «أنفيلد» أن تلحق به أول هزيمة لمدرب يونايتد الجديد، ونظراً لوصول بوكيتينو إلى مانشستر الأربعاء فقط، فقد أتيحت له فرصة ضئيلة لنقل أفكاره إلى اللاعبين الذين تولى قيادتهم مؤخراً. وأقصى ما يمكن أن يأمله يونايتد هو ما يعرف بـ«دفعة المدرب الجديد»؛ أي أن يؤدي تغيير المدير الفني لتحسن مؤقت على الأقل، ويدفع اللاعبين، الذين ظهروا بمستوى باهت للغاية هذا الموسم، لتقديم أداء أفضل.
وسبق أن نجح هذا الأمر بالفعل مع كاريك عندما تولى المهمة بشكل مؤقت في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ إذ قاد الفريق في مباراته الأولى إلى الانتصار على مانشستر سيتي بنتيجة 2 - صفر، وفي الثانية الفوز على آرسنال، الذي توج باللقب لاحقاً، بنتيجة 3 - 2. وأسهمت تلك النتائج بشكل كبير في حصول كاريك على عقد طويل الأمد، وشكلت حجر الأساس لمسيرة يونايتد، التي انتهت باحتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وبالتأكيد، يتمنى بوكيتينو انطلاقة قوية مماثلة، لكن المصير الذي انتهى إليه كاريك يجب أن يكون بمثابة تحذير بأن الصبر والوقت في يونايتد لهما حدود. وتعدّ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد أشد المنافسات حدة في كرة القدم الإنجليزية، وهي مواجهة تستحق المتابعة دائماً، فكيف إذا تزامنت مع وجود مدرب جديد على رأس الفريق؟ ويوجد ليفربول في المركز الرابع حالياً في ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، عقب تحقيقه 5 انتصارات مقابل 3 تعادلات وخسارتين خلال مشواره في البطولة هذا الموسم.
وبخلاف بوكيتينو، ستكون الأضواء مسلطة خلال اللقاء، على الألماني الدولي فلوريان فيرتز، الذي قدم أداء لافتاً خلال فترة التوقف الدولي، حيث سجل 3 أهداف في مباراتين مع منتخب بلاده. كما كان فيرتز حاضراً أيضاً في قائمة المسجلين خلال فوز ليفربول 3 - 1 على كريستال بالاس، قبل فترة التوقف الأخيرة. وبعد بداية غير مستقرة في البطولة، يأمل ليفربول في أن يكون نجم خط الوسط قد بدأ أخيراً في التأقلم مع الفريق الأحمر وإثبات قدراته. ويسابق ليفربول الزمن من أجل لحاق الهولندي فيرجيل فان دايك بتشكيلة الفريق في المباراة، بعدما غاب عن قائمة المنتخب البرتقالي، بسبب ما وصف بأنه «مشكلة بدنية».
من ناحية أخرى، يستضيف مانشستر سيتي، الذي تلقى 3 هزائم متتالية في البطولة، فريق فولهام، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، السبت. ولا بديل أمام فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، إذا أراد الحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب، الذي فقده في الموسمين الأخيرين، وعدم الابتعاد مبكراً عن هذا الصراع. وتسببت نتائج مانشستر سيتي الهزيلة في الفترة الأخيرة، في تراجعه إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف آرسنال، الذي يتربع على القمة، فيما يبتعد بفارق نقطة واحدة خلف برايتون، صاحب المركز الثاني. والمثير أن مانشستر سيتي حقق انطلاقة مثالية في البطولة هذا الموسم، عقب فوزه في لقاءاته السبعة الأولى، لكنه انهار بشكل مفاجئ ليخسر أمام كل من أستون فيلا وبرايتون ونوتنغهام فورست.
في المقابل، يخرج آرسنال لملاقاة نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، والذي يأمل في الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة لطريق الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره. ومنذ خسارته القاسية صفر - 3 أمام مضيفه برايتون في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، لم يعرف آرسنال سوى لغة الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، حيث تغلب على ليدز يونايتد ونوتنغهام فورست وإيفرتون وليفربول وهال سيتي.
وأكّد المدرب الإسباني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، أن المدافع الفرنسي وليام صليبا بات جاهزاً للعودة، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، في حين يستمر ابتعاد بوكايو ساكا لنحو شهر إضافي. ولم يشارك قلب الدفاع صليبا الذي كان يعاني من مشكلة في الظهر، منذ خسارة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم أمام إسبانيا التي توجت لاحقاً باللقب في يوليو (تموز). وأوضح المدرب الإسباني للصحافيين أن ساكا يحرز تقدماً جيداً، لكنه سيبقى على الأرجح خارج المنافسات لـ4 أسابيع أخرى. وكان جناح إنجلترا قد استبدل مبكراً خلال تعادل «المدفعجية» مع بايرن ميونيخ الألماني 2 - 2 في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن دوري أبطال أوروبا بعد تعرضه لإصابة في الفخذ.
وتشهد المرحلة العديد من اللقاءات المهمة الأخرى، حيث يلعب تشيلسي، صاحب المركز الخامس بـ16 نقطة مع ضيفه ليدز يونايتد، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة، السبت. من جانبه، يطمح برايتون لمواصلة وجوده مع الكبار، الأحد، حينما يلاقي مضيفه هال سيتي، صاحب المركز الثالث عشر، الذي لم يحقق أي انتصار في البطولة منذ فوزه 1 - صفر على مضيفه كوفنتري سيتي، في 28 أغسطس (آب) الماضي. وخلال مسيرته في البطولة، حقق برايتون 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد وخسارتين، تحت قيادة مديره الفني الألماني فابيان هورزيلر.
كما يلتقي أستون فيلا، الذي ربما يفقد خدمات نجمه السويسري يوهان مانزامبي، بسبب إصابته في ربلة الساق، مع ضيفه سندرلاند، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) في اليوم ذاته.
ويرغب أستون فيلا في استعادة اتزانه مرة أخرى، عقب تعادله في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة، وهو ما جعله يتراجع إلى المركز العاشر برصيد 13 نقطة. ويواجه توتنهام هوتسبير ضيفه إيبسويتش تاون، ويلتقي كوفنتري سيتي مع كريستال بالاس، وبورنموث مع نوتنغهام فورست، في اليوم نفسه، بينما تختتم مباريات المرحلة بلقاء برنتفورد مع ضيفه إيفرتون، يوم الاثنين المقبل.