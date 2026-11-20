أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدير الأمن السيبراني الوطني في البيت الأبيض شون كيرنكروس، من منصبه، وفقاً لمصدر مقرّب من البيت الأبيض، بعد أيام من أعطال تقنية عطّلت حركة الطيران والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي في الولايات المتحدة.

وتأتي الإقالة في وقت يواجه فيه ترمب وإدارته تدقيقاً وانتقادات متزايدة بشأن استجابتهما لسلسلة الاضطرابات التقنية التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي، بما فيها عطل عالمي أثّر على مئات الملايين من مستخدمي خدمات «مايكروسوفت»، وتوقف شامل لحركة الطيران في الولايات المتحدة تسبّب في اضطراب أكثر من 18 ألف رحلة جوية.

اختبار جديد

ومن المنتظر أن تواجه الأنظمة التقنية الأميركية اختباراً جديداً، الأسبوع المقبل، مع سفر ملايين الأميركيين جواً لزيارة عائلاتهم بمناسبة عيد الشكر، واستعداد شركات التجزئة لارتفاع كبير في عمليات التسوق الإلكتروني خلال تخفيضات «الجمعة السوداء» (بلاك فرايداي)، كما ذكرت وكالة «رويترز».

وتُعد إقالة كيرنكروس أول تغيير كبير في صفوف مسؤولي الإدارة الأميركية منذ بدء موجة الأعطال. وكان كيرنكروس يتولى الإشراف على سياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الفيدرالية. ووفقاً للمصدر، ستتولى كيرستن ديفيز، كبيرة مسؤولي المعلومات في وزارة الدفاع الأميركية، مهام المنصب مؤقتاً. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «الرئيس أيّد بالكامل قرار إقالة شون كيرنكروس من منصبه».

ثغرات أمنية

من جانبه، قال كيرنكروس، في بيان مساء الخميس، إن خدمته في إدارة ترمب كانت «شرف العمر». ونقلت «رويترز» عن خبراء في الأمن السيبراني ترجيحهم أن تكون الاضطرابات التقنية الأخيرة مرتبطة بمساعي الشركات إلى معالجة ثغرات برمجية مكتشفة حديثاً بوتيرة متسارعة، في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الخبراء أن أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة باتت تتيح للشركات اكتشاف نقاط الضعف في أنظمة الحماية السيبرانية بسهولة أكبر، ما يدفعها إلى تسريع عمليات التحديث وإصلاح الثغرات.

وكان مسؤولون استخباراتيون أميركيون قد أكدوا، الأربعاء، أن الاضطرابات الأخيرة كانت أعطالاً منفصلة في الخدمات، مرتبطة بأعمال الصيانة والتغييرات التقنية، وليست نتيجة هجوم منسّق أو مدعوم من دولة أجنبية.

وفي ظل تصاعد التساؤلات بشأن أسباب الأعطال ومدى استعداد الحكومة للتعامل معها، دعا السيناتور الجمهوري جوش هاولي، عن ولاية ميزوري، الثلاثاء، إدارة ترمب إلى تقديم إحاطة لأعضاء الكونغرس حول الاضطرابات، حتى يتمكن المشرّعون من «إطلاع الشعب الأميركي على ما يجري». وكان كيرنكروس قد شغل منصباً تنفيذياً في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري قبل توليه مسؤولية الأمن السيبراني في البيت الأبيض.

واستحدث الكونغرس منصب مدير الأمن السيبراني الوطني قبل وقت قصير من تولي الرئيس السابق جو بايدن السلطة. وتمتع المسؤولون الذين شغلوا المنصب سابقاً بخبرات في مجالي التكنولوجيا والأمن القومي.

وسيتعين على خليفة كيرنكروس الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي لتثبيته في المنصب، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتولي الأغلبية في المجلس بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل.