أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة تواصل جهودها لدفع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة «حماس»، نحو تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر السلاح وتسليمه، مشدداً على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة يتطلب التزام الأطراف بتعهداتها، وفي مقدمتها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وقال عبد العاطي، على هامش زيارته إلى واشنطن ولقاءاته مع عدد من كبار المشرعين في الكونغرس الأميركي، إن «الجانب المصري طرح أفكاراً كثيرة، وهناك جهود كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ تعهدات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة (حماس) لحصر وتسليم السلاح، سواء السلاح الثقيل أو الخفيف» مضيفاً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في معالجة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في ترتيبات المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة.

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)

ونفى الوزير المصري وجود أي مناورة من جانب الفصائل الفلسطينية بشأن الالتزام بتسليم السلاح. وقال: «نركز على ما سبق التعهد به في اجتماعات القاهرة، وقد ذكر قادة (حماس) أنهم مع حصر السلاح وتسليمه»، معرباً عن أمله في تلقي «رد إيجابي من الحكومة الإسرائيلية».

وتعكس تصريحات عبد العاطي الموقف المصري ومحاولات الانتقال من التفاهمات السياسية العامة إلى التزامات قابلة للتنفيذ، خصوصاً في ملف السلاح الذي يمثل إحدى أعقد العقبات أمام ترتيبات الحكم والأمن في غزة بعد الحرب. ويتطلب الامر رؤية واضحة حول جدول زمني لتسليم الأسلحة أو الآلية المقترحة للإشراف على العملية، بينما يبقى الموقف الإسرائيلي عاملاً حاسماً في تحديد إمكان تحويل التعهدات إلى خطوات تنفيذية.

رفض التهجير «خط أحمر»

وشدد عبد العاطي على أن الجهود المصرية لتنفيذ خطة ترمب لا تعني أي تغيير في الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن القاهرة تتمسك بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وترفض أي محاولات لإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

فلسطينيون يخلون منازلهم وخيامهم بعد أمر أصدره الجيش الإسرائيلي بمغادرة المنطقة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المواقف المصرية معروفة ولن تتوقف، وهي الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال كل حقوقه المشروعة، وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية... هذا موقفنا ولن نحيد عنه، ومن حق الفلسطينيين البقاء على أرضهم، ولن نقبل التهجير، وهذا خط أحمر للسياسة الخارجية المصرية».

وتعكس هذه التأكيدات حرص القاهرة على الفصل بين الترتيبات الأمنية المتعلقة بسلاح الفصائل، وبين المسار السياسي الذي ترى أنه ينبغي أن ينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما تسعى مصر إلى ضمان ألا تتحول المفاوضات بشأن الترتيبات الأمنية إلى بديل عن معالجة القضايا السياسية والإنسانية، وفي مقدمتها مستقبل الحكم في غزة، وإعادة الإعمار، وحق السكان في البقاء على أرضهم.

تحركات في الكونغرس

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال زيارة إلى العاصمة الأميركية شهدت سلسلة من اللقاءات مع قيادات الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في إطار مساعٍ مصرية لتعزيز الشراكة مع واشنطن، وحشد الدعم لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب بشأن غزة، إلى جانب مناقشة الأزمات الإقليمية الممتدة من إيران إلى السودان والبحر الأحمر.

عبد العاطي مع النائب براين ماست رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، والنائب كريس سميث رئيس اللجنة الفرعية للشئون الأفريقية التابعة للجنة الشئون الخارجية في واشنطن (وزارة الخارجية المصرية)

وقد التقى الوزير المصري رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، حيث أكد أهمية العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، ودور الكونغرس في دعم التعاون بين البلدين، وضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب دعم المسار الدبلوماسي لتسوية الأزمة مع إيران، والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما عقد عبد العاطي اجتماعاً مع السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، استعرض خلاله الجهود المصرية لخفض التصعيد الإقليمي، وتطورات غزة والضفة الغربية، والأزمة الإيرانية، فضلاً عن فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وأكد السيناتور جيم ريش في بيان أصدره عقب اللقاء، أهمية الشراكة مع مصر في التعامل مع الأزمات الإقليمية، مشيراً بصورة خاصة إلى الأزمة المستمرة في السودان، والعمل من أجل سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات الثنائية.

وشملت لقاءات عبد العاطي أيضاً النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والسيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، والنائب الديمقراطي براد شنايدر. وركزت المباحثات على تطورات الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وضرورة منع اتساع نطاق المواجهات الإقليمية.

عبد العاطي يتحدث مع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون في مبنى الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)

تنسيق بشأن «الإخوان»

وفي ملف آخر، كشف عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» عن وجود تنسيق مصري مع الولايات المتحدة ودول أوروبية بشأن تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً، مؤكداً أن الموقف المصري يستند إلى قرارات قضائية وطنية، وأن القاهرة ماضية في تنفيذها. وقال: «هذا موقف مبدئي، وهناك قرارات صدرت من القضاء المصري المعروف باستقلاليته ونزاهته، وسيتم تنفيذ هذه القرارات باعتبار هذه الجماعة إرهابية... هذه قرارات يتم اتخاذها على المستوى الوطني، وبالتأكيد هناك تنسيق بين مصر ودول العالم، خصوصاً أوروبا والولايات المتحدة، لتأكيد هذا التصنيف».

وتكتسب تصريحات عبد العاطي أهمية في ضوء التحولات التي شهدتها السياسة الأميركية تجاه جماعة «الإخوان المسلمين» خلال العام الماضي، والاتجاه داخل إدارة ترمب نحو توسيع الإجراءات القانونية والمالية بحق فروع الجماعة والشبكات المرتبطة بها. لكن الوزير المصري لم يقدم تفاصيل عن آليات التنسيق أو الدول الأوروبية المعنية، كما لم يحدد ما إذا كانت المشاورات تتعلق بتبادل المعلومات الأمنية، أو تتبع مصادر التمويل، أو الدفع نحو تصنيفات قانونية إضافية.