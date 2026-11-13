الصين تجري تدريبات عسكرية مفاجئة في غرب المحيط الهادئ وحول تايوان

أجرت الصين في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) تدريبات عسكرية كبيرة دون إعلان مسبق في غرب المحيط الهادئ وحول تايوان، في ما وصفه مسؤولون في تايبيه بأنه حملة «ترهيب صامت» تهدف إلى الضغط على الجزيرة وحكومات أخرى قبل اجتماعات دولية كبرى، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال مسؤول أمني تايواني كبير، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، إن الجيش وخفر السواحل الصينيين نشرا في وقت ما أكثر من 100 سفينة في المنطقة في أوائل هذا الشهر، وأجريا تدريبات تضمنت هجمات محاكاة على جيوش ومدن، منها تايوان.

وأضاف المسؤول أن هذا الانتشار البحري كان أكبر من «مهمة العدالة 2025»، وهي آخر تدريبات أطلقت عليها الصين اسماً رسمياً، واستهدفت تايوان قبل نحو عام، وتُعد واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري الصينية حتى الآن.

وأجريت التدريبات مع تصعيد الصين لضغوطها العسكرية على مدى السنوات الخمس الماضية ما أثار تنديدات من تايبيه وزاد من القلق في العواصم الغربية بشأن احتمال نشوب صراع. وتعد بكين تايوان جزءاً من أراضيها.

وألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس الخميس، خطاباً سياسياً مهماً حول تايوان، حث فيه على «إعادة التوحيد» سلميا ولم يذكر استخدام القوة.

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال إلقائه كلمة في قاعة الشعب الكبرى ببكين يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وقال المسؤول التايواني إنه خلال أحدث التدريبات، أطلقت غواصة صينية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من البحر الأصفر باتجاه البر الرئيسي الصيني.

وأضاف: «هذه مناورة صامتة - وهي في الواقع ترهيب صامت».

وقال وزير الدفاع التايواني ولنغتون كو هذا الأسبوع، إن الصين تجري تدريبات «منع الوصول إلى المنطقة» في غرب المحيط الهادئ تشارك فيها حاملة طائرات وتشكيلات بحرية أخرى.

زورق دورية تابع لخفر السواحل التايواني في كيلونغ خلال مناورات «مهمة العدالة 2025» التي أجرتها الصين حول تايوان يوم 30 ديسمبر 2025 (رويترز)

وتستضيف بكين قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) في شنتشن، الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ للمرة الثالثة هذا العام. وتشارك تايوان أيضاً في القمة.

وقال مصدر في جهاز مخابرات أجنبي إن «التدريبات الصامتة التي لا تحمل اسماً» أمر متعمّد على ما يبدو، نظراً لعدم إصدار الصين إعلاناً عاماً بشأنها، ما يتيح لبكين ممارسة ضغط عسكري مع تجنّب رد فعل دبلوماسي عنيف.

وأضاف المصدر لوكالة «رويترز»، أن الصين عادة ما تجري تدريباتها في النصف الثاني من العام، عندما يكون الطقس أكثر هدوءاً.