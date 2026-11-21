اطمأن الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية على جاهزية قائد الفريق، الإسباني ناتشو، للمشاركة الرسمية بدءاً من مواجهة الثلاثاء المقبل أمام شباب الأهلي الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بعد غيابه عن عدد من المباريات قبل فترة التوقف بسبب الإصابة.

وشارك اللاعب الإسباني المخضرم في المباراة الودية لفريقه ضد الرفاع البحريني، التي أقيمت الأربعاء، في الظهور الأول للقادسية على ملعب أرامكو الذي بدأ التجارب التشغيلية من أجل استضافة مباريات الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري أو كأس الملك أو حتى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، عدا عن احتمالية استضافة نهائيات هذه البطولة.

وجاءت مشاركة ناتشو لتبعث الاطمئنان في نفوس أنصار الفريق وقبلهم المدرب رودجرز؛ نظراً للقيمة الكبيرة التي يمثلها هذا اللاعب فنياً ومعنوياً وأيضاً من ناحية الروح القيادية التي يتمتع بها.

ورغم ذلك، سيكون اللاعب الإسباني الكبير الذي عرف من خلال المنجزات التي حققها مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلاده من ضمن الراحلين عن القادسية نهاية هذا الموسم.

وكان انتقال ناتشو للقادسية أحدث أصداء كبيرة حينها كونه انتقل إلى نادٍ سعودي كان صاعداً من دوري الدرجة الأولى.

ومثل ناتشو قيمة كبيرة للفريق ونجح في جعله منافساً في كل البطولات وإن لم يحقق أياً منها حتى الآن، إلا أن الفرصة سانحة له لإنهاء مسيرته ببطولة حيث ينافس القادسية حالياً على أربع بطولات.

وجدد ناتشو عقده لموسم واحد، ورغم القيمة الكبيرة التي يملكها والثقل الذي يمثله فإن تمديد عقده مستبعد رغم أن المدرب رودجرز تحدث مؤخراً عن القيمة التي يمثلها اللاعب أثناء غيابه مؤخراً في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ضعف متوسط الدفاع تحديداً في مباراة الهلال التي خسرها القادسية ومنها خسر الصدارة أيضاً.

من جانب آخر، ينتظر أن يدخل اللاعبان الإيطالي ريتيغي والأوروغوياني نانديز التدريبات الجماعية بقوة ويشاركان في المناورات بهدف تجهيزهما لمواجهة الفيحاء، الجمعة المقبل، في الجولة 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تنتظر الفريق تحديات عديدة للحفاظ على مركزه المتقدم في جدول الترتيب كونه سيلاقي النصر الذي يعد أقرب منافسيه في الجولة بعد القادمة من الدوري.

ولم تكن المباراة الودية التي خاضها الفريق ضد الرفاع للاطمئنان فقط على جاهزية بعض اللاعبين النجوم، لكنها أيضاً كانت بمثابة اختبار ميداني لاكتشاف أسماء جديدة من اللاعبين الصاعدين الذين ينتظرون الفرصة في الفريق الأول يتقدمهم اللاعب فهاد الشمري الذي أبدع وسجل هدفاً رائعاً أظهر من خلاله مهاراته في مواجهة مدافعي الفريق المنافس، وكذلك باسل العبادي وغيرهم من الأسماء السعودية الشابة التي استغلت غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين السعوديين والأجانب عن تلك المباراة لارتباطهم بمنتخباتهم الوطنية أيام «الفيفا» ليكونوا خيارات متاحة أمام رودجرز الذي يهدف إلى صناعة جيل جديد يكون دعامة للأسماء الحالية من النجوم في ظل تنافس القادسية على أربع بطولات لهذا العام.

كما وقف المدرب على جاهزية أسماء أخرى تم استقطابها مثل عبد العزيز العليوه القادم من الخلود وعبد الملك الجابر المعار من النصر وأسماء أخرى حتى الأجنبية مثل محمد سنغاري وسليمان ساني ومارتينو كوميكار.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون السعوديون والأجانب العائدون من منتخباتهم في التدريبات الجماعية، ومن ثم المغادرة مع الفريق إلى دبي لخوض المباراة القارية؛ حيث يسعى القادسية للعودة بالنقاط الثلاث وتعزيز مركزه للتأهل للأدوار الإقصائية بعد أن نجح في تحقيق فوزين والخروج بتعادلين في الجولات الأربع الماضية، فيما حقق في المباراة الماضية فوزاً كاسحاً على الغرافة القطري على أرضه بالدوحة بخماسية نظيفة.