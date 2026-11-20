واصل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، تألقه اللافت في دوري المحترفين السعودي، بعدما عزز صدارته لقائمة الهدافين بوصوله إلى الهدف رقم 13، إثر تسجيله في شباك النصر خلال مواجهة الكلاسيكو التي انتهت بانتصار الأهلي بنتيجة 3/1.

وقدم توني إضافة جديدة لفريقه في واحدة من أهم مواجهات الموسم، بعدما نجح في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف ثانٍ للأهلي عند الدقيقة 71، ليمنح فريقه التقدم في توقيت مهم من المباراة، ويمهد الطريق أمام زميله روجر إيبانيز لتسجيل الهدف الثالث بعد أربع دقائق، وحسم النقاط الثلاث لصالح أصحاب الأرض.

ويعكس وصول المهاجم الإنجليزي إلى 13 هدفاً حجم تأثيره الهجومي مع الأهلي، إذ بات أحد أبرز الأسلحة التهديفية للفريق، مستفيداً من حضوره داخل منطقة الجزاء وقدرته على استثمار الفرص، إلى جانب مساهمته في حسم المواجهات الكبرى.

ولم تقتصر قيمة هدف توني أمام النصر على تعزيز رصيده الشخصي، بل جاء في مواجهة مباشرة تحمل أهمية كبيرة في حسابات المنافسة، ليجمع المهاجم الإنجليزي بين مواصلة مطاردة الأرقام الفردية والمساهمة في تحقيق انتصار ثمين أعاد الأهلي إلى دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بترتيب الهدافين برصيد تسعة أهداف، فيما يحل الهولندي تياني رايندرز لاعب القادسية في المركز الثالث برصيد ثمانية أهداف.