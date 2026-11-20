أشاد الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني لفريق الأهلي، بالأداء القتالي والروح العالية التي أظهرها لاعبوه خلال الفوز المثير على النصر، معتبرا إهدار البرتغالي كريستيانو رونالدو لركلة الجزاء «نقطة التحول الحقيقية للمواجهة».

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: الأداء كان رائعا من جميع اللاعبين، كما أشكر الجماهير على مساندتهم الكبيرة لنا، لكن لو عدنا لبداية اللقاء فقد أخطأنا بتسليم الكرة للمنافس.

وأضاف مدرب الأهلي، محددا اللحظة التي استعاد فيها فريقه زمام المبادرة: بالنسبة لي المباراة بدأت فعليا بعد ضياع ركلة الجزاء التي سددها رونالدو. وفي الشوط الثاني استطعنا العودة للمباراة وتألق ميندي في التصديات، كما أظهر إيبانيز وبقية الفريق تماسكاً كبيراً وسيطرة على مجريات اللقاء الذي كان صعبا للغاية.

وردا على التساؤلات حول بدايات الفريق في المباريات وتكرار الأخطاء الدفاعية، أفاد: لا أتفق بأننا نبدأ المباريات بشكل سيئ، فقد حدث ذلك في مباراتين أو ثلاث فقط خلال هذا الموسم، وأؤكد أن الأخطاء الفردية واردة وتحدث في كل مباراة، والفريق الذي يلعب بأخطاء أقل هو من سينتصر.. وقد طبقنا هذا الأمر اليوم ونجحنا في الفوز بالمباراة.

واستطرد: لا يمكن مقارنة المباريات ببعضها البعض، فبالنسبة لي لكل مباراة قصة مختلفة وسيناريو خاص؛ والمباراة التي نلعبها بنقص عددي وأخطاء وحالات طرد لا يمكن قياسها بغيرها، لكننا في كل يوم نتعلم ونبني قصصا جديدة.

واختتم بوسيتش تصريحاته قائلا: أصعب جزء في كرة القدم الاستمرار بنفس الأداء، وبالنسبة لي أي فريق في العالم دائما ما يلعب بشكل جيد على أرضه وبين جماهيره وتكون له الأفضلية، وسنحاول الاستمرار بنفس الأداء خارج أرضنا. في مباراة الشباب قدمنا مستوى سيئا وأمام السد قدمنا مباراة جيدة.