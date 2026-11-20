رغم ظروفه الصعبة وتقلبات الأجواء التي يعيشها هذا الموسم، فإن الأهلي عاد ليفرض حضوره في المواعيد الكبرى، واضعاً حداً للتعثرات التي رافقته في مبارياته الأخيرة، بعدما خرج بانتصار عريض على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة احتضنها ملعب الإنماء وسط حضور جماهيري تجاوز الـ40 ألف متفرج، صنعوا أجواء استثنائية احتفالاً بعودة فريقهم إلى سكة الانتصارات.

ولم تقتصر رسائل الجماهير الأهلاوية على دعم الفريق داخل الملعب، بل امتدت إلى المهاجم فراس البريكان، الذي حظي بمساندة لافتة رغم عدم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026.

فعند إعلان اسمه في التشكيلة، استقبلته المدرجات بالتصفيق والهتافات، قبل أن تجدد دعمها له خلال الدقيقة التاسعة من المباراة، في مشهد عكس مكانة اللاعب لدى أنصار النادي.

على أرضية الملعب، بدأ النصر بصورة أكثر حضوراً خلال الشوط الأول، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، مستفيداً من تراجع الأهلي في الدقائق الأولى، ليترجم أفضليته بهدف مبكر حمل توقيع قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 14، عبر تسديدة مميزة استقرت في الشباك.

واستمر النصر في فرض إيقاعه، قبل أن يحصل على ركلة جزاء إثر خطأ من سعد بالعبيد، إلا أن رونالدو أهدر فرصة تعزيز التقدم، بعدما أخفق في تحويلها إلى هدف ثانٍ.

وبينما بدا الأهلي أمام اختبار صعب نتيجة أخطائه الفردية وتراجع حضوره، ظهر البرازيلي جالينو في توقيت مثالي، ليعيد فريقه إلى المواجهة بتسديدة متقنة في الدقيقة 45، أعادت المباراة إلى نقطة البداية ومنحت أصحاب الأرض دفعة معنوية مهمة قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، ظهر الأهلي بصورة مختلفة، ونجح في رفع نسق أدائه والضغط على منافسه، فيما أجرى مدربه الكرواتي مارينو بوسيتش تغييراً بإشراك زكريا هوساوي بدلاً من سعد بالعبيد، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

ومع التحول الذي شهده أداء الأهلي، بدأت المساحات تظهر في دفاع النصر، قبل أن يحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 71، إثر احتكاك بين عبدالله الحمدان والمدافع التركي ميريح ديميرال، انبرى لها الإنجليزي إيفان توني بنجاح، واضعاً فريقه في المقدمة.

ولم ينتظر الأهلي طويلاً لتعزيز تقدمه، إذ ظهر المدافع البرازيلي روجر إيبانيز في المشهد الهجومي، مستفيداً من متابعة كرة نفذها جالينو، ومن غياب التغطية الدفاعية النصراوية، ليضع الكرة في الشباك مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 75، وسط احتفالات أهلاوية كبيرة.

ومع نهاية المواجهة، غادر كريستيانو رونالدو أرضية الملعب مبكراً، بينما خطف ديميرال الأنظار مجدداً، بعدما توجه إلى منتصف الملعب وغرس العلم الأهلاوي، في مشهد احتفالي أشعل المدرجات، وأثار اعتراضات من الجانب النصراوي، وسط أجواء مشحونة.

وبدا أن المدافع التركي يواصل حضوره المثير للجدل في مواجهات الفريقين، بعدما أضاف إلى انتصار الأهلي مشهداً احتفالياً جديداً، في ليلة لم تخلُ من التوتر والمشاحنات.

وفي المؤتمر الصحافي، بدا الأسترالي آنج بوستيكوغلو واقعياً في قراءته للمباراة، مشيراً إلى أن مثل هذه المواجهات كان ينبغي حسمها منذ البداية، مع ضرورة التركيز أمام المرمى واستثمار الفرص المتاحة.

كما دافع مدرب النصر عن قراره السماح للسنغالي ساديو ماني بالذهاب مع عائلته، مؤكداً أهمية الأسرة في حياة الإنسان، ومشدداً على احترافية اللاعب.

في المقابل، وصف مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، المواجهة بأنها «قصة جميلة»، مشيراً إلى أن تفاصيلها شهدت تحولات مهمة، من إهدار رونالدو ركلة الجزاء إلى إلغاء هدف ديميرال، وصولاً إلى تفوق فريقه في الشوط الثاني.

وأكد بوسيتش أن الأهلي كان الطرف الأفضل بعد الاستراحة واستحق الفوز، قبل أن يبدي انزعاجه من أحد أسئلة الصحافيين، مطالباً باحترامه.

وبهذا الانتصار، لم يكتفِ الأهلي بحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام منافس مباشر، بل قدم رسالة استعادة الثقة في قدرته على الظهور بصورة مختلفة في المواجهات الكبرى، في ليلة اجتمعت فيها الأهداف الثلاثة، والمساندة الجماهيرية، والاحتفالات التي منحت الانتصار مذاقاً خاصاً في المدرج الأهلاوي.