أكد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن ناصر، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، أن التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجليس يمثل الهدف الرئيسي للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن العمل مستمر لزيادة فرص الحضور السعودي في أكثر من فئة، سواء على مستوى الرجال أو السيدات أو منافسات الفرق.

وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على هامش ختام بطولة المملكة للسيدات والبنات، إن البطولة شهدت مستويات فنية طيبة ومشاركة لاعبات من أعمار مختلفة، موضحاً أن أصغر المشاركات بلغ عمرها 11 عاماً، فيما وصلت أكبرهن إلى نحو 24 عاماً.

وأضاف: «الحمد لله، شهدنا مستويات فنية جيدة، ووجود لاعبات في أعمار صغيرة، وأبارك للفائزات بالميداليات الذهبية، وحظاً أوفر لمن لم يحالفهن الحظ، ونتطلع إلى استمرار تطور مستويات الفتيات والسيدات خلال الفترة المقبلة».

وفيما يتعلق بالإنجازات الخارجية، أشار رئيس الاتحاد إلى تأهل الثنائي السعودي عبدالعزيز بوشليبي وعبدالله الخضراوي إلى بطولة العالم للزوجي، إلى جانب تأهل عبدالرحمن الطاهر إلى بطولة العالم للشباب في منافسات الفردي، لافتاً إلى أن تأهل لاعب سعودي إلى بطولة العالم للشباب في منافسات الفردي يتحقق للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وأكد أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة الجهود التي بذلها اللاعبون والمدربون والأجهزة الفنية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة عبدالرحمن الطاهر تطوره وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

️| الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، لـ«الشرق الأوسط»:- هدفنا الرئيسي هو التأهل إلى أولمبياد 2028، ونعمل على اكتشاف المواهب وتطوير مستويات اللاعبين واللاعبات، ونسعى إلى أن يكون القادم أجمل لكرة الطاولة السعودية. pic.twitter.com/diNTnRRx2p — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 20, 2026

وكشف رئيس الاتحاد عن إطلاق برنامج لاكتشاف المواهب يستهدف مواليد 2019 إلى 2021، ضمن الفئات العمرية تحت 11 عاماً، مبيناً أن الاتحاد يعمل على إطلاق برامج أخرى قريباً تستهدف الأعمار الأكبر، على مستوى الرجال والسيدات، بهدف توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الواعدة.

وعن مستهدفات المرحلة المقبلة، شدد الأمير محمد بن عبد الرحمن على أن التأهل إلى الأولمبياد يمثل الأولوية الرئيسية للاتحاد، موضحاً أن العمل يستهدف الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية عبر أكثر من فئة، سواء منافسات الرجال أو السيدات أو الفرق، بما يعزز الحضور السعودي في المحفل الرياضي العالمي.

واختتم رئيس الاتحاد حديثه برسالة إلى الجمهور السعودي ومحبي كرة الطاولة، داعياً إلى الصبر على تطور اللعبة، وقال إن كرة الطاولة من الألعاب الفردية التي تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائج العمل والتطوير، مؤكداً أن الاتحاد يعمل ويجتهد لتحقيق تطلعات الجماهير، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة نتائج أفضل وحضوراً أكبر للعبة على المستويين المحلي والدولي.